https://crimea.ria.ru/20251229/putin-utverdil-19-aprelya-dnem-pamyati-zhertv-genotsida-sovetskogo-naroda-1152054308.html
Путин утвердил 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа
Путин утвердил 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Путин утвердил 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа
В России установили новую памятную дату – 19 апреля – День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой... РИА Новости Крым, 29.12.2025
2025-12-29T09:27
2025-12-29T09:27
2025-12-29T09:28
россия
великая отечественная война
геноцид
новости
праздники и памятные даты
владимир путин (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1b/1143698000_0:418:2048:1570_1920x0_80_0_0_653a9948df0a1942dc1de42b5f2a9374.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В России установили новую памятную дату – 19 апреля – День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Проект закона был внесен в Госдуму группой депутатов в ноябре, напоминает РИА Новости. Они предложили сделать 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период войны 1941–1945 годов.Как отмечалось в пояснительной записке, увековечение вводимой памятной даты будет иметь важное значение для противодействия фальсификации истории. Там также говорилось, что сохранение правды о подвиге советского народа во время Великой Отечественной войны является священным долгом потомков победителей перед прошлыми, нынешними и будущими поколениями.Ранее сообщалось, что волонтерские организации в 2026 году получат официальный статус и льготы за работу по увековечиванию памяти жертв геноцида советского народа. Закон о поддержке соответствующих инициатив, в частности в рамках деятельности поисковиков, принят Госдумой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Геноцид советских граждан в годы Великой Отечественной войныКрымские поисковики будут помогать коллегам из других регионов РоссииЖдал эвакуации: поисковики под Керчью обнаружили останки красноармейца
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1b/1143698000_0:226:2048:1762_1920x0_80_0_0_64f19c94ad41735b29e41efd15f414c0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великая отечественная война, геноцид, новости, праздники и памятные даты, владимир путин (политик)
Путин утвердил 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа
Путин утвердил 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа
09:27 29.12.2025 (обновлено: 09:28 29.12.2025)