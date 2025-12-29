https://crimea.ria.ru/20251229/tela-zhertv-bogorodskogo-manyaka-nashli-v-podmoskove-1152089923.html

Тела жертв "богородского маньяка" нашли в Подмосковье

Тела жертв "богородского маньяка" нашли в Подмосковье - РИА Новости Крым, 29.12.2025

Тела жертв "богородского маньяка" нашли в Подмосковье

В Московской области нашли тела двух девушек, в убийстве которых, а также в других тяжких преступлениях, обвиняется житель Богородского округа. Обнаружить... РИА Новости Крым, 29.12.2025

2025-12-29T22:42

2025-12-29T22:42

2025-12-29T22:52

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

московская область

происшествия

убийство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/18/1119834448_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_f7e941c873d82ea21d7af2e830f56364.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В Московской области нашли тела двух девушек, в убийстве которых, а также в других тяжких преступлениях, обвиняется житель Богородского округа. Обнаружить убитых удалось при осмотре домовладения мужчины благодаря помощи его малолетнего сына, сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.В ноябре в Подмосковье был задержан мужчина, подозреваемый в совершении серии тяжких преступлений, включая убийства. Своих жертв, как установило следствие, он находил через интернет, сообщая, что ищет няню для ребенка. Сам он, как выяснилось, женат и является отцом малолетнего сына. Именно ребенок помог обнаружить тела жертв на придомовой территорииОтмечается, что с мальчиком в рамках расследования уголовного дела работали специалисты-психологи Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России и управления криминалистики ГСУ СК России по Московской области.По данным Следкома России, мужчина обвиняется сразу по нескольким статьям УК РФ. Помимо убийства, это изнасилование, насильственный действия сексуального характера и склонение к употреблению наркотиков.Таким образом, от преступных действий обвиняемого пострадали пять девушек, двое из которых убиты, двоим удалось сбежать из его дома, и установлена еще одна потерпевшая, уточнили в СК.Как установили следователи, девушки приезжали в дом к обвиняемому, проживали там, а потом в отношении них совершались преступления.В данный момент назначен комплекс экспертиз, продолжается сбор и закрепление доказательств, проинформировали в ведомстве.

московская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), московская область, происшествия, убийство