Новогодняя аптечка: врач рассказал о необходимых лекарствах
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Самые важные препараты в новогодней аптечке – это аспирин и абсорбенты. Об этом RT рассказала терапевт Людмила Лапа.Аспирин необходим для разжижения крови, поскольку чрезмерное злоупотребление едой перегружает печень и сгущает кровь.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, чтобы салат оливье стал полезным, в нем необходимо заменить три компонента. По словам врача-диетолога, магазинный майонез лучше заменить на домашний, в состав которого должны войти яичные желтки, оливковое масло, горчица, соль, специи и лимонная кислота. Соленые огурцы лучше заменить на свежие, а колбасу на отварную курицу.
Что должно быть в новогодней аптечке
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Самые важные препараты в новогодней аптечке – это аспирин и абсорбенты. Об этом RT рассказала терапевт Людмила Лапа.
"Учитывая, что в Новый год мы много едим и выпиваем, чтобы не было лишней интоксикации после празднования, можно выпить сорбенты. Тогда не будет головной боли и самочувствие будет прекрасным", – объяснила терапевт.
Аспирин необходим для разжижения крови, поскольку чрезмерное злоупотребление едой перегружает печень и сгущает кровь.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, чтобы салат оливье стал полезным, в нем необходимо заменить три компонента. По словам врача-диетолога, магазинный майонез лучше заменить на домашний, в состав которого должны войти яичные желтки, оливковое масло, горчица, соль, специи и лимонная кислота. Соленые огурцы лучше заменить на свежие, а колбасу на отварную курицу.
