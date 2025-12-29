Рейтинг@Mail.ru
В России завершен осенний призыв – на службу направлено 135 тысяч человек
В России завершен осенний призыв – на службу направлено 135 тысяч человек
В России завершен осенний призыв – на службу направлено 135 тысяч человек - РИА Новости Крым, 29.12.2025
В России завершен осенний призыв – на службу направлено 135 тысяч человек
В России завершился осенний призыв граждан на военную службу. В Вооруженные силы РФ и другие войска и воинские формирования призвано и направлено 135 тысяч... РИА Новости Крым, 29.12.2025
2025-12-29T12:20
2025-12-29T12:20
армия и флот
вооруженные силы россии
осенний призыв
призыв в вс россии
министерство обороны рф
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/18/1132294173_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0112af4b0e784676341b9a51b4d0db39.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В России завершился осенний призыв граждан на военную службу. В Вооруженные силы РФ и другие войска и воинские формирования призвано и направлено 135 тысяч человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Впервые мероприятия, связанные с призывом, проводились с использованием государственной информационной системы "Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете", отметили в ведомстве."Единый реестр, созданный во взаимодействии с правительством РФ, Минцифры России, другими федеральными органами исполнительной власти и субъектами России, подтвердил свою эффективность, результатом которой стало получение отсрочки от призыва на военную службу без личной явки в военные комиссариаты более 550 тысяч граждан", – подчеркнули в Минобороны.Также в оборонном ведомстве отметили, что, как и в предыдущие призывные кампании, молодые люди, прибывшие в военные комиссариаты муниципальных образований, имели право выбора пройти военную службу в различных видах вооруженных сил и родах войск с учетом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора.Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.Особое внимание уделялось комплектованию научных и научно-производственных подразделений, а также спортивных рот. В научные и научно-производственные подразделения было направлено 680 человек, а в спортивные роты 240 призывников из состава сборных команд страны по олимпийским видам спорта."Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания", – добавили в оборонном ведомстве.
армия и флот, вооруженные силы россии, осенний призыв, призыв в вс россии, министерство обороны рф, новости
В России завершен осенний призыв – на службу направлено 135 тысяч человек

Осенний призыв граждан 2025 года на военную службу завершен – Минобороны РФ

12:20 29.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсенний призыв в военном комиссариате Республики Крым
Осенний призыв в военном комиссариате Республики Крым - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В России завершился осенний призыв граждан на военную службу. В Вооруженные силы РФ и другие войска и воинские формирования призвано и направлено 135 тысяч человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В соответствии с указом президента России от 29 сентября 2025 г. № 690 осенью этого года для прохождения военной службы в Вооруженные силы РФ и другие войска и воинские формирования призвано и направлено 135 тысяч человек", – сказано в сообщении.
Впервые мероприятия, связанные с призывом, проводились с использованием государственной информационной системы "Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете", отметили в ведомстве.
"Единый реестр, созданный во взаимодействии с правительством РФ, Минцифры России, другими федеральными органами исполнительной власти и субъектами России, подтвердил свою эффективность, результатом которой стало получение отсрочки от призыва на военную службу без личной явки в военные комиссариаты более 550 тысяч граждан", – подчеркнули в Минобороны.
Также в оборонном ведомстве отметили, что, как и в предыдущие призывные кампании, молодые люди, прибывшие в военные комиссариаты муниципальных образований, имели право выбора пройти военную службу в различных видах вооруженных сил и родах войск с учетом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора.
Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.
"В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил РФ в новых регионах Российской Федерации – это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие по призыву не направлялись", – подчеркнули в Минобороны.
Особое внимание уделялось комплектованию научных и научно-производственных подразделений, а также спортивных рот. В научные и научно-производственные подразделения было направлено 680 человек, а в спортивные роты 240 призывников из состава сборных команд страны по олимпийским видам спорта.
"Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания", – добавили в оборонном ведомстве.
Армия и флотВооруженные силы РоссииОсенний призывПризыв в ВС РоссииМинистерство обороны РФНовости
 
