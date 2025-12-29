https://crimea.ria.ru/20251229/tela-zhertv-bogorodskogo-manyaka-nashli-v-podmoskove-1152089923.html
Тела жертв "богородского маньяка" нашли в Подмосковье
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В Московской области нашли тела двух девушек, в убийстве которых, а также в других тяжких преступлениях, обвиняется житель Богородского округа. Обнаружить убитых удалось при осмотре домовладения мужчины благодаря помощи его малолетнего сына, сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.В ноябре в Подмосковье был задержан мужчина, подозреваемый в совершении серии тяжких преступлений, включая убийства. Своих жертв, как установило следствие, он находил через интернет, сообщая, что ищет няню для ребенка. Сам он, как выяснилось, женат и является отцом малолетнего сына. Именно ребенок помог обнаружить тела жертв на придомовой территорииОтмечается, что с мальчиком в рамках расследования уголовного дела работали специалисты-психологи Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России и управления криминалистики ГСУ СК России по Московской области.По данным Следкома России, мужчина обвиняется сразу по нескольким статьям УК РФ. Помимо убийства, это изнасилование, насильственный действия сексуального характера и склонение к употреблению наркотиков.Таким образом, от преступных действий обвиняемого пострадали пять девушек, двое из которых убиты, двоим удалось сбежать из его дома, и установлена еще одна потерпевшая, уточнили в СК.Как установили следователи, девушки приезжали в дом к обвиняемому, проживали там, а потом в отношении них совершались преступления.В данный момент назначен комплекс экспертиз, продолжается сбор и закрепление доказательств, проинформировали в ведомстве.
Тела жертв "богородского маньяка" найдены в Подмосковье – СК
22:42 29.12.2025 (обновлено: 22:52 29.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В Московской области нашли тела двух девушек, в убийстве которых, а также в других тяжких преступлениях, обвиняется житель Богородского округа. Обнаружить убитых удалось при осмотре домовладения мужчины благодаря помощи его малолетнего сына, сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.
В ноябре в Подмосковье был задержан мужчина, подозреваемый в совершении серии тяжких преступлений, включая убийства. Своих жертв, как установило следствие, он находил через интернет, сообщая, что ищет няню для ребенка. Сам он, как выяснилось, женат и является отцом малолетнего сына. Именно ребенок помог обнаружить тела жертв на придомовой территории
Отмечается, что с мальчиком в рамках расследования уголовного дела работали специалисты-психологи Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России и управления криминалистики ГСУ СК России по Московской области.
"... с участием законных представителей удалось выстроить доверительный контакт с малолетним сыном обвиняемого и получить важную для следствия информацию. В результате осмотра территории домовладения мужчины криминалистами с применением поисковой техники в компостной яме на глубине двух метров обнаружено тело одной из девушек, затем в колодце – тело другой", – сообщили в ведомстве.
По данным Следкома России, мужчина обвиняется сразу по нескольким статьям УК РФ. Помимо убийства, это изнасилование, насильственный действия сексуального характера и склонение к употреблению наркотиков.
Таким образом, от преступных действий обвиняемого пострадали пять девушек, двое из которых убиты, двоим удалось сбежать из его дома, и установлена еще одна потерпевшая, уточнили в СК.
Как установили следователи, девушки приезжали в дом к обвиняемому, проживали там, а потом в отношении них совершались преступления.
"Также установлено, что мужчина подвергал насилию, в том числе и сексуальному, свою супругу, избивая ее и склоняя к употреблению наркотиков", – добавили в СК.
В данный момент назначен комплекс экспертиз, продолжается сбор и закрепление доказательств, проинформировали в ведомстве.