"Почта России" сможет реализовывать лекарства в 2026 году – Минздрав

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. "Почта России" в 2026 году сможет реализовывать лекарства в тех населенных пунктах, где нет медицинских организаций или аптек. Об этом в интервью в программе "Вести" на канале "Россия 1" (ВГТРК) сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.По словам Мурашко, уже сегодня "Почта России" имеет право реализовать медицинские изделия.Министр отметил, что в настоящее время в России лекарственные препараты реализуют около 40 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов. "Это решение абсолютно для нашей страны я считаю необходимым", – добавил Мурашко.При этом он подчеркнул, что при реализации лекарств через передвижные мобильные аптеки важно сохранить качество лекарственных препаратов.Ранее Мурашко сообщал, что Министерство здравоохранения РФ анмерено провести в стране эксперимент с передвижными аптеками, которые смогут обслуживать труднодоступные населенные пункты, где нет обычных аптек или фельдшерско-акушерских пунктов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда достроят больницу скорой помощи и онкодиспансер в СевастополеХерсонская область получит два млрд на соцвыплаты и медицинуКак модернизируют систему здравоохранения в Запорожской области

