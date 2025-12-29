Рейтинг@Mail.ru
Смертельное лобовое: на трассе под Ростовом иномарка влетела в фуру - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Смертельное лобовое: на трассе под Ростовом иномарка влетела в фуру
Смертельное лобовое: на трассе под Ростовом иномарка влетела в фуру - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Смертельное лобовое: на трассе под Ростовом иномарка влетела в фуру
Один человек погиб и один получил травмы в результате лобового столкновения на трассе "Ростов – Ставрополь". Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской... РИА Новости Крым, 29.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Один человек погиб и один получил травмы в результате лобового столкновения на трассе "Ростов – Ставрополь". Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.По информации ведомства, авария произошла накануне около 23 часов. Водитель 1995 г.р. за рулем автомобиля Toyota, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Volvo с прицепом. "В результате ДТП от полученных травм пассажир автомобиля Toyota 2001 г.р. погиб до приезда скорой медицинской помощи. Водитель 1995 г.р. получил травмы различной степени тяжести, госпитализирован", - говорится в сообщении. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ростовская область
дтп, ростовская область, госавтоинспекция ростовской области, новости, происшествия
Смертельное лобовое: на трассе под Ростовом иномарка влетела в фуру

Один человек погиб и один ранен в лобовом ДТП на трассе Ростов – Ставрополь

07:26 29.12.2025
 
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской областиДТП на трассе Ростов-Ставрополь
ДТП на трассе Ростов-Ставрополь
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Один человек погиб и один получил травмы в результате лобового столкновения на трассе "Ростов – Ставрополь". Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.
По информации ведомства, авария произошла накануне около 23 часов.
Водитель 1995 г.р. за рулем автомобиля Toyota, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Volvo с прицепом.
"В результате ДТП от полученных травм пассажир автомобиля Toyota 2001 г.р. погиб до приезда скорой медицинской помощи. Водитель 1995 г.р. получил травмы различной степени тяжести, госпитализирован", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области.
ДТПРостовская областьГосавтоинспекция Ростовской областиНовостиПроисшествия
 
