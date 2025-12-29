https://crimea.ria.ru/20251229/skolko-vodokhranilisch-estestvennogo-stoka-trebuetsya-krymu--1152008940.html

Сколько водохранилищ естественного стока требуется Крыму

Для подпитки Симферополя, а также Западного Крыма необходимо построить дополнительные водохранилища естественного стока. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" РИА Новости Крым, 29.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Для подпитки Симферополя, а также Западного Крыма необходимо построить дополнительные водохранилища естественного стока. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявили завкафедрой химических технологий и водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ доктор технических наук Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.По словам Николенко, строительство двух новых водохранилищ в Крыму с начала 2026 года, безусловно, является одним из важнейших для полуострова стратегических решений.Как ранее сообщалось, новые Мартовское и Солнечногорское вместе смогут вмещать порядка 15 млн кубометров воды, однако, по словам Николенко, Крыму для устойчивой работы системы водоснабжения этого недостаточно."По нашим оценкам, проектный объем водохранилищ естественного стока желательно бы увеличить на 70 млн кубометров. То есть нам еще очень не хватает 55 млн на будущее, если говорить о стратегических целях", – сказал он.По словам Копачевского, недостающие объемы, как минимум, нужны для подпитки Симферополя, где дефицит воды сейчас частично сглаживается благодаря ежесуточному поступлению около 50 тысяч кубометров воды из подземных источников, разбуренных в период с 2018 по 2022 годы."То есть эти меры можно считать тактическими", – заметил эксперт.Кроме того, дополнительные источники воды необходимы Западному Крыму, "учитывая его достаточно существенное развитие", додавил Копачевский."И, конечно, принимая решения относительно любого развития Крыма – строительства дополнительных микрорайонов и производств, создании рекреационных зон и развитии сельского хозяйства и промышленности – мы должны учитывать водный ресурс, который есть. Это касается и Республики Крым, и Севастополя", – подчеркнул эксперт.Также он считает, что уже сейчас необходимо поднимать вопрос о разработке новых методов очистки воды из тех водных объектов, которые были подвергнуты серьезному антропогенному влиянию.Об эксперта признают, что стратегические модели развития системы водоснабжения разрабатывать значительно сложнее, поскольку они требуют научных исследований, обоснований и прогнозов. Но делать это для Крыма необходимо, к тому же сегодня, возможно, уже и "с использованием нейросетевого моделирования", заметил Николенко.По словам водников, пересмотр концепции накопления воды для Крыма, в том числе стратегические решения в части строительства новых и реконструкции имеющихся водохранилищ для ее сбережения, нужны прежде всего в связи с глобальными изменениями климата. Они уже начинают сказываться на полуострове, так как режимы водопользования для него разрабатывались полвека назад.Причем растут не только амплитуды выпадения осадков – изменяется частота самих экстремальных событий, подчеркнул Николенко."И если раньше мы четко видели, что они чередуются каждые 6-7 лет, то можно ожидать, что это будет чаще... Соответственно, притоки идут больше, чем ранее ожидалось. И это вносит погрешность в наши прогнозы", – добавил он.Что касается тактических задач для решения проблем с водоснабжением в Крыму, то все они в Крыму сегодня выполняются в соответствии с требованием федеральных властей, сказали эксперты.В Крыму разрабатывают единую схему водоснабженияРанее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что Крым приступит к строительству двух новых водохранилищ в начале 2026 года. Это Мартовское (5,5 миллиона кубометров) и Солнечногорское (8,5 миллиона кубометров) водохранилища на Южном берегу Крыма. Объем финансирования – 22,4 миллиарда рублей.Когда в восточном Крыму будет стабильное водоснабжениеСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму тянут водоводы и модернизируют сети - что сделано за год Засушливый период: итоги-2025 и планы предприятия "Вода Крыма" Точка напряжения: как Алушту обеспечивают водой и когда уберут графики

