Россияне бронируют Ялту и Алушту на следующий год – цены в отелях - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Россияне бронируют Ялту и Алушту на следующий год – цены в отелях
Россияне бронируют Ялту и Алушту на следующий год – цены в отелях - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Россияне бронируют Ялту и Алушту на следующий год – цены в отелях
Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для уже сделанных бронирований в 2026 году. Об этом сообщает российский сервис бронирования Твил.Ру. РИА Новости Крым, 29.12.2025
2025-12-29T08:33
2025-12-29T08:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для уже сделанных бронирований в 2026 году. Об этом сообщает российский сервис бронирования Твил.Ру.Средняя стоимость ночевки в питерском отеле составит 5383 рубля, в Сочи размещение в среднем обойдется в 5147 рублей за сутки, в Москве – 6214 рублей, в Ялте – 6222.Далее следуют Казань, где средний чек за номер составит 6349 рублей, Геленджик – 5874, Краснодар – 4322 рубля, Анапа – 4984 и Алушта – 5196. Замыкает десятку Кисловодск со средней стоимостью номера в 5007 рублей.Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для бронирований в январе 2026 года, выясниои ранее аналитики российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.Ру.
Россияне бронируют Ялту и Алушту на следующий год – цены в отелях

Ялта и Алушта вошли в топ-10 направлений для уже сделанных бронирований в 2026 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для уже сделанных бронирований в 2026 году. Об этом сообщает российский сервис бронирования Твил.Ру.
"Первое место разделили Санкт-Петербург и Сочи, собравшие по 11% бронирований в Новом году. На втором месте Москва, а на третьем – Ялта – 8% и 4% бронирований в 2026 году соответственно", – выяснили аналитики сервиса.
Средняя стоимость ночевки в питерском отеле составит 5383 рубля, в Сочи размещение в среднем обойдется в 5147 рублей за сутки, в Москве – 6214 рублей, в Ялте – 6222.
Далее следуют Казань, где средний чек за номер составит 6349 рублей, Геленджик – 5874, Краснодар – 4322 рубля, Анапа – 4984 и Алушта – 5196. Замыкает десятку Кисловодск со средней стоимостью номера в 5007 рублей.
Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для бронирований в январе 2026 года, выясниои ранее аналитики российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.Ру.
