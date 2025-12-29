https://crimea.ria.ru/20251229/v-rossii-nazvali-glavnyy-itog-kontaktov-trampa-s-putinym-i-zelenskim-1152054091.html
В России назвали главный итог контактов Трампа с Путиным и Зеленским
В России назвали главный итог контактов Трампа с Путиным и Зеленским - РИА Новости Крым, 29.12.2025
В России назвали главный итог контактов Трампа с Путиным и Зеленским
29.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Результаты телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и последующая встреча главы Белого дома с Владимиром Зеленским показали, что ключи к украинскому урегулированию находятся именно в руках Москвы и Вашингтона, а не Европы и киевского режима. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Оценивая состоявшиеся накануне переговоры, Косачев выразил мнение, что состоялось "очень важное событие в истории украинского кризиса". При этом важно как содержание разговоров, так и комментарии участников, последовательность происходившего и сопутствующие обстоятельства.По его мнению, ключевой является договоренность между Москвой и Вашингтоном о создании переговорных треков по безопасности и экономике, "чего так не хватало в прошлом".Кроме того, Косачев обратил внимание на "выверенные и сбалансированные, с нацеленностью на конкретный результат, а не на публику" американские оценки переговоров с украинской стороной.Разговор Трампа с Путиным и переговоры в США28 декабря по инициативе Вашингтона состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, разговор продолжался 1 час 15 минут и носил дружеский, доброжелательный и деловой характер.По словам Ушакова, президенты России и США придерживаются в целом аналогичных взглядов на то, что предлагаемый Киевом и ЕС вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта и чреват возобновлением боевых действий. Для окончательного прекращения конфликта требуется – прежде всего от Киева – смелое, ответственное политическое решение, идущее в русле работы, проводимой по российско-американскому каналу.Также Путин согласился с предложением Трампа продолжить работу по урегулированию в рамках специально создаваемых двух рабочих групп – по вопросам безопасности и экономики.Спустя некоторое время после разговора с Путиным Дональд Трамп встретился во Флориде с Владимиром Зеленским. В частности, президент США заявил, что переговоры прошли отлично, и стороны подошли очень близко к урегулированию конфликта. По словам Трампа, вопрос о предоставлении Украине гарантий безопасности решен на 95%. Среди нерешенных тем — территориальный вопрос.Трамп также заявил, что договоренности по линии соприкосновения пока нет, однако стороны приблизились к соглашению. Президент США призвал поспешить со сделкой по Украине, отметив, что в противном случае в ближайшие месяцы могут случиться дальнейшие потери территорий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп жестко осадил ЗеленскогоПолитолог дал прогноз событий на Украине в 2026 году"Есть новые идеи": Зеленский рассказал о разговоре с Уиткоффом
Ключи к украинскому урегулированию находятся в руках России и США – Косачев
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Результаты телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и последующая встреча главы Белого дома с Владимиром Зеленским показали, что ключи к украинскому урегулированию находятся именно в руках Москвы и Вашингтона, а не Европы и киевского режима. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"Есть ощущение наметившегося движения вперед. Окончательные оценки давать пока рано, слишком много неизвестного и неопределенного. Ясно одно: ключи к урегулированию – у России и США, европейцы будут по-прежнему гадить, а Зеленский продолжит нервно курить в сторонке", – написал политик в своем Telegram-канале.
Оценивая состоявшиеся накануне переговоры, Косачев выразил мнение, что состоялось "очень важное событие в истории украинского кризиса". При этом важно как содержание разговоров, так и комментарии участников, последовательность происходившего и сопутствующие обстоятельства.
"Старт реальному переговорному процессу вчера был дан именно разговором президентов России и США. Все предыдущие потуги европейцев с Зеленским перетянуть одеяло на себя были скорее игрой на публику, без добавленной стоимости", – уточнил замглавы Совфеда.
По его мнению, ключевой является договоренность между Москвой и Вашингтоном о создании переговорных треков по безопасности и экономике, "чего так не хватало в прошлом".
Кроме того, Косачев обратил внимание на "выверенные и сбалансированные, с нацеленностью на конкретный результат, а не на публику" американские оценки переговоров с украинской стороной.
Разговор Трампа с Путиным и переговоры в США
28 декабря по инициативе Вашингтона состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом
. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, разговор продолжался 1 час 15 минут и носил дружеский, доброжелательный и деловой характер.
По словам Ушакова, президенты России и США придерживаются в целом аналогичных взглядов на то, что предлагаемый Киевом и ЕС вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта и чреват возобновлением боевых действий. Для окончательного прекращения конфликта требуется – прежде всего от Киева – смелое, ответственное политическое решение, идущее в русле работы, проводимой по российско-американскому каналу.
Также Путин согласился с предложением Трампа продолжить работу по урегулированию в рамках специально создаваемых двух рабочих групп – по вопросам безопасности и экономики.
Спустя некоторое время после разговора с Путиным Дональд Трамп встретился во Флориде с Владимиром Зеленским
. В частности, президент США заявил, что переговоры прошли отлично, и стороны подошли очень близко к урегулированию конфликта. По словам Трампа, вопрос о предоставлении Украине гарантий безопасности решен на 95%. Среди нерешенных тем — территориальный вопрос.
Трамп также заявил, что договоренности по линии соприкосновения пока нет, однако стороны приблизились к соглашению. Президент США призвал поспешить со сделкой по Украине, отметив, что в противном случае в ближайшие месяцы могут случиться дальнейшие потери территорий.
