Песков анонсировал новый телефонный разговор Путина и Трампа - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Песков анонсировал новый телефонный разговор Путина и Трампа
Песков анонсировал новый телефонный разговор Путина и Трампа - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Песков анонсировал новый телефонный разговор Путина и Трампа
Новый телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в ближайшее время. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий... РИА Новости Крым, 29.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости Крым. Новый телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в ближайшее время. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.Пресс-секретарь президента уточнил, что Москва рассчитывает получить информацию о результатах переговоров главы Белого дома и Владимира Зеленского во Флориде. По его словам, Путин и Трамп не обсуждали вопрос о перемирии на 7 января во время вчерашней телефонной беседы.Разговор Трампа с Путиным и переговоры в США28 декабря по инициативе Вашингтона состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, разговор продолжался 1 час 15 минут и носил дружеский, доброжелательный и деловой характер.По словам Ушакова, президенты России и США придерживаются в целом аналогичных взглядов на то, что предлагаемый Киевом и ЕС вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта и чреват возобновлением боевых действий. Для окончательного прекращения конфликта требуется – прежде всего от Киева – смелое, ответственное политическое решение, идущее в русле работы, проводимой по российско-американскому каналу.Также Путин согласился с предложением Трампа продолжить работу по урегулированию в рамках специально создаваемых двух рабочих групп – по вопросам безопасности и экономики.Спустя некоторое время после разговора с Путиным Дональд Трамп встретился во Флориде с Владимиром Зеленским. В частности, президент США заявил, что переговоры прошли отлично, и стороны подошли очень близко к урегулированию конфликта. По словам Трампа, вопрос о предоставлении Украине гарантий безопасности решен на 95%. Среди нерешенных тем — территориальный вопрос.Трамп также заявил, что договоренности по линии соприкосновения пока нет, однако стороны приблизились к соглашению. Президент США призвал поспешить со сделкой по Украине, отметив, что в противном случае в ближайшие месяцы могут случиться дальнейшие потери территорий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России назвали главный итог контактов Трампа с Путиным и ЗеленскимПереговоры Трампа с Зеленским - главноеПутин и Трамп обсудили конфликт на Украине - главное
Песков анонсировал новый телефонный разговор Путина и Трампа

Песков: новый разговор Путина и Трампа состоится в ближайшее время

13:35 29.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости Крым. Новый телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в ближайшее время. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"В самое ближайшее время. Мы сообщим вам", — цитирует его ответ РИА Новости.
Пресс-секретарь президента уточнил, что Москва рассчитывает получить информацию о результатах переговоров главы Белого дома и Владимира Зеленского во Флориде. По его словам, Путин и Трамп не обсуждали вопрос о перемирии на 7 января во время вчерашней телефонной беседы.
Разговор Трампа с Путиным и переговоры в США
28 декабря по инициативе Вашингтона состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, разговор продолжался 1 час 15 минут и носил дружеский, доброжелательный и деловой характер.
По словам Ушакова, президенты России и США придерживаются в целом аналогичных взглядов на то, что предлагаемый Киевом и ЕС вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта и чреват возобновлением боевых действий. Для окончательного прекращения конфликта требуется – прежде всего от Киева – смелое, ответственное политическое решение, идущее в русле работы, проводимой по российско-американскому каналу.
Также Путин согласился с предложением Трампа продолжить работу по урегулированию в рамках специально создаваемых двух рабочих групп – по вопросам безопасности и экономики.
Спустя некоторое время после разговора с Путиным Дональд Трамп встретился во Флориде с Владимиром Зеленским. В частности, президент США заявил, что переговоры прошли отлично, и стороны подошли очень близко к урегулированию конфликта. По словам Трампа, вопрос о предоставлении Украине гарантий безопасности решен на 95%. Среди нерешенных тем — территориальный вопрос.
Трамп также заявил, что договоренности по линии соприкосновения пока нет, однако стороны приблизились к соглашению. Президент США призвал поспешить со сделкой по Украине, отметив, что в противном случае в ближайшие месяцы могут случиться дальнейшие потери территорий.
