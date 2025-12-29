https://crimea.ria.ru/20251229/v-krymu-v-dtp-pogib-odin-chelovek-i-26-postradali-1152055953.html
В Крыму в ДТП погиб один человек и 26 пострадали
2025-12-29
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В ДТП на дорогах Крыма за неделю погиб один человек и 26 получили ранения. Об этом сообщил в республиканской ГАИ.В ГАИ уточнили, что с участием пешеходов произошло восемь ДТП. В результате аварий один погибший и 8 пострадавших, из них двое детей.Также за неделю пресечено 153 факта пьяной езды, в том числе 15 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность, подчеркнули в пресс-службе.Неделей ранее в ДТП на дорогах Крыма за неделю погибли четыре человека и 21 получил ранение.Ранее сообщалось, что на некоторых дорогах Крыма в воскресенье был затруднен проезд, особенно сложная обстановка наблюдалась в районе горных перевалов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четырехлетняя девочка пострадала в ДТП в СевастополеВ Крыму обработали опасные участки дорог на случай гололеда и снегопадовПод Судаком женщину зажало в "Ниве" после ДТП
