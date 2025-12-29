https://crimea.ria.ru/20251229/tramp-shokirovan-soobscheniem-ob-atake-kieva-na-rezidentsiyu-prezidenta-rossii-1152087146.html

Трамп шокирован сообщением об атаке Киева на резиденцию президента России

Президент США Дональд Трамп был шокирован и возмущен информацией о том, что Киев пытался атаковать резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом...

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп был шокирован и возмущен информацией о том, что Киев пытался атаковать резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора двух лидеров.По словам Ушакова, российский лидер в разговоре с американским коллегой высказался о так называемой версии мирного плана по Украине от Киева, отметив, что РФ видит в этих предложениях поле для интерпретаций, чтобы уклониться от обязательств.Доказательством тому, в частности, стали и последние события – Владимир Путин сообщил американскому коллеге о попытке Киева атаковать ударными беспилотниками президентскую резиденцию, чем Дональд Трамп был шокирован и возмущен, сообщил Ушаков.Путин уведомил Трампа, что в свете произошедшего позиция России будет пересмотрена по целому ряду достигнутых ранее с США договоренностей по Украине. При этом РФ намерена плотно и плодотворно работать со Штатами для поиска мира. В свою очередь президент США одобрил отсутствие у Украины ракет Tomahawk, отметил Ушаков.При этом президент США проинформировал Владимира Путина о некоторых достигнутых ранее командой Зеленского результатах для достижения мира. "Дональд Трамп и присутствовавшие при этом разговоре его ключевые советники подробно, в деталях проинформировали об основных итогах вчерашних переговорах в Мар-а-Лаго с украинской делегацией", – сказал Ушаков.По словам помощника президента России, Трамп сообщил Путину, что Киеву было рекомендовано даже не пытаться получить передышку для своих вооруженных сил, а ориентироваться на достижение комплексной договоренности, которая вела бы к реальному завершению вооруженного конфликта.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд весьма по-дружески условились поддерживать диалог и далее, подытожил Ушаков.В ночь на понедельник, 29 декабря, киевский режим предпринял террористическую атаку на государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области. Для удара по резиденции Владимира Путина Киев направил 91 беспилотник.Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что подобные безрассудные действия Киева не останутся без ответа, отметив, что объекты для ответных ударов и время их нанесения Вооруженными Силами России уже определены. Переговорная позиция России по Украине будет пересмотрена из-за однозначно выбранной Киевом политики террора.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

