https://crimea.ria.ru/20251229/v-krymu-eks-supruga-podozrevayut-v-afere-s-sobstvennostyu-na-dom-i-zemlyu-1152075075.html

В Крыму экс-супруга подозревают в афере с собственностью на дом и землю

В Крыму экс-супруга подозревают в афере с собственностью на дом и землю - РИА Новости Крым, 29.12.2025

В Крыму экс-супруга подозревают в афере с собственностью на дом и землю

В Крыму мужчину подозревают в мошенничестве с оформлением собственности на дом и землю, которые пополам принадлежали ему с экс-супругой. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.12.2025

2025-12-29T17:52

2025-12-29T17:52

2025-12-29T17:52

новости крыма

крым

происшествия

жилье в крыму

прокуратура республики крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/13/1151032661_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_43187082b7ad1d49ac7c6916f8a85584.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В Крыму мужчину подозревают в мошенничестве с оформлением собственности на дом и землю, которые пополам принадлежали ему с экс-супругой. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.Следствие установило, что на основании решения суда, вынесенного в 2000 году, заявительнице и ее бывшему супругу при разделе имущества было выделено по половине жилого дома и земельного участка, расположенного под домом.В 2018 году мужчина обратился в местную администрацию с заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка для предоставления его в собственность, приложив к указанному заявлению только договор купли-продажи от 1990 года на жилой дом, расположенный на этом земельном участке, при этом умолчал о разделе имущества, добавили в прокуратуре.В этой связи прокурор направил материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании в орган предварительного расследования. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение)."Ход и результаты расследования уголовного дела контролируются прокуратурой", – подчеркнули в надзорном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один из руководителей администрации Ялты задержан за земельную аферОбман на 4,5 млн – в Севастополе задержали земельного аферистаКрымчанка получила 5 лет колонии за банковские махинации на миллиард

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, происшествия, жилье в крыму, прокуратура республики крым