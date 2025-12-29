https://crimea.ria.ru/20251229/pogoda-v-krymu-v-posledniy-ponedelnik-goda-1152040154.html

Погода в Крыму в последний понедельник года

Погода в Крыму в последний понедельник года - РИА Новости Крым, 29.12.2025

Погода в Крыму в последний понедельник года

В понедельник атмосферные фронтальные разделы активных северо-атлантических циклонов принесут в Крым мокрый снег, снег, очень сильные, метель,... РИА Новости Крым, 29.12.2025

2025-12-29T00:01

2025-12-29T00:01

2025-12-29T00:01

погода

крымская погода

погода в крыму

крым

новости крыма

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

алушта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1b/1152023470_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_95051eb6d9a4cf251e140ade072161e3.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В понедельник атмосферные фронтальные разделы активных северо-атлантических циклонов принесут в Крым мокрый снег, снег, очень сильные, метель, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Мокрый снег, снег, метель, гололедно-изморозевые отложения, гололедица. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем около 0.В Севастополе облачно. Ночью, днем осадки (снег с дождем, снег, снежная крупа). Ветер северо-западный 25-30 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1...+3. На дорогах местами гололедица.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь со снегом. Ночью ожидается от -1 до +2 градусов, днем -1...+4.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

симферополь

севастополь

ялта

алушта

феодосия

евпатория

судак

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, крымская погода, погода в крыму, крым, новости крыма, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, феодосия, евпатория, судак