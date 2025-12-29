https://crimea.ria.ru/20251229/v-moskve-proschayutsya-s-narodnoy-artistkoy-rossii-veroy-alentovoy-1152061124.html
В Москве прощаются с народной артисткой России Верой Алентовой
В Москве началось прощание с народной артисткой России Верой Алентовой. Церемония проходит в театре имени Пушкина. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 29.12.2025
2025-12-29T12:01
2025-12-29T12:01
2025-12-29T12:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В Москве началось прощание с народной артисткой России Верой Алентовой. Церемония проходит в театре имени Пушкина. Об этом сообщает РИА Новости."Церемония прощания с актрисой началась в 11.00 мск в театре имени Пушкина и продлится до 13.00 мск", – сказано в сообщении.С утра люди несут цветы и собираются у входа, чтобы проводить артистку в последний путь. Президент России Владимир Путин прислал венок.Веру Алентову похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с мужем – режиссером Владимиром Меньшовым.Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным народной артистки России Веры Алентовой.Алентова скончалась25 декабря, ей было 83 года. Утром ей стало плохо в Театре имени Владимира Маяковского, где проходило прощание с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. Ее оперативно госпитализировали, но спасти не смогли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Москве прощаются с народной артисткой России Верой Алентовой
В театре имени Пушкина в Москве проходит прощание с Верой Алентовой
12:01 29.12.2025 (обновлено: 12:31 29.12.2025)