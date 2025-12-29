https://crimea.ria.ru/20251229/putin-podpisal-ukaz-o-prizyve-na-voennuyu-sluzhbu-1152088363.html

Путин подписал указ о призыве на военную службу

Путин подписал указ о призыве на военную службу - РИА Новости Крым, 29.12.2025

Путин подписал указ о призыве на военную службу

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году 261 тысячи человек. Документ опубликован на официальном портале... РИА Новости Крым, 29.12.2025

2025-12-29T20:02

2025-12-29T20:02

2025-12-29T20:02

владимир путин (политик)

новости

россия

призыв в вс россии

вооруженные силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/19/1132303595_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_8d275927fcca0f247d7ee38f14bc808c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году 261 тысячи человек. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.Одновременно с организацией призыва и подготовкой к прибытию новобранцев в места службы президент тем же указом распорядился осуществить увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок военной службы истек.В Министерстве обороны РФ напомнили, что в связи с изменениями в законодательство, призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, проводится в течение календарного года.При этом отправка призванных граждан к местам прохождения военной службы в 2026 году, как и прежде, будет осуществляться два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря, подчеркнули в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, россия, призыв в вс россии, вооруженные силы россии