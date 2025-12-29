https://crimea.ria.ru/20251229/tramp-vystupit-s-zayavleniem-o-peregovorakh-s-zelenskim---belyy-dom-1152050529.html
Трамп выступит с заявлением о переговорах с Зеленским - Белый дом
Трамп выступит с заявлением о переговорах с Зеленским - Белый дом
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением о своей встрече с Владимиром Зеленским, информирует Белый дом.Пресс-служба Белого дома начала в соцсетях трансляцию, в заголовке которой упоминается, что "президент Трамп выступит с заявлением на двусторонней встрече" с Зеленским, передает корреспондент РИА Новости. Подробностей мероприятия не приводится. Также из анонса неясно, будет ли это двустороннее заявление.Встреча Трампа и Зеленского в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде продолжалась более двух часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп поговорил с Путиным до встречи с ЗеленскимЗеленский подсчитал стоимость восстановления Украины за счет США"Звонкий спектакль": чего ожидать от встречи Зеленского и Трампа
