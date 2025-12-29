Обстановка на дорогах Крыма утром в понедельник
07:11 29.12.2025 (обновлено: 07:15 29.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Дорожные службы Крыма работают в круглосуточном режиме, по всей территории республики в работах по очистке и обработке дорог задействована 101 единица дорожной техники. Об этом сообщили в "Крымавтодоре".
Ситуация на дорогах по состоянию на утро понедельника:
- —Джанкойский район. Температура –2 градуса, мелкий снег. Покрытие обрабатывается, дорожная обстановка контролируемая.
- —Ялта. Температура +1, идет снег. Покрытие очищается и обрабатывается, проезд обеспечен.
- —Судак. +1, без осадков, покрытие сухое. Грушевка: –2, небольшой снег, покрытие обработанное.
- —Алушта. –1, снег, покрытие обрабатывается.
- —Ангарский перевал, "Шапка Партизан". –5, снег, покрытие обработано. Очистка и обработка проезжей части ведутся в постоянном режиме, техника находится на маршрутах непрерывно.
- —Сакский район. Температура –1, без осадков. Покрытие мокрое, движение обеспечено.
- —Симферополь. 0 градусов, пгт ГРЭС: –1, Доброе: –2. Местами наблюдается снег и гололед. Дорожное покрытие влажное, участками заснеженное. Работы по очистке и обработке проезжей части ведутся непрерывно.
- —Ленинский район. Температура 0 градусов, без осадков. Покрытие влажное, обработанное.
- —Красноперекопский район. Температура 0, местами снег. Покрытие мокрое, обработанное.
- —Красногвардейский район.Температура –1, местами мелкий снег. Покрытие обрабатывается, работы продолжаются.
- —Керчь. Температура 0 градуосов, без осадков. Покрытие обработано, движение осуществляется в штатном режиме.
Новое экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым опубликовало МЧС Крыма в воскресенье. 29 декабря в Крыму ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица. 29 декабря дальнейшее усиление ветра, с порывами до 35 м/с в горах.