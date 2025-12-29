Рейтинг@Mail.ru
Россия определила места ответных ударов после атаки на резиденцию Путина - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Россия определила места ответных ударов после атаки на резиденцию Путина
Россия определила места ответных ударов после атаки на резиденцию Путина - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Россия определила места ответных ударов после атаки на резиденцию Путина
Попытка ВСУ атаковать резиденцию президента России Владимира Путина не останется без ответа – цели ответного удара уже определены. Об этом заявил глава МИД РФ... РИА Новости Крым, 29.12.2025
2025-12-29T18:20
2025-12-29T18:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Попытка ВСУ атаковать резиденцию президента России Владимира Путина не останется без ответа – цели ответного удара уже определены. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее сообщалось, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял попытку атаковать беспилотниками госрезиденцию президента России в Новгородской области.Глава внешнеполитического ведомства РФ обратил внимание на то, что попытку атаки Киев совершил в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Россия определила места ответных ударов после атаки на резиденцию Путина

После попытки атаки на госрезиденцию Путина определены места ответных ударов – Лавров

18:20 29.12.2025 (обновлено: 18:37 29.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Попытка ВСУ атаковать резиденцию президента России Владимира Путина не останется без ответа – цели ответного удара уже определены. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее сообщалось, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял попытку атаковать беспилотниками госрезиденцию президента России в Новгородской области.
Глава внешнеполитического ведомства РФ обратил внимание на то, что попытку атаки Киев совершил в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта.

"Обращаем внимание на то, что данная акция (попытка атаки – ред.) была совершена в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта. Подобные безрассудные действия (киевского режима – ред.) не останутся без ответа. Объекты для ответных ударов и время их нанесения Вооруженными силами России определены", – заявил Лавров.

