В Крыму две пенсионерки отдали курьеру мошенников 850 тысяч рублей

В Крыму 23-летний курьер мошенников похитил у пенсионерок 850 тысяч рублей и стал фигурантом двух уголовных дела. Об этом сообщила пресс-служба МВД Крым РИА Новости Крым, 29.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В Крыму 23-летний курьер мошенников похитил у пенсионерок 850 тысяч рублей и стал фигурантом двух уголовных дела. Об этом сообщила пресс-служба МВД КрымВ полицию в течение суток обратились две пожилые женщины – 77-летняя жительница Кировского района и 80-летняя пенсионерка из Джанкоя, которые стали жертвами классической мошеннической схемы "Ваш родственник попал в ДТП". Взволнованные пенсионерки отдали свои сбережения мошенникам – в общей сложности получилось 850 тысяч рублей, деньги женщины передали курьеру, прибывшему по их адресам, рассказали в ведомстве.Сотрудники полиции оперативно установили и задержали пособника дистанционных аферистов. Им оказался ранее судимый 23-летний житель Красноперекопска. В Джанкое он забрал у пенсионерки 250 тысяч рублей, а в Кировском районе – 600 тысяч наличными. Деньги он перевел мошенникам, а себе в качестве вознаграждения оставил около 10 тысяч рублей, рассказали в МВД.В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что крымчане за неделю отдали мошенникам более 20 миллионов рублей. Правоохранители в очередной раз призывают граждан к бдительности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подарочные сертификаты: аферисты придумали новогоднюю схему обмана"Аналитический отдел" обманом выманил у севастопольца почти 3 млнГосуслуги будут предупреждать о попытке оформления лже-кредита

