Сколько хранить оливье и как выбрать алкоголь – советы Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Сколько хранить оливье и как выбрать алкоголь – советы Роспотребнадзора
Сколько хранить оливье и как выбрать алкоголь – советы Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Сколько хранить оливье и как выбрать алкоголь – советы Роспотребнадзора
В продуктах или блюдах, приготовленных заранее к новогоднему столу, при несоблюдении условий и сроков хранения могут накапливаться токсины, что может вызвать... РИА Новости Крым, 29.12.2025
2025-12-29T21:28
2025-12-29T21:28
новый год 2026
совет эксперта
здоровое питание
здоровье
роспотребнадзор
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/05/1121951270_0:332:3051:2048_1920x0_80_0_0_e7a254c546c68ed7504000b9281bd5f6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В продуктах или блюдах, приготовленных заранее к новогоднему столу, при несоблюдении условий и сроков хранения могут накапливаться токсины, что может вызвать острое пищевое отравление. Об этом предупреждает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора (РПН) по Республике Крым и Севастополю.Не надо готовить многоСпециалисты напоминают: чтобы угощение не стало причиной пищевого отравления, следует соблюдать ряд условий.Так, хранить продукты питания нужно исключительно с учетом сроков их годности – все, что просрочено, нужно выбрасывать без сожаления.Кроме того, нельзя хранить готовые блюда и салаты при комнатной температуре более двух часов. Чем дольше стоит в тепле блюдо, тем больше бактерий и токсинов в нем может накопиться, уточняют специалисты. И добавляют: лучше готовить столько, сколько можно съесть в течение одного-двух дней. А вот готовить сильно заранее скоропортящиеся блюда из мяса, птицы, яиц, а также салаты, паштеты, торты и пирожные с кремом не стоит.Даже в холодильнике не стоит хранить продукты долго, особенно если герметичная упаковка продукта уже нарушена.Когда все нужно съестьВ профильном ведомстве напоминают, что гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов установлены СанПиН 2.3.2.1324-03.Так, салаты и винегреты из вареных овощей, салаты с добавлением мяса, рыбы, птицы, копченостей ("Оливье", "Селедка под шубой", "Мимоза") без заправки и добавления соленых овощей при температуре +4 градуса хранятся всего 18 часов, с заправками и того меньше – 12 часов, уверяют специалисты.Различные заливные, зельцы, студни и холодцы также следует хранить не больше 12 часов, при этом желированные продукты из рыбы пригодны к употреблению до 24-х часов.Мандарины при комнатной температуре могут пролежать не больше недели. Лучше всего эти цитрусовые хранить при +6 градусов и при влажности 80-90%, уточнили в Роспотребнадзоре нормы хранения одного из новогодних символов.При покупке алкогольных напитков эксперты рекомендуют обращать внимание на условия хранения и сроки годности, а также качество упаковки и наличие специальной или акцизной марки. А при покупке водки нужно обратить внимание на цвет напитка – он должен быть прозрачным, без мути и осадка.
Сколько хранить оливье и как выбрать алкоголь – советы Роспотребнадзора

Четкие рекомендации по хранению новогодних блюд дал крымский Роспотребнадзор

21:28 29.12.2025
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкСалат "Оливье" на фоне новогодней елки.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В продуктах или блюдах, приготовленных заранее к новогоднему столу, при несоблюдении условий и сроков хранения могут накапливаться токсины, что может вызвать острое пищевое отравление. Об этом предупреждает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора (РПН) по Республике Крым и Севастополю.

Не надо готовить много

Специалисты напоминают: чтобы угощение не стало причиной пищевого отравления, следует соблюдать ряд условий.
Так, хранить продукты питания нужно исключительно с учетом сроков их годности – все, что просрочено, нужно выбрасывать без сожаления.
Кроме того, нельзя хранить готовые блюда и салаты при комнатной температуре более двух часов. Чем дольше стоит в тепле блюдо, тем больше бактерий и токсинов в нем может накопиться, уточняют специалисты. И добавляют: лучше готовить столько, сколько можно съесть в течение одного-двух дней. А вот готовить сильно заранее скоропортящиеся блюда из мяса, птицы, яиц, а также салаты, паштеты, торты и пирожные с кремом не стоит.
Даже в холодильнике не стоит хранить продукты долго, особенно если герметичная упаковка продукта уже нарушена.
Когда все нужно съесть

В профильном ведомстве напоминают, что гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов установлены СанПиН 2.3.2.1324-03.
Так, салаты и винегреты из вареных овощей, салаты с добавлением мяса, рыбы, птицы, копченостей ("Оливье", "Селедка под шубой", "Мимоза") без заправки и добавления соленых овощей при температуре +4 градуса хранятся всего 18 часов, с заправками и того меньше – 12 часов, уверяют специалисты.
Различные заливные, зельцы, студни и холодцы также следует хранить не больше 12 часов, при этом желированные продукты из рыбы пригодны к употреблению до 24-х часов.

"Тушки и части тушек птицы копченые, копчено-запеченные, копчено-вареные – 72 часа; блюда готовые из птицы жареные, вареные, тушеные – 48 часов; рыба отварная, припущенная, жареная, тушеная, запеченная, фаршированная – 36 часов; гарниры (рис отварной, макаронные изделия, пюре картофельное) – 12 часов", – перечислили в ведомстве.

Мандарины при комнатной температуре могут пролежать не больше недели. Лучше всего эти цитрусовые хранить при +6 градусов и при влажности 80-90%, уточнили в Роспотребнадзоре нормы хранения одного из новогодних символов.
При покупке алкогольных напитков эксперты рекомендуют обращать внимание на условия хранения и сроки годности, а также качество упаковки и наличие специальной или акцизной марки. А при покупке водки нужно обратить внимание на цвет напитка – он должен быть прозрачным, без мути и осадка.
