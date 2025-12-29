https://crimea.ria.ru/20251229/v-sevastopole-prodolzhayut-borbu-so-snegom-1152052862.html

В Севастополе продолжают борьбу со снегом

2025-12-29

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе дорожные службы устраняли последствия непогоды, создан оперативный штаб. Об этом сообщили в правительстве города.На улице Жидилова дорожникам пришлось оперативно убирать с проезжей части упавшее дерево. Кроме того, ведется расчистка остановочных пунктов от насыпи снега. Управляющие компании с раннего утра приступили к обработке придомовых территорий, дорожки чистят и посыпают противогололедной смесью.В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция Севастополя призывает водителей отказаться от управления личными автомобилями и воспользоваться общественным транспортом.Новое экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым опубликовало МЧС Крыма в воскресенье. 29 декабря в Крыму ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица. 29 декабря дальнейшее усиление ветра, с порывами до 35 м/с в горах.Дорожные службы Крыма работают в круглосуточном режиме, по всей территории республики в работах по очистке и обработке дорог задействована 101 единица дорожной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялту прибыло усиление для расчистки дорог и улиц от снегаСимферополь снова замело снегом: 450 дворников вышли на уборкуВ Севастополе закрыли рейд на весь понедельник

