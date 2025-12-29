Рейтинг@Mail.ru
Трамп сделал заявление после сообщения об атаке ВСУ на резиденцию Путина - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251229/tramp-sdelal-zayavlenie-posle-soobscheniya-ob-atake-vsu-na-rezidentsiyu-putina-1152088766.html
Трамп сделал заявление после сообщения об атаке ВСУ на резиденцию Путина
Трамп сделал заявление после сообщения об атаке ВСУ на резиденцию Путина - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Трамп сделал заявление после сообщения об атаке ВСУ на резиденцию Путина
Президент США Дональд Трамп заявил, что он очень разозлился, когда узнал о попытке атаки Киева на резиденцию президента России Владимира Путина. РИА Новости Крым, 29.12.2025
2025-12-29T22:03
2025-12-29T22:09
дональд трамп
новости
сша
россия
беспилотник (бпла, дрон)
украина
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144295250_130:0:894:430_1920x0_80_0_0_e31d5fee46517a163a1487ee83cc0f3d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что он очень разозлился, когда узнал о попытке атаки Киева на резиденцию президента России Владимира Путина.Также президент США заявил, что атаковать резиденцию российского лидера было неправильно, ВСУ нельзя было делать это. "Нельзя делать этого", – сказал Трамп.И напомнил, что США не стали предоставлять Украине ракеты Tomahawk. "Не забывайте про ракеты Tomahawk. Я остановил (передачу Украине ракет – ред.) Tomahawk", – сказал американский лидер.В ночь на понедельник, 29 декабря, киевский режим предпринял террористическую атаку на государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области. Для удара по резиденции Владимира Путина Киев направил 91 беспилотник.Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что подобные безрассудные действия Киева не останутся без ответа, отметив, что объекты для ответных ударов и время их нанесения Вооруженными Силами России уже определены. Переговорная позиция России по Украине будет пересмотрена из-за однозначно выбранной Киевом политики террора.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144295250_98:0:1009:683_1920x0_80_0_0_f9784f8f7348748f7a2440029a894e0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, новости, сша, россия, беспилотник (бпла, дрон), украина, атаки всу
Трамп сделал заявление после сообщения об атаке ВСУ на резиденцию Путина

Трамп очень разозлился после попытки ВСУ атаковать резиденцию Путина

22:03 29.12.2025 (обновлено: 22:09 29.12.2025)
 
© AP Photo PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo Pool
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что он очень разозлился, когда узнал о попытке атаки Киева на резиденцию президента России Владимира Путина.

"Я узнал об этом (атаке на резиденцию – ред.) от президента (РФ Владимира – ред.) Путина, и я очень разозлился из-за этого", – цитирует РИА Новости заявление Трампа журналистам перед встречей с премьер-министром Израиля.

Также президент США заявил, что атаковать резиденцию российского лидера было неправильно, ВСУ нельзя было делать это. "Нельзя делать этого", – сказал Трамп.
И напомнил, что США не стали предоставлять Украине ракеты Tomahawk. "Не забывайте про ракеты Tomahawk. Я остановил (передачу Украине ракет – ред.) Tomahawk", – сказал американский лидер.
В ночь на понедельник, 29 декабря, киевский режим предпринял террористическую атаку на государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области. Для удара по резиденции Владимира Путина Киев направил 91 беспилотник.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что подобные безрассудные действия Киева не останутся без ответа, отметив, что объекты для ответных ударов и время их нанесения Вооруженными Силами России уже определены. Переговорная позиция России по Украине будет пересмотрена из-за однозначно выбранной Киевом политики террора.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Дональд ТрампНовостиСШАРоссияБеспилотник (БПЛА, дрон)УкраинаАтаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала