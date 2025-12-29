Рейтинг@Mail.ru
В Крыму почти 17 тысяч человек остались без света из-за непогоды - РИА Новости Крым, 29.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251229/v-krymu-pochti-17-tysyach-chelovek-ostalis-bez-sveta-iz-za-nepogody-1152053848.html
В Крыму почти 17 тысяч человек остались без света из-за непогоды
В Крыму почти 17 тысяч человек остались без света из-за непогоды - РИА Новости Крым, 29.12.2025
В Крыму почти 17 тысяч человек остались без света из-за непогоды
Около 17 тысяч человек в Симферопольском, Бахчисарайском и Черноморском районах Крыма остались без электричества из-за непогоды, ведутся восстановительные... РИА Новости Крым, 29.12.2025
крым
гуп рк "крымэнерго"
погода в крыму
штормовое предупреждение
отключение электроэнергии в крыму
минтопэнерго крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143291294_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_70ee9c68772de98e507db87d3318dee4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Около 17 тысяч человек в Симферопольском, Бахчисарайском и Черноморском районах Крыма остались без электричества из-за непогоды, ведутся восстановительные работы. Об этом сообщила пресс-служба минтопэнерго республики.В связи с ухудшением погоды предприятие "Крымэнерго" работает в режиме повышенной готовности. Сформированы дополнительные восстановительные бригады, подготовлены требуемые техника и материалы.В понедельник утром пресс-служба "Крымэнерго" сообщила об аварийном отключении электричества в семи населенных пункта Бахчисарайского района. Также света частично нет в самом Бахчисарае.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялту прибыло усиление для расчистки дорог и улиц от снегаСимферополь снова замело снегом: 450 дворников вышли на уборкуВ Севастополе закрыли рейд на весь понедельник
Новости
крым, гуп рк "крымэнерго", погода в крыму, штормовое предупреждение, отключение электроэнергии в крыму, минтопэнерго крыма
В Крыму почти 17 тысяч человек остались без света из-за непогоды

В трех районах Крыма из-за непогоды без света остались почти 17 тысяч человек

08:47 29.12.2025 (обновлено: 08:48 29.12.2025)
 
© КрымэнергоинформРемонт электросетей
Ремонт электросетей
© Крымэнергоинформ
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Около 17 тысяч человек в Симферопольском, Бахчисарайском и Черноморском районах Крыма остались без электричества из-за непогоды, ведутся восстановительные работы. Об этом сообщила пресс-служба минтопэнерго республики.
"В настоящее время восстановительные работы ведутся в Симферопольском, Черноморском и Бахчисарайском районах. Обесточено 241 ТП (трансформаторная подстанция – ред.), точек поставок: 7977 (16 891 человек)", - говорится в сообщении.
В связи с ухудшением погоды предприятие "Крымэнерго" работает в режиме повышенной готовности. Сформированы дополнительные восстановительные бригады, подготовлены требуемые техника и материалы.
В понедельник утром пресс-служба "Крымэнерго" сообщила об аварийном отключении электричества в семи населенных пункта Бахчисарайского района. Также света частично нет в самом Бахчисарае.
