Снежный коллапс парализовал движение под Севастополем

2025-12-29T11:25

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Транспортный коллапс под Севастополем - на заснеженной автодороге возле села Верхнесадовое образовался большой затор. Об этом сообщает полиция Севастополя. Водителям, попавшим в сложную дорожную ситуацию, помогают сотрудники отдельной специализированной роты ДПС Госавтоинспекции УМВД России по г. Севастополю.Ранее сообщалось, что в Севастополе дорожные службы всю ночь устраняли последствия непогоды, создан оперативный штаб. Новое экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях опубликовало МЧС Крыма в воскресенье. 29 декабря в Крыму ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица. 29 декабря дальнейшее усиление ветра, с порывами до 35 м/с в горах.Дорожные службы Крыма работают в круглосуточном режиме, по всей территории республики в работах по очистке и обработке дорог задействована 101 единица дорожной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Масштабное отключение света в Крыму – начата прокурорская проверкаВ Ялту прибыло усиление для расчистки дорог и улиц от снегаСимферополь снова замело снегом: 450 дворников вышли на уборку

