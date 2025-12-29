https://crimea.ria.ru/20251229/pogoda-v-krymu-v-posledniy-ponedelnik-goda-1152040154.html
Погода в Крыму в последний понедельник года
Погода в Крыму в последний понедельник года - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Погода в Крыму в последний понедельник года
В понедельник атмосферные фронтальные разделы активных северо-атлантических циклонов принесут в Крым мокрый снег, снег, очень сильные, метель,... РИА Новости Крым, 29.12.2025
2025-12-29T00:01
2025-12-29T00:01
2025-12-29T00:01
погода
крымская погода
погода в крыму
крым
новости крыма
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
алушта
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В понедельник атмосферные фронтальные разделы активных северо-атлантических циклонов принесут в Крым мокрый снег, снег, очень сильные, метель, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Мокрый снег, снег, метель, гололедно-изморозевые отложения, гололедица. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем около 0.В Севастополе облачно. Ночью, днем осадки (снег с дождем, снег, снежная крупа). Ветер северо-западный 25-30 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1...+3. На дорогах местами гололедица.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь со снегом. Ночью ожидается от -1 до +2 градусов, днем -1...+4.
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
феодосия
евпатория
судак
погода, крымская погода, погода в крыму, крым, новости крыма, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, феодосия, евпатория, судак
Погода в Крыму в последний понедельник года
Погода в Крыму на понедельник
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В понедельник атмосферные фронтальные разделы активных северо-атлантических циклонов принесут в Крым мокрый снег, снег, очень сильные, метель, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 15-20 м/с, в западных, южных и восточных районах 25-30 м/с, в горах порывы до 35 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2, днем -1…+4; в горах ночью и днем -4…-9", – уточнили синоптики.
В Симферополе облачно. Мокрый снег, снег, метель, гололедно-изморозевые отложения, гололедица. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем около 0.
В Севастополе облачно. Ночью, днем осадки (снег с дождем, снег, снежная крупа). Ветер северо-западный 25-30 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1...+3. На дорогах местами гололедица.
В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь со снегом. Ночью ожидается от -1 до +2 градусов, днем -1...+4.
