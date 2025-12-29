https://crimea.ria.ru/20251229/shest-poezdov-v-soobschenii-s-krymom-zaderzhivayutsya-v-puti--1152054478.html

Шесть поездов в сообщении с Крымом задерживаются в пути

Шесть поездов в сообщении с Крымом задерживаются в пути - РИА Новости Крым, 29.12.2025

Шесть поездов в сообщении с Крымом задерживаются в пути

29.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. По состоянию на утро понедельника шесть поездов в Крым и из Крыма задерживаются в пути. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".В частности, на один час задерживаются два поезда, следующих в Крым: №028 Москва – Симферополь и №097 Москва – Симферополь.На три часа опаздывает состав №182 Симферополь – Санкт-Петербург, на четыре часа – поезд №008 Севастополь – Санкт-Петербург.На два часа опаздывает поезд №018 Симферополь – Москва, на пять с половиной часов – состав №068 Симферополь – Москва.Время задержки в пути может измениться, уточнил перевозчик.Грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области в ночь на воскресенье, сообщалось о задержке 20 поездов, в том числе – в Крым и из Крыма, начата прокурорская проверка. Движение поездов полностью восстановлено по двум путям во второй половине дня 28 декабря, при этом к моменту возобновления задерживались в пути уже 30 составов. По состоянию на 19.30 в пути следования задерживались девять крымских поездов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Ростовской области – число опаздывающих крымских поездов растетПоезда из Крыма и в Крым задерживаются в пути - что известноВ Крым запустили два дополнительных поезда на новогодние праздники

