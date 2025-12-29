Рейтинг@Mail.ru
Сколько снега выпало в горах Крыма - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251229/skolko-snega-vypalo-gorakh-kryma-1152061737.html
Сколько снега выпало в горах Крыма
Сколько снега выпало в горах Крыма - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Сколько снега выпало в горах Крыма
В горах Крыма за минувшие выходные выпало очень много снега. Так, на Ай-Петри высота снежного покрова достигла 41 сантиметра. Об этом корреспонденту РИА Новости РИА Новости Крым, 29.12.2025
2025-12-29T12:18
2025-12-29T12:32
горы крыма
татьяна любецкая
крымский гидрометцентр
крым
новости крыма
штормовое предупреждение
погода в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/06/1143121276_0:262:960:802_1920x0_80_0_0_29af259103020c43ac4faa889fba5130.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В горах Крыма за минувшие выходные выпало очень много снега. Так, на Ай-Петри высота снежного покрова достигла 41 сантиметра. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.При этом на Ангарском перевале выпало 30 миллиметров осадков, добавила синоптик.Новое экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях опубликовало МЧС Крыма в воскресенье. 29 декабря в Крыму ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица. 29 декабря дальнейшее усиление ветра, с порывами до 35 м/с в горах.Дорожные службы Крыма работают в круглосуточном режиме, по всей территории республики в работах по очистке и обработке дорог задействована 101 единица дорожной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежный коллапс парализовал движение под СевастополемВ Крыму почти 17 тысяч человек остались без света из-за непогодыВ Ялту прибыло усиление для расчистки дорог и улиц от снега
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/06/1143121276_0:172:960:892_1920x0_80_0_0_1a16019ce2f875fb87ea5f5a717f8ce7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
горы крыма, татьяна любецкая, крымский гидрометцентр, крым, новости крыма, штормовое предупреждение, погода в крыму
Сколько снега выпало в горах Крыма

В Крыму на Ай-Петри высота снежного покрова достигла 41 сантиметра

12:18 29.12.2025 (обновлено: 12:32 29.12.2025)
 
© Туристический центр Ай-ПетриЗима на плато Ай-Петри
Зима на плато Ай-Петри
© Туристический центр Ай-Петри
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В горах Крыма за минувшие выходные выпало очень много снега. Так, на Ай-Петри высота снежного покрова достигла 41 сантиметра. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"Очень сильный снег выпал у нас в горах. Это Ай-Петри, Ангарский перевал. Так, на Ай-Петри высота снежного покрова 41 сантиметр, а на Ангарском перевале 20 сантиметров", - сказала она.
При этом на Ангарском перевале выпало 30 миллиметров осадков, добавила синоптик.
Новое экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях опубликовало МЧС Крыма в воскресенье. 29 декабря в Крыму ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица. 29 декабря дальнейшее усиление ветра, с порывами до 35 м/с в горах.
Дорожные службы Крыма работают в круглосуточном режиме, по всей территории республики в работах по очистке и обработке дорог задействована 101 единица дорожной техники.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Снежный коллапс парализовал движение под Севастополем
В Крыму почти 17 тысяч человек остались без света из-за непогоды
В Ялту прибыло усиление для расчистки дорог и улиц от снега
 
Горы КрымаТатьяна ЛюбецкаяКрымский гидрометцентрКрымНовости КрымаШтормовое предупреждениеПогода в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:22В Кремле назвали условие остановки боевых действий
13:16В Крыму обесточены 19 населенных пунктов
13:10Новости СВО: Киев потерял еще 1360 боевиков
13:04Жительница Иркутска задержана по подозрению в убийстве своих детей
12:57Абхазия полностью осталась без электричества – причина
12:5227 лет в колонии за покушение на теракт - в Мелитополе осудили мужчину
12:40Мощный снегопад обрушился на Крым: обстановка в городах и на дорогах
12:30Автомобиль с людьми застрял в заснеженных горах Крыма
12:24В ДНР российские военные освободили Диброву
12:20В России завершен осенний призыв – на службу направлено 135 тысяч человек
12:18Сколько снега выпало в горах Крыма
12:01В Москве прощаются с народной артисткой России Верой Алентовой
11:50Разработана программа развития "Артека" до 2030 года – что в планах
11:36Госдолг Украины превысил 195 млрд долларов – как выживают украинцы
11:25Снежный коллапс парализовал движение под Севастополем
11:16Больше 900 доз: крымчанина подозревают в покушении на сбыт наркотиков
11:05Авария обесточила часть крымского Южнобережья
10:59В Крыму почтили память Керченско-Феодосийскиого десанта
10:51Кубанскому бизнесу продлили отсрочку по налогам после ЧП с танкерами
10:39В Крыму в ДТП погиб один человек и 26 пострадали
Лента новостейМолния