В Севастополе снег убирают почти 300 дорожников и 40 единиц техники

2025-12-29T10:19
2025-12-29T10:19
2025-12-29T10:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе дорожные службы продолжают устранять последствия непогоды. Дворники работают не только на придомовых территориях, но и на общественных пространствах: остановках, тротуарах. Всего предприятие "Парки и скверы" задействовало 298 специалистов и 40 единиц техники. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Утром глава города провел оперштаб на базе "Севастопольского автодора". По итогам совещания он рассказал, что по всем центральным магистралям проезд обеспечен. С 5 утра на дорогах и на остановках началась посыпка."Уважаемые севастопольцы, ситуация непростая, но для наших детей снег — это настоящее волшебство, если получится, то успейте ему порадоваться", - резюмировал губернатор.Ранее сообщалось, что, в Севастополе дорожные службы всю ночь устраняли последствия непогоды, создан оперативный штаб.
Общественный транспорт работает. Есть отдельные сложности в разных частях города, но в режиме реального времени идет отработка заявок. Первоочередная задача — обеспечить подъезд к социальной инфраструктуре: поликлиникам, больницам, детским садам, отметил Развожаев.
