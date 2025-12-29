https://crimea.ria.ru/20251229/peskov-anonsiroval-novyy-telefonnyy-razgovor-putina-i-trampa-1152068821.html

Песков анонсировал новый телефонный разговор Путина и Трампа

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости Крым. Новый телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в ближайшее время. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.Пресс-секретарь президента уточнил, что Москва рассчитывает получить информацию о результатах переговоров главы Белого дома и Владимира Зеленского во Флориде. По его словам, Путин и Трамп не обсуждали вопрос о перемирии на 7 января во время вчерашней телефонной беседы.Разговор Трампа с Путиным и переговоры в США28 декабря по инициативе Вашингтона состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, разговор продолжался 1 час 15 минут и носил дружеский, доброжелательный и деловой характер.По словам Ушакова, президенты России и США придерживаются в целом аналогичных взглядов на то, что предлагаемый Киевом и ЕС вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта и чреват возобновлением боевых действий. Для окончательного прекращения конфликта требуется – прежде всего от Киева – смелое, ответственное политическое решение, идущее в русле работы, проводимой по российско-американскому каналу.Также Путин согласился с предложением Трампа продолжить работу по урегулированию в рамках специально создаваемых двух рабочих групп – по вопросам безопасности и экономики.Спустя некоторое время после разговора с Путиным Дональд Трамп встретился во Флориде с Владимиром Зеленским. В частности, президент США заявил, что переговоры прошли отлично, и стороны подошли очень близко к урегулированию конфликта. По словам Трампа, вопрос о предоставлении Украине гарантий безопасности решен на 95%. Среди нерешенных тем — территориальный вопрос.Трамп также заявил, что договоренности по линии соприкосновения пока нет, однако стороны приблизились к соглашению. Президент США призвал поспешить со сделкой по Украине, отметив, что в противном случае в ближайшие месяцы могут случиться дальнейшие потери территорий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России назвали главный итог контактов Трампа с Путиным и ЗеленскимПереговоры Трампа с Зеленским - главноеПутин и Трамп обсудили конфликт на Украине - главное

2025

