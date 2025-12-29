https://crimea.ria.ru/20251229/tabu-na-noski-i-sharfy-kak-ne-oshibitsya-s-podarkom-pered-prazdnikom-1133118710.html
Табу на носки и шарфы: как не ошибиться с подарком перед праздником
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Как правильно дарить подарки, что именно можно подарить, а какой подарок считается дурным тоном, рассказала в эфире Радио "Спутник" в Крыму основатель и руководитель школы этикета в Крыму Наталья Беличкова.Главное в подарке – радость, которую он должен доставить человеку. Причем не только тому, кто подарок получает, но и тому, кто дарит. Ведь подбор презента – процесс, требующий и эмоциональной отдачи, и анализа.Не гель, не галстук, не икруС точки зрения этикета существуют определенные правила, и их необходимо соблюдать при выборе подарка, отмечает Наталья Беличкова. Например, есть предметы – табу, которые дарить нельзя.Есть, конечно, исключения. Очень близким людям можно подарить шарф, перчатки, но для этого нужно точно знать их вкусы.Если человек, которому вы хотите сделать приятное, коллекционирует элитный алкоголь, можно преподнести ему соответствующий экземпляр. Но тогда не дарите дешевый напиток.Не принято дарить продукты. Вместе с тем, популярные сейчас "фруктово-шоколадные букеты", по словам специалиста по этикету, вполне достойный подарок. А вот баночка черной или красной икры в качестве подарка не подойдет.Когда вопросы неуместныВ некоторых семьях принято спрашивать, что близкий человек хочет получить в подарок. Однако, по мнению эксперта, подобные вопросы нетактичны.При этом высказывание "книга – лучший подарок" по-прежнему не утратила актуальности. Другое дело, что даритель должен знать содержание издания, чтобы не попасть в неловкое положение. Книги можно и нужно дарить детям. Особенно ребенок оценит такой подарок, если подаренную книгу вы прочтете вместе.Если речь идет о коллегах, то им к Новому году можно испечь вкусный пирог, продолжает эксперт. А вот босса лучше поздравлять не каждому отдельно, а всем вместе. То есть для коллектива подарок – один на всех, а вот для босса – один от всех.При подборе подарков следует внимательно проанализировать возможности собственного бюджета и ориентироваться на него.Умение благодаритьПодарки нужно не только правильно дарить, но и уметь их принимать. И это – тоже своего рода искусство.И уточняет – отказ от подарка будет означать, что общение с дарителем вам неприятно. Демонстрировать подобное отношение или нет – зависит только от вашего выбора.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
