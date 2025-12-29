https://crimea.ria.ru/20251229/v-krymu-pochtili-pamyat-kerchensko-feodosiyskiogo-desanta-1152057195.html
В Крыму почтили память Керченско-Феодосийскиого десанта
СИМФЕРОПРОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В Феодосии в понедельник провели памятный митинг, посвященный 84-й годовщине Керченско-Феодосийской десантной операции. Мероприятие с участием представителей городской власти, военнослужащих, представителей ветеранских организаций, воспитанников детской казачей "Школы джур", школьников и неравнодушных граждан состоялось у памятника десантникам на одноименной набережной, передает корреспондент РИА Новости Крым.Участники мероприятия вспомнили страницы героической операции. Минутой молчания присутствовавшие почтили память героев, отдавших свои жизни ради будущих поколений."Данное событие очень важно, особенно в настоящий исторический период. Мы, ветераны Вооруженных Сил Советского Союза, российской армии, пытаемся передать память о наших отцах, дедах, героях Великой Отечественной войны молодому поколению. В этом отношении очень хорошо сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, пожелав молодому поколению, чтобы их дети и внуки гордились ими также, как мы гордимся своими отцами и дедами. Такие мероприятия позволяют передать память нашим детям, внукам, будущим поколениям граждан Российской Федерации", – подчеркнул командир военно-морского отделения ветеранской организации Союз советских офицеров и ветеранов боевых действий Феодосии и Восточного Крыма" капитан первого ранга запаса Роман Надточий.Над набережной десантников в память о подвиге советских воинов прогремели залпы орудий. Присутствующие возложили венки и цветы к памятнику Керченско- Феодосийскому десанту 1941 года.84 года назад в Восточной части Крымского полуострова развернулась беспрецедентная по своему масштабу Керченско-Феодосийская десантная операция, первая в истории отечественной морской пехоты. На захваченном плацдарме, которым стал весь Керченский полуостров, красноармейцы развернули войска Крымского фронта. Этим они оттянули силы противника от Севастополя, сорвали план захвата гитлеровцами Тамани и продвижение противника на Кавказ. Этот десант по своей доблести и отваге не имеет равных в истории военных сражений. Именно поэтому в 1982 году Феодосия была награждена орденом Отечественной войны 1-й степени, а 6 апреля 2015 года указом президента России город заслуженно получил почетное звание "Город воинской славыСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченско-Феодосийская десантная операция: слава и боль КрымаКерченско-Феодосийская десантная операция в инфографике РИА Новости Крым"Город воинской славы" – в Феодосии завершают установку памятной стелы
СИМФЕРОПРОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым.
В Феодосии в понедельник провели памятный митинг, посвященный 84-й годовщине Керченско-Феодосийской десантной операции. Мероприятие с участием представителей городской власти, военнослужащих, представителей ветеранских организаций, воспитанников детской казачей "Школы джур", школьников и неравнодушных граждан состоялось у памятника десантникам на одноименной набережной, передает корреспондент РИА Новости Крым.
"Сегодня мы отмечаем 84 годовщину Керченско-Феодосийского десанта. Наш город носит звание Города воинской славы в честь подвига десантников. В этой масштабной операции погибли 40 тысяч наших воинов. И сегодня, когда нацизм поднимает голову, а наши воины сражаются на полях специальной военной операции, этот подвиг героев помнить особенно важно", – отметил в комментарии РИА Новости Крым глава Феодосийского муниципалитета Василий Козырев.
Участники мероприятия вспомнили страницы героической операции. Минутой молчания присутствовавшие почтили память героев, отдавших свои жизни ради будущих поколений.
"Данное событие очень важно, особенно в настоящий исторический период. Мы, ветераны Вооруженных Сил Советского Союза, российской армии, пытаемся передать память о наших отцах, дедах, героях Великой Отечественной войны молодому поколению. В этом отношении очень хорошо сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, пожелав молодому поколению, чтобы их дети и внуки гордились ими также, как мы гордимся своими отцами и дедами. Такие мероприятия позволяют передать память нашим детям, внукам, будущим поколениям граждан Российской Федерации", – подчеркнул командир военно-морского отделения ветеранской организации Союз советских офицеров и ветеранов боевых действий Феодосии и Восточного Крыма" капитан первого ранга запаса Роман Надточий.
Над набережной десантников в память о подвиге советских воинов прогремели залпы орудий. Присутствующие возложили венки и цветы к памятнику Керченско- Феодосийскому десанту 1941 года.
84 года назад в Восточной части Крымского полуострова развернулась беспрецедентная по своему масштабу Керченско-Феодосийская десантная операция, первая в истории отечественной морской пехоты. На захваченном плацдарме, которым стал весь Керченский полуостров, красноармейцы развернули войска Крымского фронта. Этим они оттянули силы противника от Севастополя, сорвали план захвата гитлеровцами Тамани и продвижение противника на Кавказ. Этот десант по своей доблести и отваге не имеет равных в истории военных сражений. Именно поэтому в 1982 году Феодосия была награждена орденом Отечественной войны 1-й степени, а 6 апреля 2015 года указом президента России город заслуженно получил почетное звание "Город воинской славы
