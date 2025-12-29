https://crimea.ria.ru/20251229/putin-podpisal-ukaz-o-prizyve-na-voennuyu-sluzhbu-1152088363.html
Путин подписал указ о призыве на военную службу
Путин подписал указ о призыве на военную службу - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Путин подписал указ о призыве на военную службу
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году 261 тысячи человек. Документ опубликован на официальном портале... РИА Новости Крым, 29.12.2025
2025-12-29T20:02
2025-12-29T20:02
2025-12-29T20:02
владимир путин (политик)
новости
россия
призыв в вс россии
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/19/1132303595_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_8d275927fcca0f247d7ee38f14bc808c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году 261 тысячи человек. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.Одновременно с организацией призыва и подготовкой к прибытию новобранцев в места службы президент тем же указом распорядился осуществить увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок военной службы истек.В Министерстве обороны РФ напомнили, что в связи с изменениями в законодательство, призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, проводится в течение календарного года.При этом отправка призванных граждан к местам прохождения военной службы в 2026 году, как и прежде, будет осуществляться два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря, подчеркнули в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/19/1132303595_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_59e1b428bb63631b8c583e418db622d9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), новости, россия, призыв в вс россии, вооруженные силы россии
Путин подписал указ о призыве на военную службу
Путин подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году 261 тысячи человек. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.
"Осуществить с 1 января по 31 декабря 2026 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с № 53-ФЗ от 28 марта 1998 года "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу, в количестве 261 000 человек", – сказано в документе.
Одновременно с организацией призыва и подготовкой к прибытию новобранцев в места службы президент тем же указом распорядился осуществить увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок военной службы истек.
В Министерстве обороны РФ напомнили, что в связи с изменениями в законодательство, призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, проводится в течение календарного года.
При этом отправка призванных граждан к местам прохождения военной службы в 2026 году, как и прежде, будет осуществляться два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря, подчеркнули в ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.