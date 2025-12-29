https://crimea.ria.ru/20251229/novosti-svo-kiev-poteryal-esche-1360-boevikov-1152065758.html

Новости СВО: Киев потерял еще 1360 боевиков

2025-12-29T13:10

СИМФЕРОПРОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки на всех фронтах СВО уничтожили еще 1360 украинских боевиков, вражескую технику и вооружения. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в понедельник.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли до 205 боевиков, девять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку и станцию радиоэлектронной борьбы.В зоне ответственности группировки войск "Запад" ликвидированы более 210 украинских неонацистов, пять боевых бронированных машин. Уничтожены 21 пикап и пять складов боеприпасов. На Купянском направлении отражены две атаки формирований ВСУ и иностранных наемников с целью прорыва в город.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 205 человек, пять боевых бронированных машин, в том числе американские М113 и Hummer, восемь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и два склада материальных средств.Военнослужащие группы "Центр" улучшили положение по переднему краю. Потери противника составили 495 военных.Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 190 солдат, бронетранспортер и 16 автомобилей.Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Уничтожены более 55 украинских боевиков, девять автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.Также российские военные поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах. Средства ПВО сбили две оперативно-тактические ракеты "Гром" и 140 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 69 самолетов, 283 вертолета, 105 805 беспилотных летательных аппаратов, 641 зенитный ракетный комплекс, 26 775 танков и других боевых бронированных машин, 1 634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 240 орудий полевой артиллерии и минометов, 50 291 единица специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДНР российские военные освободили ДибровуУдары возмездия: на Украине поражены объекты энергетикиУничтожаем мелкие шайки ВСУ: командиры армии России о ситуации в Купянске

Новости

