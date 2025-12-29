Рейтинг@Mail.ru
В ДНР российские военные освободили Диброву - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251229/v-dnr-rossiyskie-voennye-osvobodili-dibrovu-1152062076.html
В ДНР российские военные освободили Диброву
В ДНР российские военные освободили Диброву - РИА Новости Крым, 29.12.2025
В ДНР российские военные освободили Диброву
Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Диброва в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.12.2025
2025-12-29T12:24
2025-12-29T12:24
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
донецкая народная республика (днр)
новости сво
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1b/1151226097_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ca9a7090f1d1f6b8ac8607cbfee9a979.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Диброва в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. Ранее президенту России Владимиру Путину доложили, что Вооруженные силы России выбили ВСУ из шести населенных пунктов в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской областях и в Донецкой Народной Республике. В субботу вечером президент России Владимир Путин провел совещание по обстановке в зоне специальной военной операции в одном из пунктов управления Объединенной группировки войск. Верховный главнокомандующий заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил Валерия Герасимова по обстановке в зоне проведения специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: армия России уничтожила еще 1240 боевиков ВСУГруппировка "Центр" освободила Артемовку в ДНРПолный доклад Герасимова о ходе СВО
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1b/1151226097_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dd1e3244f1205933eac8e9b6fea54798.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), новости сво, министерство обороны рф
В ДНР российские военные освободили Диброву

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Диброва в ДНР

12:24 29.12.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСнайпер 25-й общевойсковой армии группировки "Запад"
Снайпер 25-й общевойсковой армии группировки Запад - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Диброва в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" активными действиями завершили освобождение населенного пункта Диброва Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Ранее президенту России Владимиру Путину доложили, что Вооруженные силы России выбили ВСУ из шести населенных пунктов в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской областях и в Донецкой Народной Республике.
В субботу вечером президент России Владимир Путин провел совещание по обстановке в зоне специальной военной операции в одном из пунктов управления Объединенной группировки войск. Верховный главнокомандующий заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил Валерия Герасимова по обстановке в зоне проведения специальной военной операции.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новости СВО: армия России уничтожила еще 1240 боевиков ВСУ
Группировка "Центр" освободила Артемовку в ДНР
Полный доклад Герасимова о ходе СВО
 
Вооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Донецкая Народная Республика (ДНР)Новости СВОМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:22В Кремле назвали условие остановки боевых действий
13:16В Крыму обесточены 19 населенных пунктов
13:10Новости СВО: Киев потерял еще 1360 боевиков
13:04Жительница Иркутска задержана по подозрению в убийстве своих детей
12:57Абхазия полностью осталась без электричества – причина
12:5227 лет в колонии за покушение на теракт - в Мелитополе осудили мужчину
12:40Мощный снегопад обрушился на Крым: обстановка в городах и на дорогах
12:30Автомобиль с людьми застрял в заснеженных горах Крыма
12:24В ДНР российские военные освободили Диброву
12:20В России завершен осенний призыв – на службу направлено 135 тысяч человек
12:18Сколько снега выпало в горах Крыма
12:01В Москве прощаются с народной артисткой России Верой Алентовой
11:50Разработана программа развития "Артека" до 2030 года – что в планах
11:36Госдолг Украины превысил 195 млрд долларов – как выживают украинцы
11:25Снежный коллапс парализовал движение под Севастополем
11:16Больше 900 доз: крымчанина подозревают в покушении на сбыт наркотиков
11:05Авария обесточила часть крымского Южнобережья
10:59В Крыму почтили память Керченско-Феодосийскиого десанта
10:51Кубанскому бизнесу продлили отсрочку по налогам после ЧП с танкерами
10:39В Крыму в ДТП погиб один человек и 26 пострадали
Лента новостейМолния