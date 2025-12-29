https://crimea.ria.ru/20251229/odin-poezd-iz-kryma-zaderzhivayutsya-v-puti-1152086195.html

Один поезд из Крыма задерживаются в пути

Один поезд из Крыма задерживаются в пути - РИА Новости Крым, 29.12.2025

Один поезд из Крыма задерживаются в пути

Один поезд, следующий из Крыма, задерживаются в пути следования вечером в понедельник. Об этом информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 29.12.2025

2025-12-29T19:10

2025-12-29T19:10

2025-12-29T19:10

гранд сервис экспресс

поезд "таврия"

новости крыма

новости

симферополь

москва

железная дорога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/17/1151905648_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_903fe2c18e354e9567cb59437274a50d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Один поезд, следующий из Крыма, задерживаются в пути следования вечером в понедельник. Об этом информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".На 18.00 по московскому времени с опозданием идет поезд из Крыма №028 Симферополь – Москва, отправлением 28 декабря. Он опаздывает на 1 час, уточнили в компании.Грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области в ночь на воскресенье, сообщалось о задержке 20 поездов, в том числе – в Крым и из Крыма, начата прокурорская проверка. Движение поездов полностью восстановлено по двум путям во второй половине дня 28 декабря, при этом к моменту возобновления задерживались в пути уже 30 составов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, поезд "таврия", новости крыма, новости, симферополь, москва, железная дорога