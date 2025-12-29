https://crimea.ria.ru/20251229/putin-i-tramp-proveli-telefonnyy-razgovor-1152086341.html
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в очередной раз поговорили по телефону, разговор прошел положительно. Об этом сообщила секретарь Белого... РИА Новости Крым, 29.12.2025
2025-12-29T19:00
2025-12-29T19:00
2025-12-29T19:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в очередной раз поговорили по телефону, разговор прошел положительно. Об этом сообщила секретарь Белого дома Каролин в соцсети Х.Трамп ранее сообщал, что позвонит российскому лидеру после переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским.Представитель Кремля Дмитрий Песков также анонсировал новый разговор Путина и Трампа, отметив, что Москва рассчитывает получить информацию о результатах переговоров главы Белого дома и Владимира Зеленского во Флориде. По словам Пескова, вопрос о перемирии на 7 января во время вчерашней телефонной беседы президентами не обсуждался.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
19:00 29.12.2025 (обновлено: 19:12 29.12.2025)