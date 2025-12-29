Рейтинг@Mail.ru
Попытка удара ВСУ по резиденции Путина и снежный шторм в Крыму: главное - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Попытка удара ВСУ по резиденции Путина и снежный шторм в Крыму: главное
Попытка удара ВСУ по резиденции Путина и снежный шторм в Крыму: главное - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Попытка удара ВСУ по резиденции Путина и снежный шторм в Крыму: главное
В ночь с воскресенья на понедельник боевики киевского режима пытались атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина. Российский лидер провел совещание с... РИА Новости Крым, 29.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В ночь с воскресенья на понедельник боевики киевского режима пытались атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина. Российский лидер провел совещание с Генштабом по ситуации в зоне специальной военной операции. Итоги контактов президента США с президентом России и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Снегопады в Крыму и Севастополе. Программа развития Международного детского центра "Артек".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Попытка атаки ВСУ на резиденцию ПутинаВ ночь на понедельник, 29 декабря, киевский режим предпринял террористическую атаку на государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, для нанесения такого удара Киев направил 91 ударный беспилотник.Глава МИД РФ заявил, что подобные безрассудные действия Киева не останутся без ответа, цели и время нанесения по ним ответных ударов ВС РФ уже определены.Также Лавров сообщил, что Россия пересмотрит свою переговорную позицию по Украине, учитывая окончательное перерождение киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма.Совещание Путина с ГенштабомПрезидент России Владимир Путин в понедельник провел совещание по ситуации в зоне специальной военной операции. Главное из заявлений президента и главы Минобороны РФ Андрея Белоусова, а также доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и командующих группировками ВС РФ на фронтах СВО – в подборке РИА Новости Крым.Главный итог контактов Трампа с Путиным и ЗеленскимРезультаты телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и последующая встреча главы Белого дома с Владимиром Зеленским показали, что ключи к украинскому урегулированию находятся именно в руках Москвы и Вашингтона, а не Европы и киевского режима."Есть ощущение наметившегося движения вперед. Окончательные оценки давать пока рано, слишком много неизвестного и неопределенного. Ясно одно: ключи к урегулированию – у России и США, европейцы будут по-прежнему гадить, а Зеленский продолжит нервно курить в сторонке", – выразил мнение политикСнегопад в Крыму и СевастополеВ Крым пришла настоящая зимняя погода со снегом, гололедицей и ветром. На дорогах местами образовались заторы – в круглосуточном режиме работают дорожные службы, водителям помогают сотрудники ДПС. В городах усилена работа коммунальных служб.В Севастополе также бушует непогода – на заснеженной автодороге образовался большой затор.Программа развития "Артека"Модернизация инфраструктуры, строительство новых объектов, капремонт корпусов, укрепление международного статуса и продвижение русского языка и российской культуры за рубежом – в России разработали программу развития Международного детского центра "Артек" на 2026–2030 годы. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин."По поручению президента правительство разработало программу развития Международного детского центра "Артек" на 2026–2030 годы", – сказано в сообщении кабмина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Попытка удара ВСУ по резиденции Путина и снежный шторм в Крыму: главное

Попытка удара ВСУ по резиденции Путина и снежный шторм и лавины в Крыму – главное за день

23:20 29.12.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ
Военнослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В ночь с воскресенья на понедельник боевики киевского режима пытались атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина. Российский лидер провел совещание с Генштабом по ситуации в зоне специальной военной операции. Итоги контактов президента США с президентом России и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Снегопады в Крыму и Севастополе. Программа развития Международного детского центра "Артек".
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Попытка атаки ВСУ на резиденцию Путина

В ночь на понедельник, 29 декабря, киевский режим предпринял террористическую атаку на государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, для нанесения такого удара Киев направил 91 ударный беспилотник.
Глава МИД РФ заявил, что подобные безрассудные действия Киева не останутся без ответа, цели и время нанесения по ним ответных ударов ВС РФ уже определены.
Также Лавров сообщил, что Россия пересмотрит свою переговорную позицию по Украине, учитывая окончательное перерождение киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма.
Совещание Путина с Генштабом

Президент России Владимир Путин в понедельник провел совещание по ситуации в зоне специальной военной операции. Главное из заявлений президента и главы Минобороны РФ Андрея Белоусова, а также доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и командующих группировками ВС РФ на фронтах СВО – в подборке РИА Новости Крым.
Главный итог контактов Трампа с Путиным и Зеленским

Результаты телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и последующая встреча главы Белого дома с Владимиром Зеленским показали, что ключи к украинскому урегулированию находятся именно в руках Москвы и Вашингтона, а не Европы и киевского режима.
"Есть ощущение наметившегося движения вперед. Окончательные оценки давать пока рано, слишком много неизвестного и неопределенного. Ясно одно: ключи к урегулированию – у России и США, европейцы будут по-прежнему гадить, а Зеленский продолжит нервно курить в сторонке", – выразил мнение политик
Снегопад в Крыму и Севастополе

В Крым пришла настоящая зимняя погода со снегом, гололедицей и ветром. На дорогах местами образовались заторы – в круглосуточном режиме работают дорожные службы, водителям помогают сотрудники ДПС. В городах усилена работа коммунальных служб.
В Севастополе также бушует непогода – на заснеженной автодороге образовался большой затор.
Программа развития "Артека"

Модернизация инфраструктуры, строительство новых объектов, капремонт корпусов, укрепление международного статуса и продвижение русского языка и российской культуры за рубежом – в России разработали программу развития Международного детского центра "Артек" на 2026–2030 годы. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
"По поручению президента правительство разработало программу развития Международного детского центра "Артек" на 2026–2030 годы", – сказано в сообщении кабмина.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
