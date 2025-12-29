https://crimea.ria.ru/20251229/oblomki-bpla-upali-na-territoriyu-predpriyatiya-na-kubani-1152055294.html
Обломки БПЛА упали на территорию предприятия на Кубани
Обломки БПЛА упали на территорию предприятия на Кубани
В Белореченске Краснодарского края обломки БПЛА упали на территории промышленного предприятия, произошло возгорание. Об этом сообщили в оперештабе Кубани. РИА Новости Крым, 29.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В Белореченске Краснодарского края обломки БПЛА упали на территории промышленного предприятия, произошло возгорание. Об этом сообщили в оперештабе Кубани.Сейчас на месте работают оперативные и специальные службы, добавили в оперштабе.Утром в понедельник стало известно, что 89 беспилотников ВСУ сбили за ночь силы ПВО над российскими регионами и в акватории Азовского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:21 украинский БПЛА сбит над регионами России и акваторией Азовского моряСбросили взрывчатку во двор: в Курской области от удара ВСУ погиб мужчинаВ Крыму беспилотник ВСУ поразил объект инфраструктуры
10:15 29.12.2025 (обновлено: 10:25 29.12.2025)