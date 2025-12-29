https://crimea.ria.ru/20251229/v-dnr-rossiyskie-voennye-osvobodili-dibrovu-1152062076.html
В ДНР российские военные освободили Диброву
Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Диброва в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Диброва в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. Ранее президенту России Владимиру Путину доложили, что Вооруженные силы России выбили ВСУ из шести населенных пунктов в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской областях и в Донецкой Народной Республике. В субботу вечером президент России Владимир Путин провел совещание по обстановке в зоне специальной военной операции в одном из пунктов управления Объединенной группировки войск. Верховный главнокомандующий заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил Валерия Герасимова по обстановке в зоне проведения специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: армия России уничтожила еще 1240 боевиков ВСУГруппировка "Центр" освободила Артемовку в ДНРПолный доклад Герасимова о ходе СВО
