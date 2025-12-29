Рейтинг@Mail.ru
"Почта России" сможет реализовывать лекарства в 2026 году – Минздрав - РИА Новости Крым, 29.12.2025
"Почта России" сможет реализовывать лекарства в 2026 году – Минздрав
"Почта России" сможет реализовывать лекарства в 2026 году – Минздрав - РИА Новости Крым, 29.12.2025
"Почта России" сможет реализовывать лекарства в 2026 году – Минздрав
"Почта России" в 2026 году сможет реализовывать лекарства в тех населенных пунктах, где нет медицинских организаций или аптек. Об этом в интервью в программе... РИА Новости Крым, 29.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. "Почта России" в 2026 году сможет реализовывать лекарства в тех населенных пунктах, где нет медицинских организаций или аптек. Об этом в интервью в программе "Вести" на канале "Россия 1" (ВГТРК) сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
По словам Мурашко, уже сегодня "Почта России" имеет право реализовать медицинские изделия.
"По лекарственным препаратам – сейчас этот документ в разработке, и я думаю, что мы в 2026 году запустим этот процесс", – сказал глава Минздрава РФ.
Министр отметил, что в настоящее время в России лекарственные препараты реализуют около 40 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов. "Это решение абсолютно для нашей страны я считаю необходимым", – добавил Мурашко.
При этом он подчеркнул, что при реализации лекарств через передвижные мобильные аптеки важно сохранить качество лекарственных препаратов.
Ранее Мурашко сообщал, что Министерство здравоохранения РФ анмерено провести в стране эксперимент с передвижными аптеками, которые смогут обслуживать труднодоступные населенные пункты, где нет обычных аптек или фельдшерско-акушерских пунктов.
