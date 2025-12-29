Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе продолжают борьбу со снегом - РИА Новости Крым, 29.12.2025
В Севастополе продолжают борьбу со снегом
В Севастополе продолжают борьбу со снегом - РИА Новости Крым, 29.12.2025
В Севастополе продолжают борьбу со снегом
В Севастополе дорожные службы устраняли последствия непогоды, создан оперативный штаб. Об этом сообщили в правительстве города. РИА Новости Крым, 29.12.2025
2025-12-29T08:17
2025-12-29T08:17
севастополь
новости севастополя
погода в крыму
штормовое предупреждение
дороги
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1d/1152053029_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_1053e1c61feb33b913c9894f8a0d6b2a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе дорожные службы устраняли последствия непогоды, создан оперативный штаб. Об этом сообщили в правительстве города.На улице Жидилова дорожникам пришлось оперативно убирать с проезжей части упавшее дерево. Кроме того, ведется расчистка остановочных пунктов от насыпи снега. Управляющие компании с раннего утра приступили к обработке придомовых территорий, дорожки чистят и посыпают противогололедной смесью.В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция Севастополя призывает водителей отказаться от управления личными автомобилями и воспользоваться общественным транспортом.Новое экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым опубликовало МЧС Крыма в воскресенье. 29 декабря в Крыму ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сильная гololедица. 29 декабря дальнейшее усиление ветра, с порывами до 35 м/с в горах.Дорожные службы Крыма работают в круглосуточном режиме, по всей территории республики в работах по очистке и обработке дорог задействована 101 единица дорожной техники.
В Севастополе продолжают борьбу со снегом

В Севастополе создан оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды

08:17 29.12.2025
 
© Правительство СевастополяКоммунальщики в Севастополе расчищают дорожки от снега
Коммунальщики в Севастополе расчищают дорожки от снега
© Правительство Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе дорожные службы устраняли последствия непогоды, создан оперативный штаб. Об этом сообщили в правительстве города.
"Всю ночь дорожные службы устраняли последствия непогоды. Спецтехника работала по всему городу. В частности, на улицах Хрусталева, Камышовом шоссе, на проспекте Победы и проспекте Генерала Острякова, в Балке Бермана", - говорится в сообщении.
На улице Жидилова дорожникам пришлось оперативно убирать с проезжей части упавшее дерево. Кроме того, ведется расчистка остановочных пунктов от насыпи снега.
Управляющие компании с раннего утра приступили к обработке придомовых территорий, дорожки чистят и посыпают противогололедной смесью.
© Правительство СевастополяКоммунальщики в Севастополе расчищают дорожки от снега
Коммунальщики в Севастополе расчищают дорожки от снега
© Правительство Севастополя
Коммунальщики в Севастополе расчищают дорожки от снега
В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция Севастополя призывает водителей отказаться от управления личными автомобилями и воспользоваться общественным транспортом.
Новое экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым опубликовало МЧС Крыма в воскресенье. 29 декабря в Крыму ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица. 29 декабря дальнейшее усиление ветра, с порывами до 35 м/с в горах.
Дорожные службы Крыма работают в круглосуточном режиме, по всей территории республики в работах по очистке и обработке дорог задействована 101 единица дорожной техники.
