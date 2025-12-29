https://crimea.ria.ru/20251229/v-sevastopole-sneg-ubirayut-pochti-300-dorozhnikov-i-40-edinits-tekhniki-1152055518.html

В Севастополе снег убирают почти 300 дорожников и 40 единиц техники

В Севастополе дорожные службы продолжают устранять последствия непогоды. Дворники работают не только на придомовых территориях, но и на общественных... РИА Новости Крым, 29.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе дорожные службы продолжают устранять последствия непогоды. Дворники работают не только на придомовых территориях, но и на общественных пространствах: остановках, тротуарах. Всего предприятие "Парки и скверы" задействовало 298 специалистов и 40 единиц техники. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Утром глава города провел оперштаб на базе "Севастопольского автодора". По итогам совещания он рассказал, что по всем центральным магистралям проезд обеспечен. С 5 утра на дорогах и на остановках началась посыпка."Уважаемые севастопольцы, ситуация непростая, но для наших детей снег — это настоящее волшебство, если получится, то успейте ему порадоваться", - резюмировал губернатор.Ранее сообщалось, что, в Севастополе дорожные службы всю ночь устраняли последствия непогоды, создан оперативный штаб.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялту прибыло усиление для расчистки дорог и улиц от снегаСимферополь снова замело снегом: 450 дворников вышли на уборкуВ Севастополе закрыли рейд на весь понедельник

