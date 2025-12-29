https://crimea.ria.ru/20251229/razrabotana-programma-razvitiya-arteka-do-2030-goda--chto-v-planakh-1152060099.html

Разработана программа развития "Артека" до 2030 года – что в планах

Разработана программа развития "Артека" до 2030 года – что в планах

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Модернизация инфраструктуры, строительство новых объектов, капремонт корпусов, укрепление международного статуса и продвижение русского языка и российской культуры за рубежом - в России разработали программу развития Международного детского центра "Артек" на 2026–2030 годы. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин."По поручению президента правительство разработало программу развития Международного детского центра "Артек" на 2026–2030 годы", – сказано в сообщении на сайте кабмина.Программа подготовлена в продолжение аналогичного документа, рассчитанного на 2021–2025 годы. На основе анализа и с учетом уже достигнутых результатов были определены приоритеты дальнейшего развития центра. Это модернизация инфраструктуры и образовательной системы, интеграция новых методик и технологий, подготовка и привлечение квалифицированных специалистов, создание безопасной и современной цифровой среды, укрепление международного статуса и расширение партнерских связей, сказано в распоряжении.Также запланировано расширение спектра образовательных программ, внедрение системы непрерывного профессионального развития работников, создание Высшей школы педагогики и воспитания, которая станет площадкой для реализации дополнительных профессиональных программ и обмена опытом специалистов в области воспитания.Кроме того, согласно распоряжению, в программу включены мероприятия, предусматривающие модернизацию сетевой инфраструктуры, оборудования и программного обеспечения, реновацию цифровой образовательной платформы, совершенствование комплексной системы безопасности.В рамках развития международного сотрудничества в центре предполагается создать дополнительные условия для привлечения детей, являющихся иностранными гражданами, и детей соотечественников, проживающих за рубежом.Ранее на полях "Дня Артека" в Севастополе директор центра, председатель общественного совета при Росмолодежи Константин Федоренко заявил, что главным достижением за 100 лет существования "Артека" является то, что он "сохранен и продолжает работать", при этом в лагере "созданы условия для получения уникальных результатов".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Артеке" открылась мобильная выставка о Второй мировой войнеДиректор "Артека" в Севастополе дал совет молодежиРекордный урожай оливок для участников СВО собрали в "Артеке"

