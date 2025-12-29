Рейтинг@Mail.ru
Полярное сияние в Новый год: где в России его могут увидеть - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Полярное сияние в Новый год: где в России его могут увидеть
Полярное сияние в Новый год: где в России его могут увидеть - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Полярное сияние в Новый год: где в России его могут увидеть
Выброшенное облако плазмы в ночь с 31 декабря и 1 января заденет Землю, поэтому у жителей северо-западных регионов России может появиться шанс увидеть полярное... РИА Новости Крым, 29.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Выброшенное облако плазмы в ночь с 31 декабря и 1 января заденет Землю, поэтому у жителей северо-западных регионов России может появиться шанс увидеть полярное сияние в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Вопреки сделанным ранее прогнозам, у жителей ряда регионов России появился шанс встретить новогоднюю ночь под северными сияниями. Так, в пределах досягаемости Земли, в северном полушарии Солнца, этой ночью произошла серия вспышек, включая две сильных вспышки категории, пояснили в лаборатории.При этом, вероятность того, что сияния увидят жители центральной части страны пока является небольшой. Но в новогоднюю ночь все должны совершать чудеса. Может в это включится и Солнце, шутят ученые.Ранее сообщалось, что в соответствии с долгосрочным прогнозом, заключительный в этом году магнитный шторм случится 30 декабря.
Полярное сияние в Новый год: где в России его могут увидеть

Выброшенное облако плазмы в ночь с 31 декабря на 1 января заденет Землю – ученые

23:08 29.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Выброшенное облако плазмы в ночь с 31 декабря и 1 января заденет Землю, поэтому у жителей северо-западных регионов России может появиться шанс увидеть полярное сияние в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Вопреки сделанным ранее прогнозам, у жителей ряда регионов России появился шанс встретить новогоднюю ночь под северными сияниями. Так, в пределах досягаемости Земли, в северном полушарии Солнца, этой ночью произошла серия вспышек, включая две сильных вспышки категории, пояснили в лаборатории.

"Моделирование показывает, что в результате вспышек в космос было выброшено облако плазмы средней величины, которое может задеть планету краем в ночь с 31 и 1 января. <...> Наиболее высокой вероятность полярных сияний может быть в северо-западных регионах страны: Мурманск, Архангельск, республика Карелия, Ленинградская область, Санкт-Петербург", – говорится в сообщении.

При этом, вероятность того, что сияния увидят жители центральной части страны пока является небольшой. Но в новогоднюю ночь все должны совершать чудеса. Может в это включится и Солнце, шутят ученые.
Ранее сообщалось, что в соответствии с долгосрочным прогнозом, заключительный в этом году магнитный шторм случится 30 декабря.
