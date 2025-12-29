Россияне бронируют Ялту и Алушту на следующий год – цены в отелях

https://crimea.ria.ru/20251229/rossiyane-broniruyut-yaltu-i-alushtu-na-sleduyuschiy-god--tseny-v-otelyakh-1152041385.html

Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для уже сделанных бронирований в 2026 году. Об этом сообщает российский сервис бронирования Твил.Ру.

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для уже сделанных бронирований в 2026 году. Об этом сообщает российский сервис бронирования Твил.Ру.Средняя стоимость ночевки в питерском отеле составит 5383 рубля, в Сочи размещение в среднем обойдется в 5147 рублей за сутки, в Москве – 6214 рублей, в Ялте – 6222.Далее следуют Казань, где средний чек за номер составит 6349 рублей, Геленджик – 5874, Краснодар – 4322 рубля, Анапа – 4984 и Алушта – 5196. Замыкает десятку Кисловодск со средней стоимостью номера в 5007 рублей.Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для бронирований в январе 2026 года, выясниои ранее аналитики российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.Ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне выбирают Ялту и Алушту для автомобильных путешествий зимойТуристы "раскупают" лето в Крыму – уже сейчас бронируют отели на июльЧто будет с ценами на путешествия по России в новом году

