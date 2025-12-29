https://crimea.ria.ru/20251229/simferopol-snova-zamelo-snegom-450-dvornikov-vyshli-na-uborku-1152052389.html

Симферополь снова замело снегом: 450 дворников вышли на уборку

Симферополь снова замело снегом: 450 дворников вышли на уборку - РИА Новости Крым, 29.12.2025

Симферополь снова замело снегом: 450 дворников вышли на уборку

В Симферополе в ночь на 29 декабря вновь выпал снег, на расчистку улиц и общественных территорий вышли порядка 450 дворников. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 29.12.2025

2025-12-29T07:47

2025-12-29T07:47

2025-12-29T07:47

радио "спутник в крыму"

симферополь

новости крыма

крым

погода в крыму

штормовое предупреждение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1d/1152052078_0:740:1920:1820_1920x0_80_0_0_8441449702a9e6885f8376c0fe46dde4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе в ночь на 29 декабря вновь выпал снег, на расчистку улиц и общественных территорий вышли порядка 450 дворников. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник департамента городского хозяйства администрации города Роман ГусынинКак отметил Гусынин, в ближайшие дни также ожидаются сложные погодные условия, поэтому коммунальщики планируют продолжить работу в усиленном режиме, в том числе в новогоднюю ночь. Затем, по прогнозам синоптиков, в Крыму значительно потеплеет. В частности, 4-5 января ожидается до +10 градусов, добавил начальник департамента.Новое экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым опубликовало МЧС Крыма в воскресенье. 29 декабря в Крыму ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица. 29 декабря дальнейшее усиление ветра, с порывами до 35 м/с в горах.Дорожные службы Крыма работают в круглосуточном режиме, по всей территории республики в работах по очистке и обработке дорог задействована 101 единица дорожной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, новости крыма, крым, погода в крыму, штормовое предупреждение