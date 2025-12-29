Рейтинг@Mail.ru
Путин утвердил 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа
Путин утвердил 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В России установили новую памятную дату – 19 апреля – День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Проект закона был внесен в Госдуму группой депутатов в ноябре, напоминает РИА Новости. Они предложили сделать 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период войны 1941–1945 годов.Как отмечалось в пояснительной записке, увековечение вводимой памятной даты будет иметь важное значение для противодействия фальсификации истории. Там также говорилось, что сохранение правды о подвиге советского народа во время Великой Отечественной войны является священным долгом потомков победителей перед прошлыми, нынешними и будущими поколениями.Ранее сообщалось, что волонтерские организации в 2026 году получат официальный статус и льготы за работу по увековечиванию памяти жертв геноцида советского народа. Закон о поддержке соответствующих инициатив, в частности в рамках деятельности поисковиков, принят Госдумой.
россия, великая отечественная война, геноцид, новости, праздники и памятные даты, владимир путин (политик)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В России установили новую памятную дату – 19 апреля – День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

"Федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России" дополнить новым абзацем следующего содержания: 19 апреля – День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", – сказано в тексте документа.

Проект закона был внесен в Госдуму группой депутатов в ноябре, напоминает РИА Новости. Они предложили сделать 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период войны 1941–1945 годов.
Как отмечалось в пояснительной записке, увековечение вводимой памятной даты будет иметь важное значение для противодействия фальсификации истории. Там также говорилось, что сохранение правды о подвиге советского народа во время Великой Отечественной войны является священным долгом потомков победителей перед прошлыми, нынешними и будущими поколениями.
Ранее сообщалось, что волонтерские организации в 2026 году получат официальный статус и льготы за работу по увековечиванию памяти жертв геноцида советского народа. Закон о поддержке соответствующих инициатив, в частности в рамках деятельности поисковиков, принят Госдумой.
