Совещание Путина с Генштабом по ситуации в зоне спецоперации – главное - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Совещание Путина с Генштабом по ситуации в зоне спецоперации – главное
Совещание Путина с Генштабом по ситуации в зоне спецоперации – главное - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Совещание Путина с Генштабом по ситуации в зоне спецоперации – главное
Президент России Владимир Путин в понедельник провел совещание по ситуации в зоне специальной военной операции. Главное из заявлений президента и главы... РИА Новости Крым, 29.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в понедельник провел совещание по ситуации в зоне специальной военной операции. Главное из заявлений президента и главы Минобороны РФ Андрея Белоусова, а также доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и командующих группировками ВС РФ на фронтах СВО – в подборке РИА Новости Крым.Заявления президента"Выполнение задач по освобождению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей осуществляется поэтапно в соответствии с планом специальной военной операции", – сказал Путин в ходе совещания по ситуации в зоне СВО.Путин отметил перспективы полного освобождения территории Донбасса. По словам президента, подразделения ВСУ отступают везде, по всей линии боевого соприкосновения. Группировка ВСУ, окруженная на берегу реки Оскол, постепенно "тает", отметил глава государства. Также он обратил внимание на успешную работу российской армии на Краснолиманском направлении и подчеркнул необходимость пресекать попытки ВСУ помешать ВС РФ в Купянске.Кроме того, российский лидер поручил в 2026 году продолжить работу по созданию зоны безопасности вдоль приграничных регионов."Безусловно, в успехах на фронте российских вооруженных сил решающая роль принадлежит нашим солдатам и офицерам, которые, освобождая землю Донбасса, ежедневно проявляют мужество и героизм, рискуют собой. Хочу к ним напрямую обратиться... Уважаемые товарищи, вы, безусловно, служите примером служения Отечеству, служения Родине. Работаете, выполняете свои боевые задачи на благо нашей великой России. Благодарю вас за доблестную службу Отечеству. И поздравляю с наступающим Новым годом", – сказал глава государства в ходе совещания.Ситуация на фронтах"Все идет по плану. Очень динамично... С опережением темпов, которые планировались еще даже изначально. Действительно, в декабре мы достигли максимальных темпов за весь год", – констатировал в ходе совещания министр обороны Андрей Белоусов.ВС РФ в декабре освободили 32 населенных пункта и 700 квадратных километров территорий в зоне СВО. В частности, завершено освобождение Богуславки и Диброва в Харьковской области, идет активное продвижение в городе Красный Лиман. Туда с нескольких направлений зашли бойцы группировки "Запад". Российской армии осталось менее 20 километров до Сум, проинформировал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Также, по его словам, ВС РФ взяли под контроль юго-восточную часть Гришина, освободили около 50% Новопавловки в Днепропетровской области, движутся к Запорожью, ведут бои за Орехово.Группировка войск "Днепр" освободила Лукьяновское, завершается освобождение Приморского, сообщил командующий группировкой Михаил Теплинский. Он уточнил что, передовые подразделения "Днепра" находятся на удалении порядка 15 километров от южной окраины города Запорожье.По словам командующего группировкой войск "Южная" Сергея Медведева, Вооруженные силы РФ также контролируют до 45% Константиновки. Продолжается зачистка северо-восточных окраин населенного пункта. Взяты под контроль территория завода "Стройстекло" и продолжается освобождение Константиновского металлургического завода.Генерал-полковник ВС РФ, командующий группировкой "Север" Евгений Никифоров доложил президенту, что полоса безопасности в Сумской области составляет более 16 километров в глубину и 60 километров по фронту."В ходе ведения наступательных действий, воинские части и соединенные группировки взяли под контроль свыше 940 квадратных километров приграничных территорий Сумской и Харьковской областей", – доложил Никифоров.Группировка войск "Запад" планирует завершить ликвидацию окруженных восточнее Купянска формирований ВСУ в январе-феврале, заявил командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев. По словам командующего, сейчас идет уничтожение подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районах Подолов и Купянска-Узлового.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За год под контроль российских войск перешли 334 населенных пунктаНовости СВО: Киев потерял еще 1360 боевиковВ Кремле назвали условие остановки боевых действий
новости сво, владимир путин (политик), валерий герасимов, генштаб мо рф, вооруженные силы россии
Совещание Путина с Генштабом по ситуации в зоне спецоперации – главное

Новости СВО – совещание Путина с Генштабом по ситуации в зоне боевых действий

17:28 29.12.2025 (обновлено: 17:35 29.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в понедельник провел совещание по ситуации в зоне специальной военной операции. Главное из заявлений президента и главы Минобороны РФ Андрея Белоусова, а также доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и командующих группировками ВС РФ на фронтах СВО – в подборке РИА Новости Крым.

Заявления президента

"Выполнение задач по освобождению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей осуществляется поэтапно в соответствии с планом специальной военной операции", – сказал Путин в ходе совещания по ситуации в зоне СВО.
Путин отметил перспективы полного освобождения территории Донбасса. По словам президента, подразделения ВСУ отступают везде, по всей линии боевого соприкосновения. Группировка ВСУ, окруженная на берегу реки Оскол, постепенно "тает", отметил глава государства. Также он обратил внимание на успешную работу российской армии на Краснолиманском направлении и подчеркнул необходимость пресекать попытки ВСУ помешать ВС РФ в Купянске.
Кроме того, российский лидер поручил в 2026 году продолжить работу по созданию зоны безопасности вдоль приграничных регионов.
"Безусловно, в успехах на фронте российских вооруженных сил решающая роль принадлежит нашим солдатам и офицерам, которые, освобождая землю Донбасса, ежедневно проявляют мужество и героизм, рискуют собой. Хочу к ним напрямую обратиться... Уважаемые товарищи, вы, безусловно, служите примером служения Отечеству, служения Родине. Работаете, выполняете свои боевые задачи на благо нашей великой России. Благодарю вас за доблестную службу Отечеству. И поздравляю с наступающим Новым годом", – сказал глава государства в ходе совещания.

Ситуация на фронтах

"Все идет по плану. Очень динамично... С опережением темпов, которые планировались еще даже изначально. Действительно, в декабре мы достигли максимальных темпов за весь год", – констатировал в ходе совещания министр обороны Андрей Белоусов.
ВС РФ в декабре освободили 32 населенных пункта и 700 квадратных километров территорий в зоне СВО. В частности, завершено освобождение Богуславки и Диброва в Харьковской области, идет активное продвижение в городе Красный Лиман. Туда с нескольких направлений зашли бойцы группировки "Запад". Российской армии осталось менее 20 километров до Сум, проинформировал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Также, по его словам, ВС РФ взяли под контроль юго-восточную часть Гришина, освободили около 50% Новопавловки в Днепропетровской области, движутся к Запорожью, ведут бои за Орехово.
Группировка войск "Днепр" освободила Лукьяновское, завершается освобождение Приморского, сообщил командующий группировкой Михаил Теплинский. Он уточнил что, передовые подразделения "Днепра" находятся на удалении порядка 15 километров от южной окраины города Запорожье.
По словам командующего группировкой войск "Южная" Сергея Медведева, Вооруженные силы РФ также контролируют до 45% Константиновки. Продолжается зачистка северо-восточных окраин населенного пункта. Взяты под контроль территория завода "Стройстекло" и продолжается освобождение Константиновского металлургического завода.
"Мы все прекрасно понимаем, что освобождение Северска и эффективная работа в Константиновке позволяет войскам создать условия для развития дальнейшего наступления и овладения всей Славяно-Дружковско-Краматорской, всей этой агломерацией", – прокомменитировал доклад Путин.
Генерал-полковник ВС РФ, командующий группировкой "Север" Евгений Никифоров доложил президенту, что полоса безопасности в Сумской области составляет более 16 километров в глубину и 60 километров по фронту.
"В ходе ведения наступательных действий, воинские части и соединенные группировки взяли под контроль свыше 940 квадратных километров приграничных территорий Сумской и Харьковской областей", – доложил Никифоров.
Группировка войск "Запад" планирует завершить ликвидацию окруженных восточнее Купянска формирований ВСУ в январе-феврале, заявил командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев. По словам командующего, сейчас идет уничтожение подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районах Подолов и Купянска-Узлового.
