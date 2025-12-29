https://crimea.ria.ru/20251229/v-sevastopole-prodolzhayut-borbu-so-snegom-1152052862.html
В Севастополе продолжают борьбу со снегом
В Севастополе продолжают борьбу со снегом - РИА Новости Крым, 29.12.2025
В Севастополе продолжают борьбу со снегом
В Севастополе дорожные службы устраняли последствия непогоды, создан оперативный штаб. Об этом сообщили в правительстве города.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе дорожные службы устраняли последствия непогоды, создан оперативный штаб. Об этом сообщили в правительстве города.На улице Жидилова дорожникам пришлось оперативно убирать с проезжей части упавшее дерево. Кроме того, ведется расчистка остановочных пунктов от насыпи снега. Управляющие компании с раннего утра приступили к обработке придомовых территорий, дорожки чистят и посыпают противогололедной смесью.В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция Севастополя призывает водителей отказаться от управления личными автомобилями и воспользоваться общественным транспортом.Новое экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым опубликовало МЧС Крыма в воскресенье. 29 декабря в Крыму ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица. 29 декабря дальнейшее усиление ветра, с порывами до 35 м/с в горах.Дорожные службы Крыма работают в круглосуточном режиме, по всей территории республики в работах по очистке и обработке дорог задействована 101 единица дорожной техники.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым.
В Севастополе дорожные службы устраняли последствия непогоды
, создан оперативный штаб. Об этом сообщили в правительстве города.
"Всю ночь дорожные службы устраняли последствия непогоды. Спецтехника работала по всему городу. В частности, на улицах Хрусталева, Камышовом шоссе, на проспекте Победы и проспекте Генерала Острякова, в Балке Бермана", - говорится в сообщении.
На улице Жидилова дорожникам пришлось оперативно убирать с проезжей части упавшее дерево. Кроме того, ведется расчистка остановочных пунктов от насыпи снега.
Управляющие компании с раннего утра приступили к обработке придомовых территорий, дорожки чистят и посыпают противогололедной смесью.
В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция Севастополя призывает водителей отказаться от управления личными автомобилями и воспользоваться общественным транспортом.
Новое экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым опубликовало МЧС Крыма в воскресенье. 29 декабря в Крыму ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица. 29 декабря дальнейшее усиление ветра, с порывами до 35 м/с в горах.
Дорожные службы Крыма работают в круглосуточном режиме
, по всей территории республики в работах по очистке и обработке дорог задействована 101 единица дорожной техники.
