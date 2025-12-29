https://crimea.ria.ru/20251229/v-krymu-i-sevastopole-aktivno-tsirkuliruet-virus-gonkongskogo-grippa-1152069039.html

В Крыму и Севастополе активно циркулирует вирус гонконгского гриппа

29.12.2025

На территории полуострова свыше 15 тысяч человек - крымчан и севастопольцев - заболели острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом за неделю

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. На территории полуострова свыше 15 тысяч человек - крымчан и севастопольцев - заболели острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом за неделю, заболеваемость продолжает расти. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю."На последней отчетной неделе в Республике Крым отмечается рост уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, заболели 11 043 человека", - сообщили в управлении, уточнив, что заболеваемость выше уровня предыдущей недели на 8,8 процента.Также в Севастополе за прошедшую неделю заболели респираторными инфекциями 4560 человек, что больше, чем на прошлой неделе, на 3,9 процента, заболеваемость находится на уровне эпидемического порога, рассказали в ведомстве.В Роспотребнадзоре также добавили, что на прошлой неделе из-за роста числа заболевших гриппом и ОРВИ учебный процесс был приостановлен в ряде школ Крыма и Севастополя. Так, не посещали учебное учреждение 84 класса в 26-ти школах Крыма, были закрыты семь групп в семи детсадах региона. В Севастополе одна школа закрыта полностью, частично в 21 школе закрыты 102 класса, а в трех детсадах закрыты пять групп.Ранее о том, что в Крыму растет заболеваемость гриппом типов А и Б и острыми респираторными заболеваниями, рассказала врач-инфекционист инфекционного отделения Симферопольской городской клинической больницы №7 Асие Абдурашидова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как грипп А и COVID "бьют" по организмуCOVID в Крыму изменился: врач рассказала о новых рискахВрач рассказала о зафиксированных в России формах гонконгского гриппа

