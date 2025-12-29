https://crimea.ria.ru/20251229/skolko-snega-vypalo-gorakh-kryma-1152061737.html

Сколько снега выпало в горах Крыма

В горах Крыма за минувшие выходные выпало очень много снега. Так, на Ай-Петри высота снежного покрова достигла 41 сантиметра. Об этом корреспонденту РИА Новости РИА Новости Крым, 29.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В горах Крыма за минувшие выходные выпало очень много снега. Так, на Ай-Петри высота снежного покрова достигла 41 сантиметра. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.При этом на Ангарском перевале выпало 30 миллиметров осадков, добавила синоптик.Новое экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях опубликовало МЧС Крыма в воскресенье. 29 декабря в Крыму ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица. 29 декабря дальнейшее усиление ветра, с порывами до 35 м/с в горах.Дорожные службы Крыма работают в круглосуточном режиме, по всей территории республики в работах по очистке и обработке дорог задействована 101 единица дорожной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежный коллапс парализовал движение под СевастополемВ Крыму почти 17 тысяч человек остались без света из-за непогодыВ Ялту прибыло усиление для расчистки дорог и улиц от снега

