Сколько хранить оливье и как выбрать алкоголь – советы Роспотребнадзора

2025-12-29T21:28

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/05/1121951270_0:332:3051:2048_1920x0_80_0_0_e7a254c546c68ed7504000b9281bd5f6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В продуктах или блюдах, приготовленных заранее к новогоднему столу, при несоблюдении условий и сроков хранения могут накапливаться токсины, что может вызвать острое пищевое отравление. Об этом предупреждает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора (РПН) по Республике Крым и Севастополю.Не надо готовить многоСпециалисты напоминают: чтобы угощение не стало причиной пищевого отравления, следует соблюдать ряд условий.Так, хранить продукты питания нужно исключительно с учетом сроков их годности – все, что просрочено, нужно выбрасывать без сожаления.Кроме того, нельзя хранить готовые блюда и салаты при комнатной температуре более двух часов. Чем дольше стоит в тепле блюдо, тем больше бактерий и токсинов в нем может накопиться, уточняют специалисты. И добавляют: лучше готовить столько, сколько можно съесть в течение одного-двух дней. А вот готовить сильно заранее скоропортящиеся блюда из мяса, птицы, яиц, а также салаты, паштеты, торты и пирожные с кремом не стоит.Даже в холодильнике не стоит хранить продукты долго, особенно если герметичная упаковка продукта уже нарушена.Когда все нужно съестьВ профильном ведомстве напоминают, что гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов установлены СанПиН 2.3.2.1324-03.Так, салаты и винегреты из вареных овощей, салаты с добавлением мяса, рыбы, птицы, копченостей ("Оливье", "Селедка под шубой", "Мимоза") без заправки и добавления соленых овощей при температуре +4 градуса хранятся всего 18 часов, с заправками и того меньше – 12 часов, уверяют специалисты.Различные заливные, зельцы, студни и холодцы также следует хранить не больше 12 часов, при этом желированные продукты из рыбы пригодны к употреблению до 24-х часов.Мандарины при комнатной температуре могут пролежать не больше недели. Лучше всего эти цитрусовые хранить при +6 градусов и при влажности 80-90%, уточнили в Роспотребнадзоре нормы хранения одного из новогодних символов.При покупке алкогольных напитков эксперты рекомендуют обращать внимание на условия хранения и сроки годности, а также качество упаковки и наличие специальной или акцизной марки. А при покупке водки нужно обратить внимание на цвет напитка – он должен быть прозрачным, без мути и осадка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Как будет работать общественный транспорт Симферополя в новогоднюю ночьОркестр Дедов Морозов и шоу-программа: что готовят на Новый год в КрымуАвтотуризм и гастрономия становятся драйверами курортного роста Крыма

