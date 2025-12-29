Рейтинг@Mail.ru
Один поезд из Крыма задерживаются в пути - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251229/odin-poezd-iz-kryma-zaderzhivayutsya-v-puti-1152086195.html
Один поезд из Крыма задерживаются в пути
Один поезд из Крыма задерживаются в пути - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Один поезд из Крыма задерживаются в пути
Один поезд, следующий из Крыма, задерживаются в пути следования вечером в понедельник. Об этом информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 29.12.2025
2025-12-29T19:10
2025-12-29T19:10
гранд сервис экспресс
поезд "таврия"
новости крыма
новости
симферополь
москва
железная дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/17/1151905648_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_903fe2c18e354e9567cb59437274a50d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Один поезд, следующий из Крыма, задерживаются в пути следования вечером в понедельник. Об этом информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".На 18.00 по московскому времени с опозданием идет поезд из Крыма №028 Симферополь – Москва, отправлением 28 декабря. Он опаздывает на 1 час, уточнили в компании.Грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области в ночь на воскресенье, сообщалось о задержке 20 поездов, в том числе – в Крым и из Крыма, начата прокурорская проверка. Движение поездов полностью восстановлено по двум путям во второй половине дня 28 декабря, при этом к моменту возобновления задерживались в пути уже 30 составов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/17/1151905648_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_48047f4a6f3bd0b75c72d8c71803f0bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гранд сервис экспресс, поезд "таврия", новости крыма, новости, симферополь, москва, железная дорога
Один поезд из Крыма задерживаются в пути

Один поезд крымского направления задерживаются в пути следования – перевозчик

19:10 29.12.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд Таврия
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Один поезд, следующий из Крыма, задерживаются в пути следования вечером в понедельник. Об этом информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"В пути следования задерживается один поезд "Таврия". Остальные поезда либо введены в график, либо прибыли на станции назначения", – проинформировал перевозчик.
На 18.00 по московскому времени с опозданием идет поезд из Крыма №028 Симферополь – Москва, отправлением 28 декабря. Он опаздывает на 1 час, уточнили в компании.
Грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области в ночь на воскресенье, сообщалось о задержке 20 поездов, в том числе – в Крым и из Крыма, начата прокурорская проверка. Движение поездов полностью восстановлено по двум путям во второй половине дня 28 декабря, при этом к моменту возобновления задерживались в пути уже 30 составов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Гранд Сервис ЭкспрессПоезд "Таврия"Новости КрымаНовостиСимферопольМоскваЖелезная дорога
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:02Путин подписал указ о призыве на военную службу
19:45Помощь бойцам СВО: итоги года фонда "Защитники Отечества" в Крыму
19:19Трамп шокирован сообщением об атаке Киева на резиденцию президента России
19:10Один поезд из Крыма задерживаются в пути
19:00Путин и Трамп провели телефонный разговор
18:52В Севастополе закрыли рейд еще на сутки
18:39Россия пересмотрит переговорную позицию по Украине – Лавров
18:20Россия определила места ответных ударов после атаки на резиденцию Путина
18:13Киев пытался атаковать госрезиденцию Путина
18:07В Крыму две пенсионерки отдали курьеру мошенников 850 тысяч рублей
17:52В Крыму экс-супруга подозревают в афере с собственностью на дом и землю
17:35В Симферополе загорелось производственное помещение - спасена женщина
17:28Совещание Путина с Генштабом по ситуации в зоне спецоперации – главное
17:15Крымский мост сейчас: обстановка и очереди возле пунктов пропуска
17:04Дело о нападении на водителя "скорой" в Симферополе передано в суд
17:01В Симферополе на Пневматике открыли новую поликлинику
16:50Крымчанин стал лучшим спортсменом страны по пара-армрестлингу
16:40ВС РФ освободили еще три населенных пункта и продолжают продвижение
16:28Вооруженные силы России освободили более 700 км в зоне СВО в декабре
16:15За год под контроль российских войск перешли 334 населенных пункта
Лента новостейМолния