В Севастополе на лже-застройщицу завели уголовное дело

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить женщину, которая, выдавая себя за застройщика, похитила у жителей города 46,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.По версии следствия, женщина, имея опыт в сфере строительства и продажи недвижимости, решила похитить деньги под предлогом участия в долевом строительстве многоквартирных домов. Для этого она приобрела три земельных участка на улицах Комбрига Потапова и Бахчисарайской, подыскала риелторов и разместила в интернете объявления о продаже квартир-студий в строящихся домах. С покупателями она как физическое лицо заключала предварительные договоры купли-продажи жилого помещения либо договоры займа. Для придания видимости законности обвиняемая даже начала строительство на участках. При этом разрешительные документы у нее отсутствовали.В действительности выполнить взятые на себя обязательства женщина не собиралась. Ее земельные участки предназначались для индивидуального жилищного строительства.Кроме того, выступая генеральным директором строительной фирмы, она получила от жителя Севастополя свыше 4,7 млн рублей на строительство индивидуального жилого дома на его участке в СТ.Как сообщалось ранее, в Севастополе застройщик дольщиков обманул 16 дольщиков из Севастополя и Крыма на 52 млн рублей. Мужчина предлагал услуги по строительству недвижимости, заключал с ними договоры на возведение частных жилых домов и получал от них деньги в качестве предоплаты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе аферисты-строители похитили 37 млн рублей у вкладчиков В Севастополе трое застройщиков обманули вкладчиков на 90 млн рублей Хотел квартиру в Севастополе: лже-застройщик украл миллион у омича

