Путин подписал указ о призыве на военную службу - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Путин подписал указ о призыве на военную службу
Путин подписал указ о призыве на военную службу - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Путин подписал указ о призыве на военную службу
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году 261 тысячи человек. Документ опубликован на официальном портале... РИА Новости Крым, 29.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году 261 тысячи человек. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.Одновременно с организацией призыва и подготовкой к прибытию новобранцев в места службы президент тем же указом распорядился осуществить увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок военной службы истек.В Министерстве обороны РФ напомнили, что в связи с изменениями в законодательство, призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, проводится в течение календарного года.При этом отправка призванных граждан к местам прохождения военной службы в 2026 году, как и прежде, будет осуществляться два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря, подчеркнули в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Путин подписал указ о призыве на военную службу

Путин подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году

20:02 29.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсенний призыв в военном комиссариате Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году 261 тысячи человек. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.
"Осуществить с 1 января по 31 декабря 2026 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с № 53-ФЗ от 28 марта 1998 года "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу, в количестве 261 000 человек", – сказано в документе.
Одновременно с организацией призыва и подготовкой к прибытию новобранцев в места службы президент тем же указом распорядился осуществить увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок военной службы истек.
В Министерстве обороны РФ напомнили, что в связи с изменениями в законодательство, призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, проводится в течение календарного года.
При этом отправка призванных граждан к местам прохождения военной службы в 2026 году, как и прежде, будет осуществляться два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря, подчеркнули в ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)НовостиРоссияПризыв в ВС РоссииВооруженные силы России
 
