В ДНР российские военные освободили Диброву

В ДНР российские военные освободили Диброву - РИА Новости Крым, 29.12.2025

В ДНР российские военные освободили Диброву

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Диброва в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Диброва в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. Ранее президенту России Владимиру Путину доложили, что Вооруженные силы России выбили ВСУ из шести населенных пунктов в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской областях и в Донецкой Народной Республике. В субботу вечером президент России Владимир Путин провел совещание по обстановке в зоне специальной военной операции в одном из пунктов управления Объединенной группировки войск. Верховный главнокомандующий заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил Валерия Герасимова по обстановке в зоне проведения специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: армия России уничтожила еще 1240 боевиков ВСУГруппировка "Центр" освободила Артемовку в ДНРПолный доклад Герасимова о ходе СВО

