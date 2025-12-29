https://crimea.ria.ru/20251229/polyarnoe-siyanie-v-novyy-god-gde-v-rossii-ego-mogut-uvidet-1152054907.html

Полярное сияние в Новый год: где в России его могут увидеть

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Выброшенное облако плазмы в ночь с 31 декабря и 1 января заденет Землю, поэтому у жителей северо-западных регионов России может появиться шанс увидеть полярное сияние в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Вопреки сделанным ранее прогнозам, у жителей ряда регионов России появился шанс встретить новогоднюю ночь под северными сияниями. Так, в пределах досягаемости Земли, в северном полушарии Солнца, этой ночью произошла серия вспышек, включая две сильных вспышки категории, пояснили в лаборатории.При этом, вероятность того, что сияния увидят жители центральной части страны пока является небольшой. Но в новогоднюю ночь все должны совершать чудеса. Может в это включится и Солнце, шутят ученые.Ранее сообщалось, что в соответствии с долгосрочным прогнозом, заключительный в этом году магнитный шторм случится 30 декабря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ученые первыми в мире разглядели сердце ГалактикиМагнитные бури создадут благоприятные условия для полярных сиянийКомета крымского астронома Борисова покидает солнечную систему

