Обломки БПЛА упали на территорию предприятия на Кубани - РИА Новости Крым, 29.12.2025
В Белореченске Краснодарского края обломки БПЛА упали на территории промышленного предприятия, произошло возгорание. Об этом сообщили в оперештабе Кубани. РИА Новости Крым, 29.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В Белореченске Краснодарского края обломки БПЛА упали на территории промышленного предприятия, произошло возгорание. Об этом сообщили в оперештабе Кубани.Сейчас на месте работают оперативные и специальные службы, добавили в оперштабе.Утром в понедельник стало известно, что 89 беспилотников ВСУ сбили за ночь силы ПВО над российскими регионами и в акватории Азовского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:21 украинский БПЛА сбит над регионами России и акваторией Азовского моряСбросили взрывчатку во двор: в Курской области от удара ВСУ погиб мужчинаВ Крыму беспилотник ВСУ поразил объект инфраструктуры
Обломки БПЛА упали на территорию предприятия на Кубани

Обломки БПЛА упали на территории промышленного предприятия в Краснодарском крае

10:15 29.12.2025 (обновлено: 10:25 29.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В Белореченске Краснодарского края обломки БПЛА упали на территории промышленного предприятия, произошло возгорание. Об этом сообщили в оперештабе Кубани.
"В результате была повреждена труба одного из цехов, произошло возгорание на площади 20 кв. метров, которое оперативно потушили. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте работают оперативные и специальные службы, добавили в оперштабе.
Утром в понедельник стало известно, что 89 беспилотников ВСУ сбили за ночь силы ПВО над российскими регионами и в акватории Азовского моря.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Краснодарский крайКубаньАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиПожарПроисшествия
 
