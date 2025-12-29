Рейтинг@Mail.ru
В Краснодар запустили автобус из Геническа через Крым - РИА Новости Крым, 29.12.2025
В Краснодар запустили автобус из Геническа через Крым
В Краснодар запустили автобус из Геническа через Крым - РИА Новости Крым, 29.12.2025
В Краснодар запустили автобус из Геническа через Крым
Транзитный рейсовый автобус через город Джанкой в Крыму запусти из Геническа в Краснодар. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 29.12.2025
2025-12-29T15:18
2025-12-29T15:18
крым
геническ
владимир сальдо
автобусное сообщение
херсонская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Транзитный рейсовый автобус через город Джанкой в Крыму запусти из Геническа в Краснодар. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Из Геническа автобус отправляется в 17:30, прибывает в Краснодар в 05:00. По мнению Сальдо, это удобный способ попасть в аэропорт Краснодара, где с 11 сентября возобновлена ежедневная отправка рейсов.Ранее сообщалось, что транзитом через Крым из Краснодарского края в Херсонскую область открыт новый межрегиональный автобусный маршрут "Крымск – Скадовск".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автостанции модернизируют: планы и итоги работы "Крымавтотранса"Как в Севастополе будет ходить общественный транспорт на Новый годВ Крым до конца года передадут 30 новых автобусов повышенной вместимости
крым, геническ, владимир сальдо, автобусное сообщение, херсонская область
В Краснодар запустили автобус из Геническа через Крым

Из Геническа в Краснодар запустили автобус транзитом через Крым

15:18 29.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГенический городской Парк Культуры и Отдыха им. Т.Г.Шевченко
Генический городской Парк Культуры и Отдыха им. Т.Г.Шевченко - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Транзитный рейсовый автобус через город Джанкой в Крыму запусти из Геническа в Краснодар. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Открыт прямой маршрут Геническ – Джанкой – Краснодар", – сказано в сообщении.
Из Геническа автобус отправляется в 17:30, прибывает в Краснодар в 05:00. По мнению Сальдо, это удобный способ попасть в аэропорт Краснодара, где с 11 сентября возобновлена ежедневная отправка рейсов.

"Поездка занимает 11,5 ч. Рейсы выполняются через день в прямом и обратном направлениях. Актуальное расписание можно узнать: на сайте автостанции Геническа", – добавил губернатор Херсонской области.

Ранее сообщалось, что транзитом через Крым из Краснодарского края в Херсонскую область открыт новый межрегиональный автобусный маршрут "Крымск – Скадовск".
