Рейтинг@Mail.ru
Путин и Трамп провели телефонный разговор - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251229/putin-i-tramp-proveli-telefonnyy-razgovor-1152086341.html
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Путин и Трамп провели телефонный разговор - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в очередной раз поговорили по телефону, разговор прошел положительно. Об этом сообщила секретарь Белого... РИА Новости Крым, 29.12.2025
2025-12-29T19:00
2025-12-29T19:12
новости
россия
сша
владимир путин (политик)
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/12/1145027255_6:0:1320:739_1920x0_80_0_0_87aed04b63be6d696bc31b2a778bdde0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в очередной раз поговорили по телефону, разговор прошел положительно. Об этом сообщила секретарь Белого дома Каролин в соцсети Х.Трамп ранее сообщал, что позвонит российскому лидеру после переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским.Представитель Кремля Дмитрий Песков также анонсировал новый разговор Путина и Трампа, отметив, что Москва рассчитывает получить информацию о результатах переговоров главы Белого дома и Владимира Зеленского во Флориде. По словам Пескова, вопрос о перемирии на 7 января во время вчерашней телефонной беседы президентами не обсуждался.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251229/rossiya-peresmotrit-peregovornuyu-pozitsiyu-po-ukraine--lavrov-1152085883.html
россия
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/12/1145027255_224:0:1209:739_1920x0_80_0_0_58be72767351e9da64bcdbc36dc6be2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, россия, сша, владимир путин (политик), дональд трамп
Путин и Трамп провели телефонный разговор

Путин и Трамп провели телефонный разговор об Украине

19:00 29.12.2025 (обновлено: 19:12 29.12.2025)
 
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в очередной раз поговорили по телефону, разговор прошел положительно. Об этом сообщила секретарь Белого дома Каролин в соцсети Х.
"Президент Трамп завершил положительный разговор с президентом Путиным об Украине", – написала Левитт.
Трамп ранее сообщал, что позвонит российскому лидеру после переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Представитель Кремля Дмитрий Песков также анонсировал новый разговор Путина и Трампа, отметив, что Москва рассчитывает получить информацию о результатах переговоров главы Белого дома и Владимира Зеленского во Флориде. По словам Пескова, вопрос о перемирии на 7 января во время вчерашней телефонной беседы президентами не обсуждался.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Украинский флаг
18:39
Россия пересмотрит переговорную позицию по Украине – Лавров
 
НовостиРоссияСШАВладимир Путин (политик)Дональд Трамп
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:02Путин подписал указ о призыве на военную службу
19:45Помощь бойцам СВО: итоги года фонда "Защитники Отечества" в Крыму
19:19Трамп шокирован сообщением об атаке Киева на резиденцию президента России
19:10Один поезд из Крыма задерживаются в пути
19:00Путин и Трамп провели телефонный разговор
18:52В Севастополе закрыли рейд еще на сутки
18:39Россия пересмотрит переговорную позицию по Украине – Лавров
18:20Россия определила места ответных ударов после атаки на резиденцию Путина
18:13Киев пытался атаковать госрезиденцию Путина
18:07В Крыму две пенсионерки отдали курьеру мошенников 850 тысяч рублей
17:52В Крыму экс-супруга подозревают в афере с собственностью на дом и землю
17:35В Симферополе загорелось производственное помещение - спасена женщина
17:28Совещание Путина с Генштабом по ситуации в зоне спецоперации – главное
17:15Крымский мост сейчас: обстановка и очереди возле пунктов пропуска
17:04Дело о нападении на водителя "скорой" в Симферополе передано в суд
17:01В Симферополе на Пневматике открыли новую поликлинику
16:50Крымчанин стал лучшим спортсменом страны по пара-армрестлингу
16:40ВС РФ освободили еще три населенных пункта и продолжают продвижение
16:28Вооруженные силы России освободили более 700 км в зоне СВО в декабре
16:15За год под контроль российских войск перешли 334 населенных пункта
Лента новостейМолния