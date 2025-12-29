https://crimea.ria.ru/20251229/rossiya-peresmotrit-peregovornuyu-pozitsiyu-po-ukraine--lavrov-1152085883.html
Россия пересмотрит переговорную позицию по Украине – Лавров
Россия пересмотрит переговорную позицию по Украине – Лавров - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Россия пересмотрит переговорную позицию по Украине – Лавров
Переговорная позиция России по Украине будет пересмотрена из-за однозначно выбранной Киевом политики террора. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
2025-12-29T18:39
2025-12-29T18:39
2025-12-29T18:49
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Переговорная позиция России по Украине будет пересмотрена из-за однозначно выбранной Киевом политики террора. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.В ночь на понедельник, 29 декабря, киевский режим предпринял террористическую атаку на государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области. Для удара по резиденции Владимира Путина Киев направил 91 беспилотник.Лавров заявил, что подобные безрассудные действия Киева не останутся без ответа, отметив, что объекты для ответных ударов и время их нанесения Вооруженными Силами России уже определены.При этом Россия не намерена выходить из переговорного процесса с США по Украине, отметил Лавров. "Мы не намерены выходить из переговорного процесса с Соединенными Штатами", – сказал глава МИД РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Россия пересмотрит переговорную позицию по Украине – Лавров
Россия пересмотрит переговорную позицию по Украине из-за перехода Киева к политике террора
