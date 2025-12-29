Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: Киев потерял еще 1360 боевиков - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Новости СВО: Киев потерял еще 1360 боевиков
Новости СВО: Киев потерял еще 1360 боевиков - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Новости СВО: Киев потерял еще 1360 боевиков
Российские военные за сутки на всех фронтах СВО уничтожили еще 1360 украинских боевиков, вражескую технику и вооружения. Об этом сообщается в сводке Минобороны... РИА Новости Крым, 29.12.2025
СИМФЕРОПРОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки на всех фронтах СВО уничтожили еще 1360 украинских боевиков, вражескую технику и вооружения. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в понедельник.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли до 205 боевиков, девять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку и станцию радиоэлектронной борьбы.В зоне ответственности группировки войск "Запад" ликвидированы более 210 украинских неонацистов, пять боевых бронированных машин. Уничтожены 21 пикап и пять складов боеприпасов. На Купянском направлении отражены две атаки формирований ВСУ и иностранных наемников с целью прорыва в город.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 205 человек, пять боевых бронированных машин, в том числе американские М113 и Hummer, восемь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и два склада материальных средств.Военнослужащие группы "Центр" улучшили положение по переднему краю. Потери противника составили 495 военных.Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 190 солдат, бронетранспортер и 16 автомобилей.Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Уничтожены более 55 украинских боевиков, девять автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.Также российские военные поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах. Средства ПВО сбили две оперативно-тактические ракеты "Гром" и 140 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 69 самолетов, 283 вертолета, 105 805 беспилотных летательных аппаратов, 641 зенитный ракетный комплекс, 26 775 танков и других боевых бронированных машин, 1 634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 240 орудий полевой артиллерии и минометов, 50 291 единица специальной военной автомобильной техники.
Новости
новости сво, министерство обороны рф, новости, потери всу , армия и флот, вооруженные силы россии, инфографика
Новости СВО: Киев потерял еще 1360 боевиков

ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО еще 1 360 боевиков

13:10 29.12.2025
 
СИМФЕРОПРОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки на всех фронтах СВО уничтожили еще 1360 украинских боевиков, вражескую технику и вооружения. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в понедельник.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли до 205 боевиков, девять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку и станцию радиоэлектронной борьбы.
В зоне ответственности группировки войск "Запад" ликвидированы более 210 украинских неонацистов, пять боевых бронированных машин. Уничтожены 21 пикап и пять складов боеприпасов. На Купянском направлении отражены две атаки формирований ВСУ и иностранных наемников с целью прорыва в город.
Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 205 человек, пять боевых бронированных машин, в том числе американские М113 и Hummer, восемь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и два склада материальных средств.
Сводка Минобороны на 29 декабря 2025 годаСводка Минобороны на 29 декабря 2025 года
Военнослужащие группы "Центр" улучшили положение по переднему краю. Потери противника составили 495 военных.
Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 190 солдат, бронетранспортер и 16 автомобилей.
Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Уничтожены более 55 украинских боевиков, девять автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.
Также российские военные поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах. Средства ПВО сбили две оперативно-тактические ракеты "Гром" и 140 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 69 самолетов, 283 вертолета, 105 805 беспилотных летательных аппаратов, 641 зенитный ракетный комплекс, 26 775 танков и других боевых бронированных машин, 1 634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 240 орудий полевой артиллерии и минометов, 50 291 единица специальной военной автомобильной техники.
