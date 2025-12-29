В Крыму две пенсионерки отдали курьеру мошенников 850 тысяч рублей

https://crimea.ria.ru/20251229/v-krymu-dve-pensionerki-otdali-kureru-moshennikov-850-tysyach-rubley-1152061261.html
В Крыму 23-летний курьер мошенников похитил у пенсионерок 850 тысяч рублей и стал фигурантом двух уголовных дела.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В Крыму 23-летний курьер мошенников похитил у пенсионерок 850 тысяч рублей и стал фигурантом двух уголовных дела. Об этом сообщила пресс-служба МВД КрымВ полицию в течение суток обратились две пожилые женщины – 77-летняя жительница Кировского района и 80-летняя пенсионерка из Джанкоя, которые стали жертвами классической мошеннической схемы "Ваш родственник попал в ДТП". Взволнованные пенсионерки отдали свои сбережения мошенникам – в общей сложности получилось 850 тысяч рублей, деньги женщины передали курьеру, прибывшему по их адресам, рассказали в ведомстве.Сотрудники полиции оперативно установили и задержали пособника дистанционных аферистов. Им оказался ранее судимый 23-летний житель Красноперекопска. В Джанкое он забрал у пенсионерки 250 тысяч рублей, а в Кировском районе – 600 тысяч наличными. Деньги он перевел мошенникам, а себе в качестве вознаграждения оставил около 10 тысяч рублей, рассказали в МВД.В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что крымчане за неделю отдали мошенникам более 20 миллионов рублей. Правоохранители в очередной раз призывают граждан к бдительности.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В Крыму 23-летний курьер мошенников похитил у пенсионерок 850 тысяч рублей и стал фигурантом двух уголовных дела. Об этом сообщила пресс-служба МВД Крым
В полицию в течение суток обратились две пожилые женщины – 77-летняя жительница Кировского района и 80-летняя пенсионерка из Джанкоя, которые стали жертвами классической мошеннической схемы "Ваш родственник попал в ДТП". Взволнованные пенсионерки отдали свои сбережения мошенникам – в общей сложности получилось 850 тысяч рублей, деньги женщины передали курьеру, прибывшему по их адресам, рассказали в ведомстве.
Сотрудники полиции оперативно установили и задержали пособника дистанционных аферистов. Им оказался ранее судимый 23-летний житель Красноперекопска. В Джанкое он забрал у пенсионерки 250 тысяч рублей, а в Кировском районе – 600 тысяч наличными. Деньги он перевел мошенникам, а себе в качестве вознаграждения оставил около 10 тысяч рублей, рассказали в МВД.
"В отношении задержанного следователями территориальных подразделений органов внутренних дел в Джанкое и Кировском районе возбуждены 2 уголовных дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ, объединенные в одно производство", – проинформировали правоохранители.
В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что крымчане за неделю отдали мошенникам более 20 миллионов рублей.
более 20 миллионов рублей. Правоохранители в очередной раз призывают граждан к бдительности.
