Рейтинг@Mail.ru
Разработана программа развития "Артека" до 2030 года – что в планах - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251229/razrabotana-programma-razvitiya-arteka-do-2030-goda--chto-v-planakh-1152060099.html
Разработана программа развития "Артека" до 2030 года – что в планах
Разработана программа развития "Артека" до 2030 года – что в планах - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Разработана программа развития "Артека" до 2030 года – что в планах
Модернизация инфраструктуры, строительство новых объектов, капремонт корпусов, укрепление международного статуса и продвижение русского языка и российской... РИА Новости Крым, 29.12.2025
2025-12-29T11:50
2025-12-29T12:56
мдц "артек"
правительство россии
новости
крым
русский язык
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/10/1147243938_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fdb0dd62e16159056406b2dc3c18ac8c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Модернизация инфраструктуры, строительство новых объектов, капремонт корпусов, укрепление международного статуса и продвижение русского языка и российской культуры за рубежом - в России разработали программу развития Международного детского центра "Артек" на 2026–2030 годы. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин."По поручению президента правительство разработало программу развития Международного детского центра "Артек" на 2026–2030 годы", – сказано в сообщении на сайте кабмина.Программа подготовлена в продолжение аналогичного документа, рассчитанного на 2021–2025 годы. На основе анализа и с учетом уже достигнутых результатов были определены приоритеты дальнейшего развития центра. Это модернизация инфраструктуры и образовательной системы, интеграция новых методик и технологий, подготовка и привлечение квалифицированных специалистов, создание безопасной и современной цифровой среды, укрепление международного статуса и расширение партнерских связей, сказано в распоряжении.Также запланировано расширение спектра образовательных программ, внедрение системы непрерывного профессионального развития работников, создание Высшей школы педагогики и воспитания, которая станет площадкой для реализации дополнительных профессиональных программ и обмена опытом специалистов в области воспитания.Кроме того, согласно распоряжению, в программу включены мероприятия, предусматривающие модернизацию сетевой инфраструктуры, оборудования и программного обеспечения, реновацию цифровой образовательной платформы, совершенствование комплексной системы безопасности.В рамках развития международного сотрудничества в центре предполагается создать дополнительные условия для привлечения детей, являющихся иностранными гражданами, и детей соотечественников, проживающих за рубежом.Ранее на полях "Дня Артека" в Севастополе директор центра, председатель общественного совета при Росмолодежи Константин Федоренко заявил, что главным достижением за 100 лет существования "Артека" является то, что он "сохранен и продолжает работать", при этом в лагере "созданы условия для получения уникальных результатов".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Артеке" открылась мобильная выставка о Второй мировой войнеДиректор "Артека" в Севастополе дал совет молодежиРекордный урожай оливок для участников СВО собрали в "Артеке"
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/10/1147243938_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_95a0c0e965816f8938abf2ee7feba0ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мдц "артек", правительство россии, новости, крым, русский язык
Разработана программа развития "Артека" до 2030 года – что в планах

Правительство РФ разработало программу развития "Артека" на 2026–2030 годы

11:50 29.12.2025 (обновлено: 12:56 29.12.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваМДЦ "Артек"
МДЦ Артек
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Модернизация инфраструктуры, строительство новых объектов, капремонт корпусов, укрепление международного статуса и продвижение русского языка и российской культуры за рубежом - в России разработали программу развития Международного детского центра "Артек" на 2026–2030 годы. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
"По поручению президента правительство разработало программу развития Международного детского центра "Артек" на 2026–2030 годы", – сказано в сообщении на сайте кабмина.
Программа подготовлена в продолжение аналогичного документа, рассчитанного на 2021–2025 годы. На основе анализа и с учетом уже достигнутых результатов были определены приоритеты дальнейшего развития центра. Это модернизация инфраструктуры и образовательной системы, интеграция новых методик и технологий, подготовка и привлечение квалифицированных специалистов, создание безопасной и современной цифровой среды, укрепление международного статуса и расширение партнерских связей, сказано в распоряжении.

"Для достижения поставленных целей в программе предусмотрены различные мероприятия. В их числе – строительство новых объектов образовательной инфраструктуры, реконструкция и капитальный ремонт корпусов для увеличения количества мест отдыха и образования детей, повышение качества обустройства и оснащения образовательной среды", – подчеркнули в кабмине.

Также запланировано расширение спектра образовательных программ, внедрение системы непрерывного профессионального развития работников, создание Высшей школы педагогики и воспитания, которая станет площадкой для реализации дополнительных профессиональных программ и обмена опытом специалистов в области воспитания.
Кроме того, согласно распоряжению, в программу включены мероприятия, предусматривающие модернизацию сетевой инфраструктуры, оборудования и программного обеспечения, реновацию цифровой образовательной платформы, совершенствование комплексной системы безопасности.
В рамках развития международного сотрудничества в центре предполагается создать дополнительные условия для привлечения детей, являющихся иностранными гражданами, и детей соотечественников, проживающих за рубежом.
"Также планируется открыть сеть представительств "Артека" в других странах для продвижения российских образовательных методик, реализовать образовательные программы, направленные на продвижение русского языка и российской культуры за рубежом", – добавили в сообщении.
Ранее на полях "Дня Артека" в Севастополе директор центра, председатель общественного совета при Росмолодежи Константин Федоренко заявил, что главным достижением за 100 лет существования "Артека" является то, что он "сохранен и продолжает работать", при этом в лагере "созданы условия для получения уникальных результатов".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В "Артеке" открылась мобильная выставка о Второй мировой войне
Директор "Артека" в Севастополе дал совет молодежи
Рекордный урожай оливок для участников СВО собрали в "Артеке"
 
МДЦ "Артек"Правительство РоссииНовостиКрымРусский язык
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:22В Кремле назвали условие остановки боевых действий
13:16В Крыму обесточены 19 населенных пунктов
13:10Новости СВО: Киев потерял еще 1360 боевиков
13:04Жительница Иркутска задержана по подозрению в убийстве своих детей
12:57Абхазия полностью осталась без электричества – причина
12:5227 лет в колонии за покушение на теракт - в Мелитополе осудили мужчину
12:40Мощный снегопад обрушился на Крым: обстановка в городах и на дорогах
12:30Автомобиль с людьми застрял в заснеженных горах Крыма
12:24В ДНР российские военные освободили Диброву
12:20В России завершен осенний призыв – на службу направлено 135 тысяч человек
12:18Сколько снега выпало в горах Крыма
12:01В Москве прощаются с народной артисткой России Верой Алентовой
11:50Разработана программа развития "Артека" до 2030 года – что в планах
11:36Госдолг Украины превысил 195 млрд долларов – как выживают украинцы
11:25Снежный коллапс парализовал движение под Севастополем
11:16Больше 900 доз: крымчанина подозревают в покушении на сбыт наркотиков
11:05Авария обесточила часть крымского Южнобережья
10:59В Крыму почтили память Керченско-Феодосийскиого десанта
10:51Кубанскому бизнесу продлили отсрочку по налогам после ЧП с танкерами
10:39В Крыму в ДТП погиб один человек и 26 пострадали
Лента новостейМолния