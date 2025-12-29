https://crimea.ria.ru/20251229/novogodnyaya-aptechka-vrach-rasskazal-o-neobkhodimykh-lekarstvakh-1151868163.html

Новогодняя аптечка: врач рассказал о необходимых лекарствах

Новогодняя аптечка: врач рассказал о необходимых лекарствах

Новогодняя аптечка: врач рассказал о необходимых лекарствах

Самые важные препараты в новогодней аптечке – это аспирин и абсорбенты. Об этом RT рассказала терапевт Людмила Лапа.

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Самые важные препараты в новогодней аптечке – это аспирин и абсорбенты. Об этом RT рассказала терапевт Людмила Лапа.Аспирин необходим для разжижения крови, поскольку чрезмерное злоупотребление едой перегружает печень и сгущает кровь.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, чтобы салат оливье стал полезным, в нем необходимо заменить три компонента. По словам врача-диетолога, магазинный майонез лучше заменить на домашний, в состав которого должны войти яичные желтки, оливковое масло, горчица, соль, специи и лимонная кислота. Соленые огурцы лучше заменить на свежие, а колбасу на отварную курицу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

