Смертельное лобовое: на трассе под Ростовом иномарка влетела в фуру
2025-12-29T07:26
2025-12-29T07:26
2025-12-29T07:26
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Один человек погиб и один получил травмы в результате лобового столкновения на трассе "Ростов – Ставрополь". Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.По информации ведомства, авария произошла накануне около 23 часов. Водитель 1995 г.р. за рулем автомобиля Toyota, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Volvo с прицепом. "В результате ДТП от полученных травм пассажир автомобиля Toyota 2001 г.р. погиб до приезда скорой медицинской помощи. Водитель 1995 г.р. получил травмы различной степени тяжести, госпитализирован", - говорится в сообщении. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области.
