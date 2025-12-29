Рейтинг@Mail.ru
В Крыму в ДТП погиб один человек и 26 пострадали - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251229/v-krymu-v-dtp-pogib-odin-chelovek-i-26-postradali-1152055953.html
В Крыму в ДТП погиб один человек и 26 пострадали
В Крыму в ДТП погиб один человек и 26 пострадали - РИА Новости Крым, 29.12.2025
В Крыму в ДТП погиб один человек и 26 пострадали
В ДТП на дорогах Крыма за неделю погиб один человек и 26 получили ранения. Об этом сообщил в республиканской ГАИ. РИА Новости Крым, 29.12.2025
2025-12-29T10:39
2025-12-29T10:39
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
новости крыма
крым
происшествия
госавтоинспекция крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/14/1151851842_0:62:600:400_1920x0_80_0_0_d80a4cc1db95cc1349e5aa212a691068.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В ДТП на дорогах Крыма за неделю погиб один человек и 26 получили ранения. Об этом сообщил в республиканской ГАИ.В ГАИ уточнили, что с участием пешеходов произошло восемь ДТП. В результате аварий один погибший и 8 пострадавших, из них двое детей.Также за неделю пресечено 153 факта пьяной езды, в том числе 15 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность, подчеркнули в пресс-службе.Неделей ранее в ДТП на дорогах Крыма за неделю погибли четыре человека и 21 получил ранение.Ранее сообщалось, что на некоторых дорогах Крыма в воскресенье был затруднен проезд, особенно сложная обстановка наблюдалась в районе горных перевалов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четырехлетняя девочка пострадала в ДТП в СевастополеВ Крыму обработали опасные участки дорог на случай гололеда и снегопадовПод Судаком женщину зажало в "Ниве" после ДТП
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/14/1151851842_67:0:600:400_1920x0_80_0_0_25d59a36c488d7efe947948e40006dc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп в крыму и севастополе, новости крыма, крым, происшествия, госавтоинспекция крыма
В Крыму в ДТП погиб один человек и 26 пострадали

В ДТП в Крыму за неделю погиб один человек и 26 получили ранения

10:39 29.12.2025
 
© ГУ МВД России по Московской областиСигнальные огни полицейской машины
Сигнальные огни полицейской машины
© ГУ МВД России по Московской области
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В ДТП на дорогах Крыма за неделю погиб один человек и 26 получили ранения. Об этом сообщил в республиканской ГАИ.
"В период с 22 по 28 декабря 2025 года на территории Республики Крым зарегистрировано 21 ДТП, в которых один погиб, 26 получили ранения различной степени тяжести, в том числе четверо несовершеннолетних", - рассказали в пресс-службе ведомства.
В ГАИ уточнили, что с участием пешеходов произошло восемь ДТП. В результате аварий один погибший и 8 пострадавших, из них двое детей.
Также за неделю пресечено 153 факта пьяной езды, в том числе 15 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность, подчеркнули в пресс-службе.
Неделей ранее в ДТП на дорогах Крыма за неделю погибли четыре человека и 21 получил ранение.
Ранее сообщалось, что на некоторых дорогах Крыма в воскресенье был затруднен проезд, особенно сложная обстановка наблюдалась в районе горных перевалов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Четырехлетняя девочка пострадала в ДТП в Севастополе
В Крыму обработали опасные участки дорог на случай гололеда и снегопадов
Под Судаком женщину зажало в "Ниве" после ДТП
 
Ситуация на дорогах КрымаДТП в Крыму и СевастополеНовости КрымаКрымПроисшествияГосавтоинспекция Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:22В Кремле назвали условие остановки боевых действий
13:16В Крыму обесточены 19 населенных пунктов
13:10Новости СВО: Киев потерял еще 1360 боевиков
13:04Жительница Иркутска задержана по подозрению в убийстве своих детей
12:57Абхазия полностью осталась без электричества – причина
12:5227 лет в колонии за покушение на теракт - в Мелитополе осудили мужчину
12:40Мощный снегопад обрушился на Крым: обстановка в городах и на дорогах
12:30Автомобиль с людьми застрял в заснеженных горах Крыма
12:24В ДНР российские военные освободили Диброву
12:20В России завершен осенний призыв – на службу направлено 135 тысяч человек
12:18Сколько снега выпало в горах Крыма
12:01В Москве прощаются с народной артисткой России Верой Алентовой
11:50Разработана программа развития "Артека" до 2030 года – что в планах
11:36Госдолг Украины превысил 195 млрд долларов – как выживают украинцы
11:25Снежный коллапс парализовал движение под Севастополем
11:16Больше 900 доз: крымчанина подозревают в покушении на сбыт наркотиков
11:05Авария обесточила часть крымского Южнобережья
10:59В Крыму почтили память Керченско-Феодосийскиого десанта
10:51Кубанскому бизнесу продлили отсрочку по налогам после ЧП с танкерами
10:39В Крыму в ДТП погиб один человек и 26 пострадали
Лента новостейМолния