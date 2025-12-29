https://crimea.ria.ru/20251229/razrabotana-programma-razvitiya-arteka-do-2030-goda--chto-v-planakh-1152060099.html
Разработана программа развития "Артека" до 2030 года – что в планах
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Модернизация инфраструктуры, строительство новых объектов, капремонт корпусов, укрепление международного статуса и продвижение русского языка и российской культуры за рубежом - в России разработали программу развития Международного детского центра "Артек" на 2026–2030 годы. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин."По поручению президента правительство разработало программу развития Международного детского центра "Артек" на 2026–2030 годы", – сказано в сообщении на сайте кабмина.Программа подготовлена в продолжение аналогичного документа, рассчитанного на 2021–2025 годы. На основе анализа и с учетом уже достигнутых результатов были определены приоритеты дальнейшего развития центра. Это модернизация инфраструктуры и образовательной системы, интеграция новых методик и технологий, подготовка и привлечение квалифицированных специалистов, создание безопасной и современной цифровой среды, укрепление международного статуса и расширение партнерских связей, сказано в распоряжении.Также запланировано расширение спектра образовательных программ, внедрение системы непрерывного профессионального развития работников, создание Высшей школы педагогики и воспитания, которая станет площадкой для реализации дополнительных профессиональных программ и обмена опытом специалистов в области воспитания.Кроме того, согласно распоряжению, в программу включены мероприятия, предусматривающие модернизацию сетевой инфраструктуры, оборудования и программного обеспечения, реновацию цифровой образовательной платформы, совершенствование комплексной системы безопасности.В рамках развития международного сотрудничества в центре предполагается создать дополнительные условия для привлечения детей, являющихся иностранными гражданами, и детей соотечественников, проживающих за рубежом.Ранее на полях "Дня Артека" в Севастополе директор центра, председатель общественного совета при Росмолодежи Константин Федоренко заявил, что главным достижением за 100 лет существования "Артека" является то, что он "сохранен и продолжает работать", при этом в лагере "созданы условия для получения уникальных результатов".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Артеке" открылась мобильная выставка о Второй мировой войнеДиректор "Артека" в Севастополе дал совет молодежиРекордный урожай оливок для участников СВО собрали в "Артеке"
Правительство РФ разработало программу развития "Артека" на 2026–2030 годы
11:50 29.12.2025 (обновлено: 12:56 29.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Модернизация инфраструктуры, строительство новых объектов, капремонт корпусов, укрепление международного статуса и продвижение русского языка и российской культуры за рубежом - в России разработали программу развития Международного детского центра "Артек" на 2026–2030 годы. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
"По поручению президента правительство разработало программу развития Международного детского центра "Артек" на 2026–2030 годы", – сказано в сообщении на сайте кабмина.
Программа подготовлена в продолжение аналогичного документа, рассчитанного на 2021–2025 годы. На основе анализа и с учетом уже достигнутых результатов были определены приоритеты дальнейшего развития центра. Это модернизация инфраструктуры и образовательной системы, интеграция новых методик и технологий, подготовка и привлечение квалифицированных специалистов, создание безопасной и современной цифровой среды, укрепление международного статуса и расширение партнерских связей, сказано в распоряжении.
"Для достижения поставленных целей в программе предусмотрены различные мероприятия. В их числе – строительство новых объектов образовательной инфраструктуры, реконструкция и капитальный ремонт корпусов для увеличения количества мест отдыха и образования детей, повышение качества обустройства и оснащения образовательной среды", – подчеркнули в кабмине.
Также запланировано расширение спектра образовательных программ, внедрение системы непрерывного профессионального развития работников, создание Высшей школы педагогики и воспитания, которая станет площадкой для реализации дополнительных профессиональных программ и обмена опытом специалистов в области воспитания.
Кроме того, согласно распоряжению, в программу включены мероприятия, предусматривающие модернизацию сетевой инфраструктуры, оборудования и программного обеспечения, реновацию цифровой образовательной платформы, совершенствование комплексной системы безопасности.
В рамках развития международного сотрудничества в центре предполагается создать дополнительные условия для привлечения детей, являющихся иностранными гражданами, и детей соотечественников, проживающих за рубежом.
"Также планируется открыть сеть представительств "Артека" в других странах для продвижения российских образовательных методик, реализовать образовательные программы, направленные на продвижение русского языка и российской культуры за рубежом", – добавили в сообщении.
Ранее на полях "Дня Артека" в Севастополе директор центра, председатель общественного совета при Росмолодежи Константин Федоренко заявил, что главным достижением за 100 лет существования "Артека"
является то, что он "сохранен и продолжает работать", при этом в лагере "созданы условия для получения уникальных результатов".
