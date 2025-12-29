https://crimea.ria.ru/20251229/peregovory-trampa-s-zelenskim---glavnoe-1152050962.html
Переговоры Трампа с Зеленским - главное
Переговоры Трампа с Зеленским - главное - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Переговоры Трампа с Зеленским - главное
Президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским во Флориде, по итогам которой американский лидер выступил перед журналистами и сделал...
дональд трамп
сша
владимир зеленский
переговоры
россия
украина
политика
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским во Флориде, по итогам которой американский лидер выступил перед журналистами и сделал несколько заявлений.В частности Трамп заявил, что переговоры прошли отлично и стороны подошли очень близко к урегулированию конфликта. Вопрос о предоставлении Украине гарантий безопасности решен на 95%, заявил он."Я думаю, мы можем быть очень близко (к урегулированию на Украине - ред.). Остался один-два острых вопроса, очень сложных вопроса, но я думаю мы справляемся", - цитирует Трампа РИА Новости.Среди нерешенных тем — территориальный вопрос.Трамп также заявил, что договоренности по линии соприкосновения пока нет, однако стороны приблизились к соглашению.Президент США призвал поспешить со сделкой по Украине, отметив, что в противном случае в ближайшие месяцы могут случиться дальнейшие потери территорий."Часть этих территорий уже была взята. Часть этих территорий, возможно, еще доступна, но в течение следующих нескольких месяцев она может быть взята", — сказал он.Что касается гарантий безопасности, то, по словам Трампа, значительную их часть возьмет на себя Европа, а США будут помогать. Он также добавил, что Россия будет помогать в восстановлении Украины.Другие заявления ТрампаВечером в воскресенье президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, который состоялся по инициативе Вашингтона. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, девятый по счету с начала года разговор глав двух государств прошел в дружеской и деловой тональности, длился более часа и касался урегулирования конфликта на Украине. В частности, Трамп сказал, что он вновь убедился в стремлении России прийти к политико-дипломатическому урегулированию. Позже Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским для обсуждения вопросов по урегулированию конфликта на Украине. Встреча прошла в главном обеденном зале резиденции Мар-а-Лаго американского лидера во Флориде. После короткого интервью для журналистов Трамп и Зеленский приступили к закрытой части переговоров, которые продолжались около двух часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Переговоры Трампа с Зеленским - главное
Трамп сделал ряд заявлений после переговоров с Зеленским
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским во Флориде, по итогам которой американский лидер выступил перед журналистами и сделал несколько заявлений.
В частности Трамп заявил, что переговоры прошли отлично и стороны подошли очень близко к урегулированию конфликта. Вопрос о предоставлении Украине гарантий безопасности решен на 95%, заявил он.
"Я думаю, мы можем быть очень близко (к урегулированию на Украине - ред.). Остался один-два острых вопроса, очень сложных вопроса, но я думаю мы справляемся", - цитирует Трампа РИА Новости.
Среди нерешенных тем — территориальный вопрос.
Трамп также заявил, что договоренности по линии соприкосновения пока нет, однако стороны приблизились к соглашению.
"Слово "согласовано" - слишком сильное. Я бы не сказал, что это согласовано, но мы приближаемся к договоренности по этому вопросу. А это большой вопрос. Безусловно, один из ключевых, и, думаю, мы сейчас ближе, чем были раньше", - сказал Трамп.
Президент США призвал поспешить со сделкой по Украине, отметив, что в противном случае в ближайшие месяцы могут случиться дальнейшие потери территорий.
"Часть этих территорий уже была взята. Часть этих территорий, возможно, еще доступна, но в течение следующих нескольких месяцев она может быть взята", — сказал он.
Что касается гарантий безопасности, то, по словам Трампа, значительную их часть возьмет на себя Европа, а США будут помогать. Он также добавил, что Россия будет помогать в восстановлении Украины.
Другие заявления Трампа
—Дональд Трамп отметил, что возобновление торговых отношений с Россией открывает большие возможности для Вашингтона.
—Американский лидер признал, что Россия не обстреливала Запорожскую АЭС. Он также поддержал действия российского руководства по ЗАЭС, заявив, что президент России Владимир Путин сотрудничает с Украиной для ее открытия.
—Дональд Трамп рассказал о рабочей группе по урегулированию конфликта. В нее войдет его спецпосланник Стив Уиткофф, зять президента США Джаред Кушнер, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн, госсекретарь Марко Рубио и военный министр Пит Хегсет.
—Большинство украинцев хотят прекращения боевых действий. Вопрос положений мирного урегулирования конфликта на Украине потребует проведения референдума или голосования в парламенте, также заявил американский лидер.
Вечером в воскресенье президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, который состоялся по инициативе Вашингтона. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, девятый по счету с начала года разговор глав двух государств прошел в дружеской и деловой тональности, длился более часа и касался урегулирования конфликта на Украине. В частности, Трамп сказал, что он вновь убедился в стремлении России прийти к политико-дипломатическому урегулированию.
Позже Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским для обсуждения вопросов по урегулированию конфликта на Украине. Встреча прошла в главном обеденном зале резиденции Мар-а-Лаго американского лидера во Флориде. После короткого интервью для журналистов Трамп и Зеленский приступили к закрытой части переговоров, которые продолжались около двух часов.
