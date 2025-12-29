В Краснодар запустили автобус из Геническа через Крым

https://crimea.ria.ru/20251229/v-krasnodar-cherez-krym-zapustili-avtobus-iz-genicheska-1152072061.html
2025-12-29T15:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Транзитный рейсовый автобус через город Джанкой в Крыму запусти из Геническа в Краснодар. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Из Геническа автобус отправляется в 17:30, прибывает в Краснодар в 05:00. По мнению Сальдо, это удобный способ попасть в аэропорт Краснодара, где с 11 сентября возобновлена ежедневная отправка рейсов.Ранее сообщалось, что транзитом через Крым из Краснодарского края в Херсонскую область открыт новый межрегиональный автобусный маршрут "Крымск – Скадовск".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автостанции модернизируют: планы и итоги работы "Крымавтотранса"Как в Севастополе будет ходить общественный транспорт на Новый годВ Крым до конца года передадут 30 новых автобусов повышенной вместимости
