Путин утвердил 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В России установили новую памятную дату – 19 апреля – День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Проект закона был внесен в Госдуму группой депутатов в ноябре, напоминает РИА Новости. Они предложили сделать 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период войны 1941–1945 годов.Как отмечалось в пояснительной записке, увековечение вводимой памятной даты будет иметь важное значение для противодействия фальсификации истории. Там также говорилось, что сохранение правды о подвиге советского народа во время Великой Отечественной войны является священным долгом потомков победителей перед прошлыми, нынешними и будущими поколениями.Ранее сообщалось, что волонтерские организации в 2026 году получат официальный статус и льготы за работу по увековечиванию памяти жертв геноцида советского народа. Закон о поддержке соответствующих инициатив, в частности в рамках деятельности поисковиков, принят Госдумой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Геноцид советских граждан в годы Великой Отечественной войныКрымские поисковики будут помогать коллегам из других регионов РоссииЖдал эвакуации: поисковики под Керчью обнаружили останки красноармейца

