29.12.2025
Шесть поездов в сообщении с Крымом задерживаются в пути
Шесть поездов в сообщении с Крымом задерживаются в пути - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Шесть поездов в сообщении с Крымом задерживаются в пути
По состоянию на утро понедельника шесть поездов в Крым и из Крыма задерживаются в пути. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 29.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. По состоянию на утро понедельника шесть поездов в Крым и из Крыма задерживаются в пути. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".В частности, на один час задерживаются два поезда, следующих в Крым: №028 Москва – Симферополь и №097 Москва – Симферополь.На три часа опаздывает состав №182 Симферополь – Санкт-Петербург, на четыре часа – поезд №008 Севастополь – Санкт-Петербург.На два часа опаздывает поезд №018 Симферополь – Москва, на пять с половиной часов – состав №068 Симферополь – Москва.Время задержки в пути может измениться, уточнил перевозчик.Грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области в ночь на воскресенье, сообщалось о задержке 20 поездов, в том числе – в Крым и из Крыма, начата прокурорская проверка. Движение поездов полностью восстановлено по двум путям во второй половине дня 28 декабря, при этом к моменту возобновления задерживались в пути уже 30 составов. По состоянию на 19.30 в пути следования задерживались девять крымских поездов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Ростовской области – число опаздывающих крымских поездов растетПоезда из Крыма и в Крым задерживаются в пути - что известноВ Крым запустили два дополнительных поезда на новогодние праздники
Новости
крым, новости крыма, поезд "таврия", гранд сервис экспресс, железные дороги крыма
Шесть поездов в сообщении с Крымом задерживаются в пути

Шесть поездов в Крым и из Крыма задерживаются после ЧП в Ростовской области – оператор

09:34 29.12.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. По состоянию на утро понедельника шесть поездов в Крым и из Крыма задерживаются в пути. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
В частности, на один час задерживаются два поезда, следующих в Крым: №028 Москва – Симферополь и №097 Москва – Симферополь.
На три часа опаздывает состав №182 Симферополь – Санкт-Петербург, на четыре часа – поезд №008 Севастополь – Санкт-Петербург.
На два часа опаздывает поезд №018 Симферополь – Москва, на пять с половиной часов – состав №068 Симферополь – Москва.
Время задержки в пути может измениться, уточнил перевозчик.
Грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области в ночь на воскресенье, сообщалось о задержке 20 поездов, в том числе – в Крым и из Крыма, начата прокурорская проверка. Движение поездов полностью восстановлено по двум путям во второй половине дня 28 декабря, при этом к моменту возобновления задерживались в пути уже 30 составов. По состоянию на 19.30 в пути следования задерживались девять крымских поездов.
