Рейтинг@Mail.ru
В Крыму и Севастополе активно циркулирует вирус гонконгского гриппа - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251229/v-krymu-i-sevastopole-aktivno-tsirkuliruet-virus-gonkongskogo-grippa-1152069039.html
В Крыму и Севастополе активно циркулирует вирус гонконгского гриппа
В Крыму и Севастополе активно циркулирует вирус гонконгского гриппа - РИА Новости Крым, 29.12.2025
В Крыму и Севастополе активно циркулирует вирус гонконгского гриппа
На территории полуострова свыше 15 тысяч человек - крымчан и севастопольцев - заболели острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом за неделю,... РИА Новости Крым, 29.12.2025
2025-12-29T13:44
2025-12-29T13:44
орви
грипп
роспотребнадзор
крым
севастополь
новости крыма
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111800/99/1118009974_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_f5862e6eadfa763e38c5f730edb95bdd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. На территории полуострова свыше 15 тысяч человек - крымчан и севастопольцев - заболели острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом за неделю, заболеваемость продолжает расти. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю."На последней отчетной неделе в Республике Крым отмечается рост уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, заболели 11 043 человека", - сообщили в управлении, уточнив, что заболеваемость выше уровня предыдущей недели на 8,8 процента.Также в Севастополе за прошедшую неделю заболели респираторными инфекциями 4560 человек, что больше, чем на прошлой неделе, на 3,9 процента, заболеваемость находится на уровне эпидемического порога, рассказали в ведомстве.В Роспотребнадзоре также добавили, что на прошлой неделе из-за роста числа заболевших гриппом и ОРВИ учебный процесс был приостановлен в ряде школ Крыма и Севастополя. Так, не посещали учебное учреждение 84 класса в 26-ти школах Крыма, были закрыты семь групп в семи детсадах региона. В Севастополе одна школа закрыта полностью, частично в 21 школе закрыты 102 класса, а в трех детсадах закрыты пять групп.Ранее о том, что в Крыму растет заболеваемость гриппом типов А и Б и острыми респираторными заболеваниями, рассказала врач-инфекционист инфекционного отделения Симферопольской городской клинической больницы №7 Асие Абдурашидова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как грипп А и COVID "бьют" по организмуCOVID в Крыму изменился: врач рассказала о новых рискахВрач рассказала о зафиксированных в России формах гонконгского гриппа
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111800/99/1118009974_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_78360d20d30d455f7bb368a8b4981bdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
орви, грипп, роспотребнадзор, крым, севастополь, новости крыма, здоровье
В Крыму и Севастополе активно циркулирует вирус гонконгского гриппа

В Крыму и Севастополе ОРВИ и гриппом заболели свыше 15 тысяч человек за неделю

13:44 29.12.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛекарственные препараты и градусник для измерения температуры
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. На территории полуострова свыше 15 тысяч человек - крымчан и севастопольцев - заболели острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом за неделю, заболеваемость продолжает расти. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
"На последней отчетной неделе в Республике Крым отмечается рост уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, заболели 11 043 человека", - сообщили в управлении, уточнив, что заболеваемость выше уровня предыдущей недели на 8,8 процента.
Также в Севастополе за прошедшую неделю заболели респираторными инфекциями 4560 человек, что больше, чем на прошлой неделе, на 3,9 процента, заболеваемость находится на уровне эпидемического порога, рассказали в ведомстве.
"По данным лабораторного вирусологического мониторинга заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии, также отмечается активная циркуляция вируса гриппа типа А (H3N2). В общей структуре положительных находок удельный вес вирусов гриппа составляет - 75,4%", - говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре также добавили, что на прошлой неделе из-за роста числа заболевших гриппом и ОРВИ учебный процесс был приостановлен в ряде школ Крыма и Севастополя. Так, не посещали учебное учреждение 84 класса в 26-ти школах Крыма, были закрыты семь групп в семи детсадах региона. В Севастополе одна школа закрыта полностью, частично в 21 школе закрыты 102 класса, а в трех детсадах закрыты пять групп.
Ранее о том, что в Крыму растет заболеваемость гриппом типов А и Б и острыми респираторными заболеваниями, рассказала врач-инфекционист инфекционного отделения Симферопольской городской клинической больницы №7 Асие Абдурашидова.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как грипп А и COVID "бьют" по организму
COVID в Крыму изменился: врач рассказала о новых рисках
Врач рассказала о зафиксированных в России формах гонконгского гриппа
 
ОРВИГриппРоспотребнадзорКрымСевастопольНовости КрымаЗдоровье
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:44В Севастополе временно ограничат движение транспорта 7 января
15:22Крым накроют снежные лавины
15:18В Краснодар запустили автобус из Геническа через Крым
15:10Крымский мост сейчас: на выезде с полуострова собирается очередь
14:51В Севастополе 15 улиц и сквер с бульваром назовут в честь героев СВО
14:34В Севастополе на лже-застройщицу завели уголовное дело
14:09На Фиоленте под Севастополем вводят графики временного отключения света
14:02"Алексей, выходи!": как в Крыму осуществили желания детей из интерната
13:52Часть Симферополя и пригород остались без света
13:44В Крыму и Севастополе активно циркулирует вирус гонконгского гриппа
13:35Песков анонсировал новый телефонный разговор Путина и Трампа
13:29Три поезда из Крыма задерживаются в пути
13:22В Кремле назвали условие остановки боевых действий
13:16В Крыму обесточены 19 населенных пунктов
13:10Новости СВО: Киев потерял еще 1360 боевиков
13:04Жительница Иркутска задержана по подозрению в убийстве своих детей
12:57Абхазия полностью осталась без электричества – причина
12:5227 лет в колонии за покушение на теракт - в Мелитополе осудили мужчину
12:40Мощный снегопад обрушился на Крым: обстановка в городах и на дорогах
12:30Автомобиль с людьми застрял в заснеженных горах Крыма
Лента новостейМолния