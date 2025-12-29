Рейтинг@Mail.ru
В Кремле назвали условие остановки боевых действий - РИА Новости Крым, 29.12.2025
В Кремле назвали условие остановки боевых действий
В Кремле назвали условие остановки боевых действий - РИА Новости Крым, 29.12.2025
В Кремле назвали условие остановки боевых действий
Киев должен вывести ВСУ за пределы административных границ Донбасса для остановки боевых действий. Об этом в понедельник журналистам заявил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 29.12.2025
2025-12-29T13:22
2025-12-29T13:22
переговоры
дмитрий песков
россия
украина
новости сво
кремль
политика
донецкая народная республика (днр)
СИМФЕРОПРОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Киев должен вывести ВСУ за пределы административных границ Донбасса для остановки боевых действий. Об этом в понедельник журналистам заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.При этом пресс-секретарь президента отметил: Кремль согласен с оценкой Трампа, что мир на Украине стал значительно ближе. Он также анонсировал новый телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом в самое ближайшее время. В рамках состоявшегося накануне разговора глав двух государств тема рождественского перемирия не обсуждалась. Комментарии по отдельным пунктам плана урегулирования на Украине Песков назвал нецелесообразными.Вечером в воскресенье президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, который состоялся по инициативе Вашингтона. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, девятый по счету с начала года разговор глав двух государств прошел в дружеской и деловой тональности, длился более часа и касался урегулирования конфликта на Украине. В частности, Трамп сказал, что он вновь убедился в стремлении России прийти к политико-дипломатическому урегулированию. Позже в США началась встреча Трампа с главой киевского режима. Перед ее началом лидер США заявил, что конфликт на Украине может закончиться быстро, контуры сделки уже имеются. Он отверг предположения о том, что Москва якобы не настроена серьезно на мир на Украине, указал на удары Киева по России и заявил, что Европа будет в значительной степени вовлечена в поддержание мира на Украине после урегулирования конфликта. По итогам переговоров Трамп заявил, что они прошли отлично и стороны подошли очень близко к урегулированию конфликта.
россия
украина
донецкая народная республика (днр)
переговоры, дмитрий песков, россия, украина, новости сво, кремль, политика, донецкая народная республика (днр)
В Кремле назвали условие остановки боевых действий

Киев должен убрать ВСУ за пределы Донбасса для остановки боевых действий – Кремль

13:22 29.12.2025
 
Солдаты ВСУ
СИМФЕРОПРОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Киев должен вывести ВСУ за пределы административных границ Донбасса для остановки боевых действий. Об этом в понедельник журналистам заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Конечно, это уход вооруженных сил (киевского - ред.) режима из Донбасса: за пределы административных границ", – ответил Песков на вопрос о том, в чем заключается политическое решение по Донбассу.
При этом пресс-секретарь президента отметил: Кремль согласен с оценкой Трампа, что мир на Украине стал значительно ближе. Он также анонсировал новый телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом в самое ближайшее время.
В рамках состоявшегося накануне разговора глав двух государств тема рождественского перемирия не обсуждалась. Комментарии по отдельным пунктам плана урегулирования на Украине Песков назвал нецелесообразными.
Вечером в воскресенье президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, который состоялся по инициативе Вашингтона. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, девятый по счету с начала года разговор глав двух государств прошел в дружеской и деловой тональности, длился более часа и касался урегулирования конфликта на Украине. В частности, Трамп сказал, что он вновь убедился в стремлении России прийти к политико-дипломатическому урегулированию.
Позже в США началась встреча Трампа с главой киевского режима. Перед ее началом лидер США заявил, что конфликт на Украине может закончиться быстро, контуры сделки уже имеются. Он отверг предположения о том, что Москва якобы не настроена серьезно на мир на Украине, указал на удары Киева по России и заявил, что Европа будет в значительной степени вовлечена в поддержание мира на Украине после урегулирования конфликта. По итогам переговоров Трамп заявил, что они прошли отлично и стороны подошли очень близко к урегулированию конфликта.
