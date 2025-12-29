https://crimea.ria.ru/20251229/pomosch-boytsam-svo-itogi-goda-fonda-zaschitniki-otechestva-v-krymu-1152082289.html

Помощь бойцам СВО: итоги года фонда "Защитники Отечества" в Крыму

ветераны сво

радио "спутник в крыму"

владимир трегуб

герои сво

фонд "защитники отечества"

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" оказывает помощь бойцам и членам их семей с 2023 года. Как поддерживали военнослужащих в Крыму в течение 2025 года, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" руководитель филиала фонда по Республике Крым Владимир Трегуб.Фонд оказывает помощь по многим направлениям – юридическая, психологическая, работа с семьями и родственниками и так далее, перечислил гость эфира.По словам гостя эфира, на первом месте остается вопрос получения мер поддержки, связанных с участием в специальной военной операции, а также получение денежных выплат, юридические вопросы, вопросы по оздоровлению, получению психологической помощи."С начала работы нашего фонда, а работаем мы с 1 июня 2023 года, мы приняли порядка 100 тысяч обращений. И более 97% из них решены положительно. Эти вопросы решаются благодаря взаимодействию с министерствами, ведомствами, администрациями, так как именно они предоставляют меры поддержки и назначают те либо иные выплаты, предоставляют земельные участки, проводят диспансеризацию, оздоровление и так далее", – рассказал Трегуб.Он также отметил, что за два с половиной года работы фонда ушел тот шквал обращений, когда у бойцов или их родственников не получалось самостоятельно оформить какие-то документы, подать необходимые заявки и т.д.Владимир Трегуб подчеркнул, что каждый боец, каждая обратившаяся в фонд семья ставятся на учет. "Мы уже понимаем их индивидуальные потребности. Например, есть ли в семье дети, какого возраста, чтобы понимать, какие меры поддержки там предусмотрены", – добавил он.По информации собеседника, в этом году были приняты изменения в законодательстве по присвоению статуса ветерана СВО для добровольцев и граждан, заключивших контракт из мест лишения свободы."В Республике Крым сейчас уже отработан вопрос по постановке в очередь на земельный участок для участников СВО. На сегодня принята еще мера – это денежная компенсация взамен земельного участка, и многие ребята и их семьи стали обращаться для получения данной денежной компенсации", – поделился собеседник.Также в 2025 году был принят указ президента, где прописано, что бойцы, которые получили тяжелые ранения, ранения, повлекшие за собой инвалидность и получившие выплату в размере 3 миллиона и ставшие инвалидами в дальнейшем, получают еще дополнительно выплату миллион рублей. Это касается военнослужащих, подписавших контракт с Министерством обороны и получивших выплату в соответствии с указом президента.В этом году Фонд проводил активную работу по диспансеризации и реабилитации бойцов СВО. "Более 100 человек прошли санаторно-курортное оздоровление в разных санаториях Социального фонда России независимо от того, крымчанин он либо имеет прописку в другом субъекте Российской Федерации. Эта программа будет продолжена дальше", – поделился Владимир Трегуб.Также в этом году при поддержке Главы Республики Крым стартовала уникальная программа, разработанная Министерством труда и социальной защиты совместно с фондом "Защитники Отечества" – "Возрождение".Также, уточнил он, в программу по оздоровлению членов семей погибших будет включена категория членов семей бойцов, пропавших без вести, которые также нуждаются в отдыхе, оздоровлении и в психологической поддержке."Мероприятий у нас очень много, поэтому спасибо неравнодушным и кто с нами совместно работает – волонтерским, некоммерческим организациям, министерствам и ведомствам во взаимодействии с которыми мы проводим нашу работу", – подытожил гость эфира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВОВоенные смогут получить компенсацию за использование личного автомобиляВ Крыму участники СВО могут получить льготы без удостоверения ветерана

