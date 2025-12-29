Рейтинг@Mail.ru
Трамп выступит с заявлением о переговорах с Зеленским - Белый дом - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Трамп выступит с заявлением о переговорах с Зеленским - Белый дом
Трамп выступит с заявлением о переговорах с Зеленским - Белый дом - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Трамп выступит с заявлением о переговорах с Зеленским - Белый дом
Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением о своей встрече с Владимиром Зеленским, информирует Белый дом. РИА Новости Крым, 29.12.2025
2025-12-29T00:19
2025-12-29T00:19
дональд трамп
владимир зеленский
белый дом
сша
украина
политика
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением о своей встрече с Владимиром Зеленским, информирует Белый дом.Пресс-служба Белого дома начала в соцсетях трансляцию, в заголовке которой упоминается, что "президент Трамп выступит с заявлением на двусторонней встрече" с Зеленским, передает корреспондент РИА Новости. Подробностей мероприятия не приводится. Также из анонса неясно, будет ли это двустороннее заявление.Встреча Трампа и Зеленского в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде продолжалась более двух часов.
сша
украина
Трамп выступит с заявлением о переговорах с Зеленским - Белый дом

Трамп выступит с заявлением о переговорах с Зеленским - Белый дом

00:19 29.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением о своей встрече с Владимиром Зеленским, информирует Белый дом.
Пресс-служба Белого дома начала в соцсетях трансляцию, в заголовке которой упоминается, что "президент Трамп выступит с заявлением на двусторонней встрече" с Зеленским, передает корреспондент РИА Новости. Подробностей мероприятия не приводится. Также из анонса неясно, будет ли это двустороннее заявление.
Встреча Трампа и Зеленского в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде продолжалась более двух часов.
