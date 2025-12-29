Рейтинг@Mail.ru
Россия пересмотрит переговорную позицию по Украине – Лавров - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Россия пересмотрит переговорную позицию по Украине – Лавров
Россия пересмотрит переговорную позицию по Украине – Лавров - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Россия пересмотрит переговорную позицию по Украине – Лавров
Переговорная позиция России по Украине будет пересмотрена из-за однозначно выбранной Киевом политики террора. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости Крым, 29.12.2025
2025-12-29T18:39
2025-12-29T18:49
сергей лавров
новости
россия
переговоры
сша
новости сво
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Переговорная позиция России по Украине будет пересмотрена из-за однозначно выбранной Киевом политики террора. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.В ночь на понедельник, 29 декабря, киевский режим предпринял террористическую атаку на государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области. Для удара по резиденции Владимира Путина Киев направил 91 беспилотник.Лавров заявил, что подобные безрассудные действия Киева не останутся без ответа, отметив, что объекты для ответных ударов и время их нанесения Вооруженными Силами России уже определены.При этом Россия не намерена выходить из переговорного процесса с США по Украине, отметил Лавров. "Мы не намерены выходить из переговорного процесса с Соединенными Штатами", – сказал глава МИД РФ.
россия
сша
украина
Россия пересмотрит переговорную позицию по Украине – Лавров

Россия пересмотрит переговорную позицию по Украине из-за перехода Киева к политике террора

18:39 29.12.2025 (обновлено: 18:49 29.12.2025)
 
Украинский флаг
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Переговорная позиция России по Украине будет пересмотрена из-за однозначно выбранной Киевом политики террора. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В ночь на понедельник, 29 декабря, киевский режим предпринял террористическую атаку на государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области. Для удара по резиденции Владимира Путина Киев направил 91 беспилотник.
Лавров заявил, что подобные безрассудные действия Киева не останутся без ответа, отметив, что объекты для ответных ударов и время их нанесения Вооруженными Силами России уже определены.

"Учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма, переговорная позиция России будет пересмотрена", – сказал глава внешнеполитического ведомства РФ.

При этом Россия не намерена выходить из переговорного процесса с США по Украине, отметил Лавров. "Мы не намерены выходить из переговорного процесса с Соединенными Штатами", – сказал глава МИД РФ.
