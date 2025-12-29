Три поезда из Крыма задерживаются в пути

https://crimea.ria.ru/20251229/pyat-poezdov-iz-kryma-zaderzhivayutsya-v-puti-1152068655.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Три поезда, следующих из Крыма, задерживаются в пути следования днем в понедельник. Об этом информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".По состоянию на утро понедельника в Крым и из Крыма задерживались шесть поездов.В том числе на 2 часа опаздывает поезд №182 Симферополь-Санкт-Петербург.На час задерживаются поезда отправлением 28 декабря – №018 Симферополь-Москва и №028 Симферополь- Москва.Время задержки в пути может измениться, уточняют в компании.Грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области в ночь на воскресенье, сообщалось о задержке 20 поездов, в том числе – в Крым и из Крыма, начата прокурорская проверка. Движение поездов полностью восстановлено по двум путям во второй половине дня 28 декабря, при этом к моменту возобновления задерживались в пути уже 30 составов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Ростовской области – число опаздывающих крымских поездов растетПоезда из Крыма и в Крым задерживаются в пути - что известноШесть поездов в сообщении с Крымом задерживаются в пути

