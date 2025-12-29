https://crimea.ria.ru/20251229/tramp-sdelal-zayavlenie-posle-soobscheniya-ob-atake-vsu-na-rezidentsiyu-putina-1152088766.html

Трамп сделал заявление после сообщения об атаке ВСУ на резиденцию Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что он очень разозлился, когда узнал о попытке атаки Киева на резиденцию президента России Владимира Путина. РИА Новости Крым, 29.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что он очень разозлился, когда узнал о попытке атаки Киева на резиденцию президента России Владимира Путина.Также президент США заявил, что атаковать резиденцию российского лидера было неправильно, ВСУ нельзя было делать это. "Нельзя делать этого", – сказал Трамп.И напомнил, что США не стали предоставлять Украине ракеты Tomahawk. "Не забывайте про ракеты Tomahawk. Я остановил (передачу Украине ракет – ред.) Tomahawk", – сказал американский лидер.В ночь на понедельник, 29 декабря, киевский режим предпринял террористическую атаку на государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области. Для удара по резиденции Владимира Путина Киев направил 91 беспилотник.Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что подобные безрассудные действия Киева не останутся без ответа, отметив, что объекты для ответных ударов и время их нанесения Вооруженными Силами России уже определены. Переговорная позиция России по Украине будет пересмотрена из-за однозначно выбранной Киевом политики террора.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

