https://crimea.ria.ru/20251229/v-krymu-pochti-17-tysyach-chelovek-ostalis-bez-sveta-iz-za-nepogody-1152053848.html
В Крыму почти 17 тысяч человек остались без света из-за непогоды
В Крыму почти 17 тысяч человек остались без света из-за непогоды - РИА Новости Крым, 29.12.2025
В Крыму почти 17 тысяч человек остались без света из-за непогоды
Около 17 тысяч человек в Симферопольском, Бахчисарайском и Черноморском районах Крыма остались без электричества из-за непогоды, ведутся восстановительные... РИА Новости Крым, 29.12.2025
2025-12-29T08:47
2025-12-29T08:47
2025-12-29T08:48
крым
гуп рк "крымэнерго"
погода в крыму
штормовое предупреждение
отключение электроэнергии в крыму
минтопэнерго крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143291294_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_70ee9c68772de98e507db87d3318dee4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Около 17 тысяч человек в Симферопольском, Бахчисарайском и Черноморском районах Крыма остались без электричества из-за непогоды, ведутся восстановительные работы. Об этом сообщила пресс-служба минтопэнерго республики.В связи с ухудшением погоды предприятие "Крымэнерго" работает в режиме повышенной готовности. Сформированы дополнительные восстановительные бригады, подготовлены требуемые техника и материалы.В понедельник утром пресс-служба "Крымэнерго" сообщила об аварийном отключении электричества в семи населенных пункта Бахчисарайского района. Также света частично нет в самом Бахчисарае.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялту прибыло усиление для расчистки дорог и улиц от снегаСимферополь снова замело снегом: 450 дворников вышли на уборкуВ Севастополе закрыли рейд на весь понедельник
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143291294_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f92e33fe744cdbcbde45c759169e0f53.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, гуп рк "крымэнерго", погода в крыму, штормовое предупреждение, отключение электроэнергии в крыму, минтопэнерго крыма
В Крыму почти 17 тысяч человек остались без света из-за непогоды
В трех районах Крыма из-за непогоды без света остались почти 17 тысяч человек
08:47 29.12.2025 (обновлено: 08:48 29.12.2025)