В Кремле назвали условие остановки боевых действий

В Кремле назвали условие остановки боевых действий

2025-12-29T13:22

СИМФЕРОПРОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Киев должен вывести ВСУ за пределы административных границ Донбасса для остановки боевых действий. Об этом в понедельник журналистам заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.При этом пресс-секретарь президента отметил: Кремль согласен с оценкой Трампа, что мир на Украине стал значительно ближе. Он также анонсировал новый телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом в самое ближайшее время. В рамках состоявшегося накануне разговора глав двух государств тема рождественского перемирия не обсуждалась. Комментарии по отдельным пунктам плана урегулирования на Украине Песков назвал нецелесообразными.Вечером в воскресенье президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, который состоялся по инициативе Вашингтона. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, девятый по счету с начала года разговор глав двух государств прошел в дружеской и деловой тональности, длился более часа и касался урегулирования конфликта на Украине. В частности, Трамп сказал, что он вновь убедился в стремлении России прийти к политико-дипломатическому урегулированию. Позже в США началась встреча Трампа с главой киевского режима. Перед ее началом лидер США заявил, что конфликт на Украине может закончиться быстро, контуры сделки уже имеются. Он отверг предположения о том, что Москва якобы не настроена серьезно на мир на Украине, указал на удары Киева по России и заявил, что Европа будет в значительной степени вовлечена в поддержание мира на Украине после урегулирования конфликта. По итогам переговоров Трамп заявил, что они прошли отлично и стороны подошли очень близко к урегулированию конфликта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле изучают мирный план по Украине после визита Дмитриева в СШАСпецпосланник Трампа сделал заявление после переговоров с Украиной и ЕСУшаков рассказал о возможности трехсторонней встречи РФ с Украиной и США

