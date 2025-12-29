Симферополь снова замело снегом: 450 дворников вышли на уборку
В Симферополе около 450 дворников вышли на расчистку улиц и скверов от снега
© РИА Новости КрымСнег в Симферополе
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе в ночь на 29 декабря вновь выпал снег, на расчистку улиц и общественных территорий вышли порядка 450 дворников. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник департамента городского хозяйства администрации города Роман Гусынин
"У нас порядка 450 дворников вышли на уборку тротуаров, общественных территорий. Работа шла ночью и продолжается этим утром. На данный момент полностью все дороги обработаны, начинаем заниматься посыпкой и зачисткой тротуаров. Ситуация находится под контролем", - сказал глава профильного департамента.
Как отметил Гусынин, в ближайшие дни также ожидаются сложные погодные условия, поэтому коммунальщики планируют продолжить работу в усиленном режиме, в том числе в новогоднюю ночь. Затем, по прогнозам синоптиков, в Крыму значительно потеплеет. В частности, 4-5 января ожидается до +10 градусов, добавил начальник департамента.
Новое экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым опубликовало МЧС Крыма в воскресенье. 29 декабря в Крыму ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица. 29 декабря дальнейшее усиление ветра, с порывами до 35 м/с в горах.
Дорожные службы Крыма работают в круглосуточном режиме, по всей территории республики в работах по очистке и обработке дорог задействована 101 единица дорожной техники.