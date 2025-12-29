https://crimea.ria.ru/20251229/v-krymu-obestocheny-19-naselennykh-punktov--1152066675.html

В Крыму обесточены 19 населенных пунктов

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В двух районах Крыма – Бахчисарайском и Джанкойском – обесточены 19 населенных пунктов из-за аварии на линии электропередачи. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".Так, в Бахчисарайском районе частично без света остались абоненты населенных пунктов Красный Мак, Танковое, Холмовка, Залесное, Зеленое, Ходжа Сала, Верхоречье, Баштановка, Предущельное, Кудрино, Машино и Научный.В Джанкойском районе из-за аварии на линии частично обесточены Марьино, Жилино, Пахаревка, Луганское, Орденоносное, Марьино и Лобаново.Также в понедельник днем стало известно, что около 17 тысяч человек в Симферопольском, Бахчисарайском и Черноморском районах Крыма остались без электричества из-за непогоды, ведутся восстановительные работы. Республиканская прокуратура начала проверку.Новое экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым опубликовало МЧС Крыма в воскресенье. 29 декабря в Крыму ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица. 29 декабря дальнейшее усиление ветра, с порывами до 35 м/с в горах.Дорожные службы Крыма работают в круглосуточном режиме, по всей территории республики в работах по очистке и обработке дорог задействовано более 100 единиц дорожной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько снега выпало в горах КрымаМощный снегопад обрушился на Крым: обстановка в городах и на дорогахВ Крыму до конца года заменят 226 трансформаторных подстанций

