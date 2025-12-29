Рейтинг@Mail.ru
В Крыму обесточены 19 населенных пунктов - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251229/v-krymu-obestocheny-19-naselennykh-punktov--1152066675.html
В Крыму обесточены 19 населенных пунктов
В Крыму обесточены 19 населенных пунктов - РИА Новости Крым, 29.12.2025
В Крыму обесточены 19 населенных пунктов
В двух районах Крыма – Бахчисарайском и Джанкойском – обесточены 19 населенных пунктов из-за аварии на линии электропередачи. Об этом сообщили на предприятии... РИА Новости Крым, 29.12.2025
2025-12-29T13:16
2025-12-29T13:16
крым
новости крыма
отключение электроэнергии в крыму
гуп рк "крымэнерго"
бахчисарайский район
джанкойский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143291360_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a7bc8c974d67df6b26717fa90243a935.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В двух районах Крыма – Бахчисарайском и Джанкойском – обесточены 19 населенных пунктов из-за аварии на линии электропередачи. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".Так, в Бахчисарайском районе частично без света остались абоненты населенных пунктов Красный Мак, Танковое, Холмовка, Залесное, Зеленое, Ходжа Сала, Верхоречье, Баштановка, Предущельное, Кудрино, Машино и Научный.В Джанкойском районе из-за аварии на линии частично обесточены Марьино, Жилино, Пахаревка, Луганское, Орденоносное, Марьино и Лобаново.Также в понедельник днем стало известно, что около 17 тысяч человек в Симферопольском, Бахчисарайском и Черноморском районах Крыма остались без электричества из-за непогоды, ведутся восстановительные работы. Республиканская прокуратура начала проверку.Новое экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым опубликовало МЧС Крыма в воскресенье. 29 декабря в Крыму ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица. 29 декабря дальнейшее усиление ветра, с порывами до 35 м/с в горах.Дорожные службы Крыма работают в круглосуточном режиме, по всей территории республики в работах по очистке и обработке дорог задействовано более 100 единиц дорожной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько снега выпало в горах КрымаМощный снегопад обрушился на Крым: обстановка в городах и на дорогахВ Крыму до конца года заменят 226 трансформаторных подстанций
крым
бахчисарайский район
джанкойский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143291360_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0e7cd991b49b8b5a8ce122cb8e25f279.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, отключение электроэнергии в крыму, гуп рк "крымэнерго", бахчисарайский район, джанкойский район
В Крыму обесточены 19 населенных пунктов

В Бахчисарайском и Джанкойском районах Крыма из-за аварии обесточено 19 населенных пунктов

13:16 29.12.2025
 
© КрымэнергоинформРемонт электросетей
Ремонт электросетей
© Крымэнергоинформ
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В двух районах Крыма – Бахчисарайском и Джанкойском – обесточены 19 населенных пунктов из-за аварии на линии электропередачи. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".
Так, в Бахчисарайском районе частично без света остались абоненты населенных пунктов Красный Мак, Танковое, Холмовка, Залесное, Зеленое, Ходжа Сала, Верхоречье, Баштановка, Предущельное, Кудрино, Машино и Научный.
В Джанкойском районе из-за аварии на линии частично обесточены Марьино, Жилино, Пахаревка, Луганское, Орденоносное, Марьино и Лобаново.
"Планируемое время восстановления электроснабжения в каждом из районов – три часа", – сообщили в "Крымэнерго".
Также в понедельник днем стало известно, что около 17 тысяч человек в Симферопольском, Бахчисарайском и Черноморском районах Крыма остались без электричества из-за непогоды, ведутся восстановительные работы. Республиканская прокуратура начала проверку.
Новое экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым опубликовало МЧС Крыма в воскресенье. 29 декабря в Крыму ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица. 29 декабря дальнейшее усиление ветра, с порывами до 35 м/с в горах.
Дорожные службы Крыма работают в круглосуточном режиме, по всей территории республики в работах по очистке и обработке дорог задействовано более 100 единиц дорожной техники.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
Сколько снега выпало в горах Крыма
Мощный снегопад обрушился на Крым: обстановка в городах и на дорогах
В Крыму до конца года заменят 226 трансформаторных подстанций
 
КрымНовости КрымаОтключение электроэнергии в КрымуГУП РК "Крымэнерго"Бахчисарайский районДжанкойский район
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:22В Кремле назвали условие остановки боевых действий
13:16В Крыму обесточены 19 населенных пунктов
13:10Новости СВО: Киев потерял еще 1360 боевиков
13:04Жительница Иркутска задержана по подозрению в убийстве своих детей
12:57Абхазия полностью осталась без электричества – причина
12:5227 лет в колонии за покушение на теракт - в Мелитополе осудили мужчину
12:40Мощный снегопад обрушился на Крым: обстановка в городах и на дорогах
12:30Автомобиль с людьми застрял в заснеженных горах Крыма
12:24В ДНР российские военные освободили Диброву
12:20В России завершен осенний призыв – на службу направлено 135 тысяч человек
12:18Сколько снега выпало в горах Крыма
12:01В Москве прощаются с народной артисткой России Верой Алентовой
11:50Разработана программа развития "Артека" до 2030 года – что в планах
11:36Госдолг Украины превысил 195 млрд долларов – как выживают украинцы
11:25Снежный коллапс парализовал движение под Севастополем
11:16Больше 900 доз: крымчанина подозревают в покушении на сбыт наркотиков
11:05Авария обесточила часть крымского Южнобережья
10:59В Крыму почтили память Керченско-Феодосийскиого десанта
10:51Кубанскому бизнесу продлили отсрочку по налогам после ЧП с танкерами
10:39В Крыму в ДТП погиб один человек и 26 пострадали
Лента новостейМолния