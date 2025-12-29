https://crimea.ria.ru/20251229/odin-poezd-iz-kryma-zaderzhivayutsya-v-puti-1152086195.html
Один поезд из Крыма задерживаются в пути
2025-12-29T19:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Один поезд, следующий из Крыма, задерживаются в пути следования вечером в понедельник. Об этом информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".На 18.00 по московскому времени с опозданием идет поезд из Крыма №028 Симферополь – Москва, отправлением 28 декабря. Он опаздывает на 1 час, уточнили в компании.Грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области в ночь на воскресенье, сообщалось о задержке 20 поездов, в том числе – в Крым и из Крыма, начата прокурорская проверка. Движение поездов полностью восстановлено по двум путям во второй половине дня 28 декабря, при этом к моменту возобновления задерживались в пути уже 30 составов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
