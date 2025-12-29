https://crimea.ria.ru/20251229/v-sevastopole-15-ulits-i-skver-s-bulvarom-nazovut-v-chest-geroev-svo-1152071600.html
В Севастополе 15 улиц и сквер с бульваром назовут в честь героев СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе пятнадцати улицам, скверу и бульвару присвоят имена героев специальной военной операции. Соответствующее решение принято на заседании правительства города, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."15 улиц, сквер и бульвар в Севастополе будут названы в честь героев специальной военной операции", - написал он в своем Telegram-канале.Именами героев спецоперации также будут названы улицы Александра Чирвы, Романа Пасынкова, Дмитрия Островского, Владимира Николенко, Павла Клименко, Максима Аляева, Дмитрия Котова, Алексея Охота, Юрия Павлова, Александра Пирожкова, Дмитрия Вострикова, Егора Толмачева, Игоря Коноваленко, а также переулки: Андрея Хижнякова и Андрея Гавриленко, перечислил Развожаев."Названия улиц предложили Министерство обороны и родственники наших защитников. Все они были согласованы на заседании Межведомственной топонимической комиссии города Севастополя", - добавил он.Ранее сообщалось, что имя погибшего журналиста Александра Федорчака присвоено поселковой школе в Нижнегорском районе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Балаклаве открыли мемориальную доску Герою России ПастуховуВ Евпатории появится новый музейный комплекс на основе монумента десантуВ Крыму почтили память Керченско-Феодосийскиого десанта
