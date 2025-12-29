Рейтинг@Mail.ru
Три поезда из Крыма задерживаются в пути - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Три поезда из Крыма задерживаются в пути
Три поезда из Крыма задерживаются в пути - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Три поезда из Крыма задерживаются в пути
Три поезда, следующих из Крыма, задерживаются в пути следования днем в понедельник. Об этом информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 29.12.2025
2025-12-29T13:29
2025-12-29T13:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Три поезда, следующих из Крыма, задерживаются в пути следования днем в понедельник. Об этом информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".По состоянию на утро понедельника в Крым и из Крыма задерживались шесть поездов.В том числе на 2 часа опаздывает поезд №182 Симферополь-Санкт-Петербург.На час задерживаются поезда отправлением 28 декабря – №018 Симферополь-Москва и №028 Симферополь- Москва.Время задержки в пути может измениться, уточняют в компании.Грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области в ночь на воскресенье, сообщалось о задержке 20 поездов, в том числе – в Крым и из Крыма, начата прокурорская проверка. Движение поездов полностью восстановлено по двум путям во второй половине дня 28 декабря, при этом к моменту возобновления задерживались в пути уже 30 составов.
Три поезда из Крыма задерживаются в пути

Три поезда крымского направления задерживаются в пути следования – перевозчик

13:29 29.12.2025 (обновлено: 13:38 29.12.2025)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия в снегу
Поезд Таврия в снегу
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Три поезда, следующих из Крыма, задерживаются в пути следования днем в понедельник. Об этом информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
По состоянию на утро понедельника в Крым и из Крыма задерживались шесть поездов.

"В пути следования задерживаются три поезда "Таврия", – информирует перевозчик по состоянию на 13 часов.

В том числе на 2 часа опаздывает поезд №182 Симферополь-Санкт-Петербург.
На час задерживаются поезда отправлением 28 декабря – №018 Симферополь-Москва и №028 Симферополь- Москва.
Время задержки в пути может измениться, уточняют в компании.
Грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области в ночь на воскресенье, сообщалось о задержке 20 поездов, в том числе – в Крым и из Крыма, начата прокурорская проверка. Движение поездов полностью восстановлено по двум путям во второй половине дня 28 декабря, при этом к моменту возобновления задерживались в пути уже 30 составов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
