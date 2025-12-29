https://crimea.ria.ru/20251229/smertelnoe-lobovoe-na-trasse-pod-rostovom-inomarka-vletela-v-furu-1152051852.html

Смертельное лобовое: на трассе под Ростовом иномарка влетела в фуру

2025-12-29T07:26

дтп

ростовская область

госавтоинспекция ростовской области

новости

происшествия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1d/1152051741_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_3e6b8b882363fe368cf88705e504e624.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Один человек погиб и один получил травмы в результате лобового столкновения на трассе "Ростов – Ставрополь". Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.По информации ведомства, авария произошла накануне около 23 часов. Водитель 1995 г.р. за рулем автомобиля Toyota, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Volvo с прицепом. "В результате ДТП от полученных травм пассажир автомобиля Toyota 2001 г.р. погиб до приезда скорой медицинской помощи. Водитель 1995 г.р. получил травмы различной степени тяжести, госпитализирован", - говорится в сообщении. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

2025

Новости

