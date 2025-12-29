https://crimea.ria.ru/20251229/v-krymu-pochti-17-tysyach-chelovek-ostalis-bez-sveta-iz-za-nepogody-1152053848.html

В Крыму почти 17 тысяч человек остались без света из-за непогоды

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Около 17 тысяч человек в Симферопольском, Бахчисарайском и Черноморском районах Крыма остались без электричества из-за непогоды, ведутся восстановительные работы. Об этом сообщила пресс-служба минтопэнерго республики.В связи с ухудшением погоды предприятие "Крымэнерго" работает в режиме повышенной готовности. Сформированы дополнительные восстановительные бригады, подготовлены требуемые техника и материалы.В понедельник утром пресс-служба "Крымэнерго" сообщила об аварийном отключении электричества в семи населенных пункта Бахчисарайского района. Также света частично нет в самом Бахчисарае.

