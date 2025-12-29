https://crimea.ria.ru/20251229/v-rossii-zavershen-osenniy-prizyv--na-sluzhbu-napravleno-135-tysyach-chelovek-1152061894.html

В России завершен осенний призыв – на службу направлено 135 тысяч человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В России завершился осенний призыв граждан на военную службу. В Вооруженные силы РФ и другие войска и воинские формирования призвано и направлено 135 тысяч человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Впервые мероприятия, связанные с призывом, проводились с использованием государственной информационной системы "Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете", отметили в ведомстве."Единый реестр, созданный во взаимодействии с правительством РФ, Минцифры России, другими федеральными органами исполнительной власти и субъектами России, подтвердил свою эффективность, результатом которой стало получение отсрочки от призыва на военную службу без личной явки в военные комиссариаты более 550 тысяч граждан", – подчеркнули в Минобороны.Также в оборонном ведомстве отметили, что, как и в предыдущие призывные кампании, молодые люди, прибывшие в военные комиссариаты муниципальных образований, имели право выбора пройти военную службу в различных видах вооруженных сил и родах войск с учетом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора.Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.Особое внимание уделялось комплектованию научных и научно-производственных подразделений, а также спортивных рот. В научные и научно-производственные подразделения было направлено 680 человек, а в спортивные роты 240 призывников из состава сборных команд страны по олимпийским видам спорта."Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания", – добавили в оборонном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ появились Войска беспилотных систем: что это изменит в зоне СВОАвиация БПЛА и технологическое лидерство РФ – Путин дал новые порученияБПЛА от Народного фронта сожгли вражеской техники на $2 млрд – Путин

2025

