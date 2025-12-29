https://crimea.ria.ru/20251229/v-krymu-i-sevastopole-aktivno-tsirkuliruet-virus-gonkongskogo-grippa-1152069039.html
В Крыму и Севастополе активно циркулирует вирус гонконгского гриппа
В Крыму и Севастополе активно циркулирует вирус гонконгского гриппа - РИА Новости Крым, 29.12.2025
В Крыму и Севастополе активно циркулирует вирус гонконгского гриппа
На территории полуострова свыше 15 тысяч человек - крымчан и севастопольцев - заболели острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом за неделю,... РИА Новости Крым, 29.12.2025
2025-12-29T13:44
2025-12-29T13:44
2025-12-29T13:44
орви
грипп
роспотребнадзор
крым
севастополь
новости крыма
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111800/99/1118009974_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_f5862e6eadfa763e38c5f730edb95bdd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. На территории полуострова свыше 15 тысяч человек - крымчан и севастопольцев - заболели острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом за неделю, заболеваемость продолжает расти. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю."На последней отчетной неделе в Республике Крым отмечается рост уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, заболели 11 043 человека", - сообщили в управлении, уточнив, что заболеваемость выше уровня предыдущей недели на 8,8 процента.Также в Севастополе за прошедшую неделю заболели респираторными инфекциями 4560 человек, что больше, чем на прошлой неделе, на 3,9 процента, заболеваемость находится на уровне эпидемического порога, рассказали в ведомстве.В Роспотребнадзоре также добавили, что на прошлой неделе из-за роста числа заболевших гриппом и ОРВИ учебный процесс был приостановлен в ряде школ Крыма и Севастополя. Так, не посещали учебное учреждение 84 класса в 26-ти школах Крыма, были закрыты семь групп в семи детсадах региона. В Севастополе одна школа закрыта полностью, частично в 21 школе закрыты 102 класса, а в трех детсадах закрыты пять групп.Ранее о том, что в Крыму растет заболеваемость гриппом типов А и Б и острыми респираторными заболеваниями, рассказала врач-инфекционист инфекционного отделения Симферопольской городской клинической больницы №7 Асие Абдурашидова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как грипп А и COVID "бьют" по организмуCOVID в Крыму изменился: врач рассказала о новых рискахВрач рассказала о зафиксированных в России формах гонконгского гриппа
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111800/99/1118009974_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_78360d20d30d455f7bb368a8b4981bdb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орви, грипп, роспотребнадзор, крым, севастополь, новости крыма, здоровье
В Крыму и Севастополе активно циркулирует вирус гонконгского гриппа
В Крыму и Севастополе ОРВИ и гриппом заболели свыше 15 тысяч человек за неделю
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. На территории полуострова свыше 15 тысяч человек - крымчан и севастопольцев - заболели острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом за неделю, заболеваемость продолжает расти. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
"На последней отчетной неделе в Республике Крым отмечается рост уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, заболели 11 043 человека", - сообщили в управлении, уточнив, что заболеваемость выше уровня предыдущей недели на 8,8 процента.
Также в Севастополе за прошедшую неделю заболели респираторными инфекциями 4560 человек, что больше, чем на прошлой неделе, на 3,9 процента, заболеваемость находится на уровне эпидемического порога, рассказали в ведомстве.
"По данным лабораторного вирусологического мониторинга заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии, также отмечается активная циркуляция вируса гриппа типа А (H3N2). В общей структуре положительных находок удельный вес вирусов гриппа составляет - 75,4%", - говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре также добавили, что на прошлой неделе из-за роста числа заболевших гриппом и ОРВИ учебный процесс был приостановлен в ряде школ Крыма и Севастополя. Так, не посещали учебное учреждение 84 класса в 26-ти школах Крыма, были закрыты семь групп в семи детсадах региона. В Севастополе одна школа закрыта полностью, частично в 21 школе закрыты 102 класса, а в трех детсадах закрыты пять групп.
Ранее о том, что в Крыму растет заболеваемость
гриппом типов А и Б и острыми респираторными заболеваниями, рассказала врач-инфекционист инфекционного отделения Симферопольской городской клинической больницы №7 Асие Абдурашидова.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: